Um dos suspeitos de matar e carbonizar duas mulheres é preso em MS

Ellen Vitória Moreira da Cruz, de 20 anos, e Vitória Gabriely Souza Cordeiro, de 18, foram encontradas mortas em uma residência em Rochedo. - Foto: Divulgação. Montagem Correio do Estado.

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Horas depois de duas jovens serem encontradas mortas e parcialmente carbonizadas dentro de uma residência em Rochedo, a Polícia Civil prendeu, no início da tarde desta quarta-feira (23), um homem suspeito de participação no duplo homicídio. Ele foi localizado em Rio Negro e levado para a cidade onde o crime ocorreu.

As vítimas foram identificadas como Ellen Vitória Moreira da Cruz, de 20 anos, e Vitória Gabriely Souza Cordeiro, de 18. Os corpos estavam em uma casa localizada na Avenida Evangelina Vieira, em Rochedo.

O suspeito não teve a identidade divulgada. Segundo o delegado Valmir de Moura Fé, responsável pela investigação, ele é conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ser encontrado pelos policiais em Rio Negro, afirmou que estava no município para participar de uma audiência.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para Rochedo. Durante as diligências, policiais estiveram na residência dele e apreenderam um chinelo que apresentava marcas de cinzas.

O objeto será submetido a exames periciais para verificar se existe alguma relação entre o material encontrado e o local onde os corpos foram parcialmente queimados.

A investigação não está encerrada com a prisão. A Polícia Civil procura um segundo suspeito, apontado como possível participante da execução.

Vitória Gabriely Souza Cordeiro, de 18 anos, e Ellen Vitória Moreira da Cruz, de 20, foram encontradas mortas em uma residência em Rochedo. Foto: Divulgação. Vitória Gabriely Souza Cordeiro, de 18 anos, e Ellen Vitória Moreira da Cruz, de 20, foram encontradas mortas em uma residência em Rochedo. Foto: Divulgação.

Vítimas foram esganadas e esfaqueadas

As primeiras informações levantadas durante a investigação mostram como as duas jovens foram atacadas antes de o imóvel ser incendiado.

De acordo com o delegado, Ellen e Vitória Gabriely foram esganadas e asfixiadas por golpes conhecidos como mata-leão. Além disso, os corpos apresentavam ferimentos provocados por arma branca.

Vitória Gabriely sofreu golpes de faca no tórax, pescoço e costas. Ellen também apresentava ferimento de faca na região do pescoço e uma lesão na cabeça que, conforme a apuração inicial, pode ter sido provocada por uma paulada.

Um perito papiloscopista de Campo Grande foi chamado para auxiliar no trabalho realizado no imóvel. A perícia busca impressões digitais e outros vestígios que possam ajudar a identificar todas as pessoas que estiveram na residência e reconstruir a sequência dos acontecimentos.

Polícia investiga possível ligação com facções

Uma das linhas consideradas pela investigação envolve uma possível disputa relacionada a organizações criminosas. Informações iniciais apontam que Ellen teria ligação com o Comando Vermelho, circunstância que será apurada pela Polícia Civil para determinar se possui relação com a execução.

A hipótese, no entanto, ainda faz parte da investigação e a motivação do duplo homicídio não foi oficialmente definida.

Outro elemento encontrado dentro da residência também passou a ser analisado pelos investigadores. Conforme o delegado, havia porções de cacaína no imóvel.

A suspeita inicial é de que outras pessoas tenham permanecido na casa com as vítimas antes dos assassinatos. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar quem esteve no endereço nas horas anteriores ao crime e qual relação essas pessoas mantinham com Ellen e Vitória Gabriely.

Casa era alugada por uma das vítimas

O imóvel onde ocorreu o crime era alugado. Vitória Gabriely vivia no endereço havia poucos meses. Ellen morava em outra cidade e teria viajado até Rochedo na noite anterior para visitar a amiga.

Os corpos foram encontrados durante a madrugada desta quarta-feira, depois que um incêndio atingiu a residência. As chamas chamaram a atenção de moradores da região.

Um homem saiu correndo do imóvel, avisando que a casa estava pegando fogo e pedindo ajuda. Vizinhos utilizaram extintores para combater as chamas e conseguiram controlar o incêndio.

Interior da residência onde Ellen Vitória e Vitória Gabriely foram encontradas mortas em Rochedo; imóvel foi atingido pelo fogo após o crime. Foto: Reprodução. Interior da residência onde Ellen Vitória e Vitória Gabriely foram encontradas mortas em Rochedo; imóvel foi atingido pelo fogo após o crime. Foto: Reprodução.

As informações levantadas inicialmente apontam que esse homem estaria dentro da residência, amarrado e com a boca tapada para impedi-lo de pedir ajuda.

Ele também teria sido ameaçado para que não revelasse o que havia acontecido no local. As circunstâncias envolvendo a presença dele na casa fazem parte da apuração policial.

Irmão diz que Vitória não tinha envolvimento com crimes

Familiares de Vitória Gabriely afirmam que a jovem não tinha envolvimento com atividades criminosas. Em entrevista à imprensa local, o irmão da vítima, Gabriel Cordeiro, contou que ela cursava Farmácia e era considerada pela família uma pessoa tranquila.

Segundo ele a irmã teria se aproximado de Ellen, mas negou que Vitória tivesse qualquer participação em crimes.

A Polícia Civil segue reunindo depoimentos, resultados periciais e outros elementos encontrados na residência para estabelecer a dinâmica completa do duplo homicídio.

Além de verificar a possível relação do crime com o tráfico de drogas ou uma disputa entre facções, os investigadores tentam esclarecer quem estava no imóvel antes das mortes, qual foi a participação de cada pessoa e em que momento o fogo foi provocado.

O chinelo apreendido na residência do homem preso será encaminhado para perícia. A polícia também mantém diligências para localizar o segundo suspeito.

O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.