Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly

Após ter abusado da criança, Marcos Willian Teixeira Timóteo voltou para o trabalho, ao lado do pai e do tio da criança, onde passou o dia todo

Felipe Machado

29/08/2025 - 08h00
A menina Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, foi estuprada e morta por um conhecido da família, Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, apelidado de Gordinho, que foi morto pela Polícia Civil um dia depois de sumir com a criança.

Com ela, ele passou cerca de três horas, quando teria abusado da criança por mais de uma vez, antes de matá-la. Após a morte, ele ainda foi trabalhar com a pai da vítima.

Imagens de câmera de segurança mostram que Marcos Willian passa com Emanuelly às 8h34min de quarta-feira em direção a sua casa. Os dois sumiram após o rapaz estar na casa da família da criança.

“Era conhecido por causa do trabalho do pai da menina. Ele passava por aqui, ficava um pouquinho e ia embora. Mas ele mentia em tudo, mentia o nome dele, mentia de onde veio, mentia sobre muita coisa”, disse Kenya Pantaleão, tia da menina, ao Correio do Estado.

Os parentes não demonstraram desespero naquele momento, achando que a menina estava com a avó paterna e a tia, que moram no mesmo bairro, a Vila Taquarussu.

“Nós tínhamos certeza de que ela tinha saído acompanhada com alguém. Acharam que ela estava na minha casa, comigo e com a minha mãe, porque ela passava muito tempo lá, passou as férias escolar dela com a gente. A minha cunhada [mãe de Emanuelly] está gestante, ela tem uma gestação complicada. Então, desde o início da gestação, a menina ficava lá com nós duas”, disse a tia à reportagem.

Aproximadamente três horas depois de passar com a menina, Marcos volta, desacompanhado, para trabalhar com o pai e tio de Emanuelly. Por volta do meio-dia, um erro de comunicação entre Kenya e sua prima resultou em longas horas de tranquilidade da família.

“A minha prima mandou uma mensagem falando assim ‘o seu irmão falou para sua mãe trazer a Emanuelly, sua mãe não vai voltar não?’ Só que aí eu li a mensagem e eu mandei assim ‘a minha mãe não vai embora agora, ela acabou de chegar’ e tinha uns quatro dias que eu não via a minha mãe e só mandei assim. Então deu a entender que a Emanuelly estava lá”, explicou Kenya.

A tia afirmou que a “ficha caiu” apenas à noite, quando perguntaram para ela o porquê de a menina não ter voltado para casa para ir para a escola. Durante toda a tarde, o assassino estava com o pai e tio da criança, trabalhando.

Às 18h51min, Marcos se despediu dos “companheiros” de trabalho e foi em direção a uma casa, localizada na Rua Dracena, que fica na rua de trás da viela onde é a residência da família da menina.

Naquele momento, o criminoso aparentou falar, durante poucos segundos, com o morador do casebre e pegou uma ferramenta chamada cavucate, utilizada para cavar. Essa, até agora, foi a última imagem do assassino antes de ser morto em confronto com a polícia.

Às 22h43min, Miguel Borjas, proprietário da Barbearia do Miguel e um dos principais personagens do caso, chega no seu empreendimento. Logo ao chegar, é abordado pela família de Emanuelly, que, naquele momento, estavam em busca pela criança e viram a câmera de segurança do local.

Miguel e toda a família entraram no estabelecimento para verificar as imagens, e constataram o momento exato em que o rapaz fugiu com a criança. Poucos minutos depois, às 23h18min, a mãe, Patrícia Rayana, também chegou à barbearia e viu a filmagem, entrando em desespero ao saber que Emanuelly foi levada.

É por volta dessa hora que a família comunica à Polícia Civil o desaparecimento da menina, aproximadamente 15 horas depois dela efetivamente ter sumido. Diante das informações e das imagens, os agentes chegaram à casa de Marcos, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, na Vila Carvalho.

Com aspectos de abandono, os policiais adentraram o endereço e avistaram o chão da cozinha sujo de barro e com marcas de chinelo. Em um dos cômodos, embaixo da cama, a polícia localizou uma banheira de bebê, contendo um volume grande enrolado em uma coberta marrom, presa com fita adesiva.

Ao desenrolar o cobertor, foi encontrada Emanuelly, sem vida e com sinais de violência sexual, às 1h30min da madrugada de ontem. Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Anne Karine Trevizan, ela foi morta por estrangulamento.

Horas depois, por volta das 9h, Marcos foi localizado pela equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI), na Região do Inferninho, saída para Rochedo. 

