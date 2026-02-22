Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

assassinato

Homem invade convento no PR, mata freira de 82 anos e diz que 'vozes' ordenaram

Crime ocorreu no Convento das Irmãs Servas de Maria Imaculada, no município de Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná

estadão conteúdo

estadão conteúdo

22/02/2026 - 17h15
Uma freira de 82 anos foi morta asfixiada na tarde deste sábado, 21, após um homem invadir o Convento das Irmãs Servas de Maria Imaculada, no município de Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima foi identificada como Nadia Gavanski. O suspeito, de 33 anos, foi preso em flagrante pelo assassinato.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), uma equipe da Polícia Militar (PM) foi a primeira a chegar ao local e encontrou a religiosa caída no chão, com as roupas parcialmente retiradas e sinais evidentes de agressão física. A freira teria tentado se defender do suspeito durante o ataque.

Uma fotógrafa que registrava um evento no convento relatou à polícia que foi abordada pelo suspeito logo após o crime. Ele apresentava nervosismo, roupas sujas de sangue e arranhões no pescoço. Disse que trabalhava no local e que tinha encontrado a freira já caída. Desconfiada, a testemunha gravou parte da conversa de forma discreta e pediu que outras pessoas acionassem socorro e a PM. Nesse intervalo, o homem deixou o convento.

Com base no vídeo gravado pela fotógrafa, os policiais identificaram o suspeito, que já tinha antecedentes por roubo e furto. Ele foi localizado em casa. Ao perceber a aproximação da PM, tentou fugir e resistiu à abordagem com socos e chutes, mas foi contido pelos militares. Questionado, admitiu ter assassinado a freira. A defesa do suspeito não foi localizada.

Suspeito confessa crime

Na delegacia, o homem confirmou que passou a madrugada consumindo crack e bebida alcoólica. Disse ainda que ouviu vozes ordenando que matasse alguém e, por isso, pulou o muro do convento com a intenção de tirar a vida de uma pessoa. Segundo o relato, ao ser abordado pela freira, afirmou que trabalhava ali. Diante da desconfiança da religiosa, ele a empurrou. Quando ela caiu e começou a gritar, colocou os dedos na boca da vítima para provocar asfixia.

"Ele negou ter golpeado diretamente a cabeça dela, embora tenha admitido que ferimentos cranianos possam ter ocorrido durante a queda. Negou, ainda, qualquer ato de violência sexual contra a vítima ou intenção de subtrair objetos", informou a Polícia Civil ao Estadão.

A polícia afirmou, contudo, que a circunstância de a vítima estar com as roupas parcialmente retiradas será analisada após a conclusão dos laudos periciais, para verificar eventual crime sexual.

Uma das irmãs do convento contou que, depois do almoço, a freira costumava ir até o local onde o crime aconteceu para alimentar galinhas.

O homem foi autuado por homicídio qualificado, com indícios de motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de resistência à prisão. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. A Polícia Civil segue investigando o caso

Mais de 50 anos dedicados à religião

Em nota, o Convento das Irmãs Servas de Maria Imaculada lamentou a morte de Nadia Gavanski e informou que a irmã dedicou 55 anos à vida religiosa. A entidade disse ainda que ela foi vítima "de um ato de violência injustificável".

"Informamos que a instituição está colaborando plenamente com as autoridades de segurança pública para que as circunstâncias deste trágico homicídio sejam esclarecidas e a justiça seja feita", diz trecho do comunicado.

A cerimônia de despedida será realizada na tarde deste domingo, 22, em Prudentópolis (PR).

Oportunidade

Inscrições para concurso para diplomata com salário de R$22,5 mil vão até quarta-feira

As provas serão aplicadas em duas fases, sendo a primeira em todas as capitais do País, inclusive Campo Grande

22/02/2026 14h30

Os 60 aprovados atuarão em Brasília, no Palácio Itamaraty

Os 60 aprovados atuarão em Brasília, no Palácio Itamaraty Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) abriu um concurso para o cargo de diplomata com 60 vagas e salário inicial de R$ 22.558,56. Pela primeira vez, duas vagas estão reservadas a candidatos indígenas. 

A seleção terá duas fases e as provas da primeira fase serão aplicadas em todas as capitais do Brasil, inclusive Campo Grande. 

Os interessados na seletiva devem fazer sua inscrição pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do processo seletivo, até a próxima quarta-feira (25) às 17 horas (horário de MS). 

Das 60 vagas, três são destinadas à pessoas com deficiência, 15 são para candidatos pretos e pardos, uma para quilombola e duas para indígenas. As demais são para a ampla concorrência. 

Para participar do concurso, não é exigido formação específica. Porém, o candidato deve possuir algum diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Fases

A primeira fase do concurso é composta por uma prova objetiva no modelo certo ou errado, com questões de Língua Portuguesa, Inglês, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Direito e Política Internacional.

A segunda fase terá provas escritas das mesmas matérias e de um idioma adicional, podendo ser espanhol ou francês. 

A primeira fase terá provas aplicadas em todas as capitais do País e no Distrito Federal. Já na segunda fase, a prova será realizada nas capitais estaduais e no Distrito Federal, desde que hajam candidatos aprovados na primeira fase nessas cidades. 

