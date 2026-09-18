Ruas de Campo Grande terão interdições nesta sexta e sábado

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos a cinco interdições programadas para esta sexta-feira (18) e sábado (19). Os bloqueios vão ocorrer em diferentes regiões da cidade e podem alterar o trajeto de quem passar pelos locais nos horários dos eventos. A programação foi divulgada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).
Nesta sexta-feira, a Avenida Marajoara terá meia pista interditada das 18h às 23h, no trecho entre as ruas Guilherme Almeida Saraiva e Evaristo Roberto Ferreira, na região do Anhanduizinho. O bloqueio é motivado por um evento religioso e também está previsto para sábado, domingo (20) e segunda-feira (21) . Como alternativa, os motoristas poderão utilizar as ruas Guilherme Almeida Saraiva e Evaristo Roberto Ferreira.
Também na sexta, a Rua Armando Holanda será totalmente interditada das 18h30 às 23h, entre as ruas Rino Levi e Serafim Leite, na região do Imbirussu. O mesmo trecho terá novo bloqueio no sábado, no mesmo horário. As opções de desvio são pelas ruas Rino Levi e Serafim Leite.
Bloqueios no sábado
No sábado, a programação começa pela manhã. Uma passeata terá início às 8h, na Rua Barão de Ubá, nº 474, na região do Bandeira, e seguirá pelas ruas Marquês de Pombal, Ofaié Xavante, Dalva de Oliveira e José Nogueira Vieira. A previsão é de encerramento às 11h. As vias serão liberadas gradualmente conforme a passagem dos participantes.
Ainda pela manhã, a Rua Tupi, na região do Lagoa, ficará interditada das 9h às 22h, entre a Rua Benjamin Adese e a Avenida Paulo Corrêa da Costa, para um evento religioso. Os motoristas poderão utilizar a Rua Benjamin Adese e a Avenida Paulo Corrêa da Costa como alternativas.
No período da noite, a Rua Barueri, na região do Bandeira, será bloqueada das 18h às 22h, entre as ruas Peruíbe e Ipamerim, em razão de um evento político. As duas vias serão utilizadas como rotas alternativas.
A Agetran orienta os condutores a respeitarem a sinalização provisória e, quando possível, programarem o deslocamento com antecedência para evitar os trechos bloqueados.