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TUMULTO

Homem mata morador de rua e agride mais três no Centro de Campo Grande

Celso Vinicius Braz confessou a autoria dos crimes e foi preso pela Polícia Militar

João Pedro Flores

13/04/2026 - 08h45
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Homem mata um e agride três pessoas no centro de Campo Grande

O domingo em frente ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua amanheceu com tumulto e morte de um morador de rua. Durante o patrulhamento, a equipe da Polícia Militar (PM) atendeu duas ocorrências de lesões corporais e um homicídio em frente ao centro POP, além de uma terceira na Vila Carvalho. O suspeito de praticar os crimes é Celso Vinicius Braz, conhecido como "Neguinho".

Ele confessou ser o autor dos crimes em frente ao centro POP, dizendo que foi mandado por um tal "Doutorzão", não sabendo o nome do mandante. Diante da confirmação da autoria, o rapaz foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

Ocorrências

A primeira ocorrência da Polícia Militar (PM) foi o atendimento a um morador de rua que apresentava múltiplas escoriações. Lucas Antônio da Silva estava deitada no chão, coberta por uma manta com hematomas na cabeça. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, para atendimento médico de urgência. 

Lucas estava semiconsciente, com dificuldade de comunicação e apresentava diversos cortes na cabeça, além de significativa perda de sangue. Havia indícios de que a vítima tenha sido agredida com pedras. 

Ele relatou aos policiais que por volta das 5h30, em frente ao centro POP passou por Celso Vinicius e após ter falado "bom dia", este o golpeou com um pedaço de porcelana (vaso) em sua costas.

Às 14h, na Rua Joel Dibo, a PM se deparou com um outro caso. Um cidadão morto, deitado sobre uma poça de sangue. 

Segundo duas testemunhas que estavam próximas ao local, o possível autor do fato seria o mesmo indivíduo conhecido como "Neguinho". Um dos rapazes relatou aos policiais que visualizou o rapaz desferindo vários golpes contra a vítima com um objeto não identificado. 

A vítima não portava documentos pessoais, tampouco havia alguém no local que pudesse identificá-la. Apresentava idade aproximada de 30 anos, pele parda, cerca de 1,70 m de altura, cabelos lisos pintado de branco. Ele possuía perfurações nas regiões do crânio, cervical, torácica e nas mãos direita e esquerda, totalizando seis lesões.

Após 30 minutos, outra vítima de lesão corporal foi identificada como Roberto Carlos Galiz. Ele apresentava cortes nas regiões cervical, ombro direito, clavícula esquerda e couro cabeludo.

Conforme imagens de câmeras de segurança, a vítima transitava pela Rua Arnaldo Serra quando foi agredida pelas costas pelo indivíduo, que portava uma pedra e desferiu golpes em sua cabeça, fazendo com que perdesse a consciência momentaneamente. 

O último caso de lesão corporal ocorreu pouco tempo depois, no Bairro Vila Carvalho, onde um idoso havia sido agredido com golpes de pedra. 

Celso Vinicius Braz foi encontrado e preso na Avenida Fernando Correa da Costa com a rua Rui Barbosa.

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VOTAÇÃO

Câmara vota projeto que garante merenda adaptada para alunos com necessidades especiais

Entre elas estão: Transtorno do Espectro Autista (TEA), anemia, intolerância à lactose, diabetes, hipertensão, obesidade, etc

13/04/2026 10h30

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Licitação suspensa merenda escolar

Licitação suspensa merenda escolar Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam nesta terça-feira (14) o Projeto De Lei Legislativo nº 11936/2025, que institui o Programa de Apoio à Alimentação Escolar Inclusiva (PAAI) para alunos com necessidades alimentares específicas na Rede Municipal. O texto é de autoria do vereador Leinha (Avante)

Estas necessidades incluem Transtorno do Espectro Autista (TEA), anemia, doença celíaca e intolerância à lactose; disfagia, dificuldades de mastigação ou outras condições que exijam dieta pastosa; diabetes, hipertensão e obesidade.

Caso seja aprovado, a execução do PAAI será objeto de acompanhamento e fiscalização pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE).

Solicitação

A inclusão do aluno no PAAI se dará mediante solicitação dos pais ou responsáveis junto à unidade escolar em que o aluno está matriculado, instruída com, no mínimo, um dos seguintes documentos:

I - laudo médico ou relatório nutricional;
II - comprovação da seletividade alimentar associada ao transtorno por profissional da área de saúde ou educação;
III - orientações e prescrições emitidas por nutricionistas e demais profissionais de
saúde que acompanhem o aluno.

Segundo o texto da proposta, a adaptação da merenda escolar será organizada com base em eixos de cardápios especiais, conforme dispuser o regulamento da lei, garantindo a análise individualizada para casos excepcionais.

Quando a complexidade da dieta ou a inviabilidade temporária de fornecimento pelo Poder Público o justificar, poderá ser autorizado que os pais ou responsáveis legais forneçam a refeição do aluno, a ser consumida no ambiente escolar.

Competências

Cabe às Secretarias Municipais de Educação e Saúde adotar as medidas necessárias para o cumprimento da lei, incluindo:

I - elaborar e implementar os cardápios especiais, sob a responsabilidade técnica de nutricionista;
II - assegurar o acompanhamento nutricional específico aos alunos beneficiários do PAAI;
III - promover capacitação periódica dos profissionais responsáveis pela manipulação e fornecimento da alimentação escolar.

A justificativa apresentada na proposta para implantação deste PL é que esta proposição não se limita a um mero ajuste administrativo, mas representa um imperativo de saúde pública e um avanço na concretização dos direitos fundamentais à alimentação e à educação.

Ao assegurar refeições adequadas para estes alunos, o PAAI visa promover o pleno desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e o rendimento escolar desses estudantes.

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CAMPO GRANDE

PM atira em colega de farda após confusão em supermercado

Sargento achou que a ocasião tratava-se de um roubo e atirou contra PM à paisana do Batalhão de Choque

13/04/2026 10h20

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Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local Foto: Redes Sociais

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Policial militar atirou em um colega de farda, na noite deste domingo (12), após uma confusão em um supermercado localizado na avenida Amaro Castro Lima, bairro Nova Campo Grande, na Capital.

O disparo atingiu o pé do policial, que teve o dedo dilacerado. A vítima é um policial do Batalhão de Choque que estava à paisana. O autor do disparo seria um sargento da PMMS.

Conforme apurado pela reportagem, tudo começou com uma confusão no estacionamento do supermercado, quando o sargento achou que a ocasião tratava-se de um roubo.

O PM de folga se envolveu em uma discussão com crianças, adolescentes e adultos, próximo aos carros, por motivos desconhecidos. Em determinado momento, algumas pessoas começaram a gritar “pega ladrão” e, o militar foi em direção a rua, tentando sair da confusão. Mas, foi perseguido por vários populares.

O sargento foi chamado sob possível alerta de furto na região, quando se deparou com a perseguição, ao acreditar que se tratava de um suspeito em fuga.

Neste momento, atirou contra o PM de folga na região do pé. Mas, ele não sabia que o rapaz era um colega de farda.

O PM do Batalhão de Choque foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a Santa Casa. Não se sabe seu estado de saúde.

Além do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para isolar a área, entender a dinâmica da ocorrência, fazer a perícia e apreender a arma. Todos os envolvidos compareceram até a delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como calúnia, vias de fato e lesão corporal e, além disso, será investigado pelas autoridades.

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