Para concorrer às vagas reservas, o candidato deve se autodeclarar no momento da inscrição. Será realizada verificação documental por uma comissão no caso de candidatos indígenas e quilombolas. 

O valor da taxa de inscrição é de R$ 229 e os candidatos doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção. 

Cronograma

  • Inscrições e solicitação da isenção de taxa: 4 a 25 de fevereiro
  • Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 13 de março
  • Consulta aos locais da prova objetiva da Primeira Fase: 20 de março
  • Aplicação da prova objetiva da Primeira Fase: 29 de março em dois turnos (manhã e tarde)
  • Resultado final e convocação para a Segunda Fase: 17 de abril
  • Aplicação da prova escrita:
  • 25 de abril: Língua Portuguesa (manhã) e História do Brasil (tarde)
  • 26 de abril: Língua Inglesa (manhã) e Geografia (tarde)
  • 2 de maio: Política Internacional (manhã) e Economia (tarde)
  • 3 de maio: Direito (manhã) e Língua Espanhola ou Língua Francesa (tarde)
  • Resultado final da Segunda Fase: 3 de junho
  • Resultado final do concurso e homologação: 1º de julho

Os aprovados ingressarão no cargo de Terceiro Secretário, classe inicial da carreira de Diplomata e farão parte do Curso de Formação do Instituto Rio Branco, etapa obrigatória para a confirmação no cargo. 

Entre as principais responsabilidades da função estão a representação, negociação e defesa dos interesses do Brasil no exterior. 
 

INTERDIÇÃO

Carreta acima do peso derruba ponte de concreto na MS-080, em Rio Negro

Queda se deve à travessia da carreta e às fortes chuvas registradas nos últimos dias na região

22/02/2026 14h10

Ponte foi interditada pela PMR

Ponte foi interditada pela PMR Divulgação/Governo de MS

´Ponte do Rio do Peixe´ cedeu, na manhã deste domingo, na MS-080, aproximadamente na altura do KM-150, em Rio Negro, município localizado a 155 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o governo de Mato Grosso do Sul, parte de uma carreta que atravessava a estrutura, no momento do ocorrido, chegou a cair no rio. O veículo chegou a ficar pendurado entre o asfalto e a água. Não houve feridos.

A queda se deve às fortes chuvas registradas nos últimos dias na região e a travessia da carreta, que estava com excesso de peso.

A via está interditada e motoristas devem pegar rodovias alternativas, como a BR-163 (indo por São Gabriel do Oeste) e BR-419 (indo para Corumbá).

Polícia Militar Rodoviária Estadual (BPMRv) foi acionada e realiza a interdição da via para garantir a segurança dos usuários.

Ponte foi interditada pela PMRSecretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara; prefeito de Rio Negro, Henrique Ezoe. Foto: Divulgação/Governo de MS

Secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara; prefeito de Rio Negro, Henrique Ezoe e o diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese, estão na MS-080 acompanhando pessoalmente o incidente ocorrido nesta manhã.

“Viemos acompanhar esse incidente que tivemos aqui em Rio Negro. Isso já havia sido monitorado pela Agesul, tanto que nós temos placas orientando a carga permitida para transitar sobre a ponte e hoje infelizmente tivemos uma carreta come excesso de peso que passou e ocorreu esse acidente. Graças a Deus não teve vítimas”, ressaltou Alcântara.

Ponte foi interditada pela PMRCarreta chegou a ficar pendurada entre o asfalto e a água. Foto: Idest

O secretário ainda disse que irá providenciar melhorias em estradas vicinais alternativas da região.

“Nós vamos providenciar agora duas rotas alternativas para o município de Rio Negro. Uma delas indo para São Gabriel do Oeste e a outra dando acesso para a região do Pantanal. São duas vicinais do município que a Agesul imediatamente irá providenciar a melhoria dessas vicinais para dar escoamento tanto aos produtores como o transporte escolar do município”, esclareceu o secretário.

O chefe da pasta de Infraestrutura afirmou que a ponte será reconstruída o mais breve possível.

“A Agesul já está providenciando um contrato emergencial para a recuperação dessa ponte assim como já estamos fazendo a recuperação de todas as outras pontes de madeira na região do Pantanal”, afirmou Alcântara.

O Correio do Estado entrou em contato com a Agesul, via -mail, para saber qual o valor da obra, quando começará e quando terminará, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

MS-080

MS-080, também conhecida como Rodovia José Domingos, é saída para o Detran-MS/UEMS, possui 162 quilômetros de extensão e passa pelos municípios de:

  • Campo Grande
  • Rochedo
  • Corguinho
  • Rio Negro

Em 4 de fevereiro de 2026, intensas chuvas (aproximadamente 250 milímetros) atingiram o município de Rio Negro e interditaram temporariamente a MS-080, devido a alagamentos na rodovia.

Além disso, a chuvarada abriu inúmeros buracos na MS-080, principalmente entre Campo Grande e Corguinho, fato que gerou reclamações de motoristas que trafegam semanalmente pela via.