Após entrar em confronto com os agentes, o criminoso foi baleado. Ele foi socorrido pela polícia até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a tarde, os pais de Emanuelly foram até o Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer o corpo e passar pelas diligências legais, para então ser realizado o velório e sepultamento da criança.

ESTAVA ESCRITO

Marcos Willian tinha apenas 20 anos de idade, mas já acumulava diversas passagens por crimes variados, incluindo outros estupros de vulneráveis. Em 2018, quando tinha apenas 13 anos, “Gordinho” estreou no mundo do crime com um furto qualificado.

No ano seguinte, com 14 anos, o criminoso estuprou um bebê de 1 ano e 5 meses e jogou o corpo no matagal. Nesta ocasião, a criança sobreviveu.

Em 2020, ele voltou a praticar outro estupro, desta vez com a enteada, de apenas 11 anos. A mãe da menina descobriu quando desconfiou do comportamento estranho da criança, após ela voltar da escola. Ao ser questionada, ela contou para a mãe sobre o ocorrido.

Como observado, Marcos era menor de idade quando praticou esses três crimes. Como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ele foi considerado inimputável penalmente, ou seja, não responsabilizado criminalmente como adulto. Por isso, foram aplicadas duas medidas socioeducativas aplicadas para ele, na Unidade Educacional de Internação (Unei).

No ano passado, depois de quatro anos “longe” do crime, Marcos praticou injúria cometida no contexto de violência doméstica, que é quando o agressor utiliza palavras para ofender a dignidade ou o decoro da vítima, afetando sua honra subjetiva.
 

Crime organizado

Possível elo entre máfia dos combustíveis, PCC e fintechs tem sede em MS

A Copape, formuladora de combustíveis com sede em edifício corporativo de Campo Grande, deve R$ 563 milhões ao fisco

29/08/2025 04h00

Sede da Copape fica neste edifício corporativo na área nobre de Campo Grande

Sede da Copape fica neste edifício corporativo na área nobre de Campo Grande Gerson Oliveira

Um dos principais alvos da Operação Carbono Oculto, desencadeada nesta quinta-feira (28) por uma força-tarefa composta por órgãos federais e estaduais, coordenada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (SP), é uma das maiores devedoras do fisco federal localizadas em Mato Grosso do Sul.

As dívidas, de centenas de milhões de reais, e o possível esquema foram denunciados pelo Correio do Estado em dezembro de 2024. A Copape, formuladora de combustíveis que passou a ser investigada após concorrer com gigantes do setor, como Vibra (Postos Petrobras) e Ultrapar (Ipiranga), por exemplo, tem sede em Campo Grande e deve nada menos que R$ 563,5 milhões ao fisco federal, conforme dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A PGFN integra a Operação Carbono Oculto ao lado da Polícia Federal, Receita Federal e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Estado de São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, os mandados de busca e apreensão da operação são cumpridos nas cidades de Iguatemi (7 alvos) e Dourados (1 alvo). 

Conforme a Receita Federal, os oito alvos no Estado são empresas do núcleo operacional da cadeia de combustíveis envolvidas no esquema.

COPAPE

No caso específico da Copape, trata-se de uma peça importante no esquema de lavagem de dinheiro e fraudes que favorece o crime organizado.

Ela é um dos elos com fintechs (empresas de tecnologia do setor financeiro) sediadas na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo (SP). É o caso, por exemplo, do BK Bank.

As autoridades ligadas à investigação informaram que o BK Bank teve R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas. A Receita Federal estima que o esquema criminoso tenha sonegado R$ 1,4 bilhão em tributos federais, enquanto os tributos estaduais sonegados são estimados em R$ 7,6 bilhões.

Só em Mato Grosso do Sul, a Copape, formuladora de combustíveis ligada à Aster, sonegou quase metade dos tributos federais.

O inquérito aponta que o principal cliente do BK Bank no período investigado foi a distribuidora de combustíveis Aster. Dos R$ 17,7 bilhões em movimentações suspeitas, R$ 2,22 bilhões foram destinados à Aster.

A Aster teve sua atuação suspensa pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 2024. A empresa pertence formalmente ao empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, mas o verdadeiro dono seria o empresário Mohamed Hussein Mourad.
Mourad era proprietário de uma rede de postos de combustível registrados em nome de laranjas. Ele também seria ligado à Copape.

Segundo as investigações, o grupo formado por Copape e Aster era dirigido por um testa de ferro: Renato Steinle de Camargo, diretor administrativo das empresas, que, na prática, seriam geridas por Mohamed Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva.

Essas duas empresas teriam ligação com o PCC, que, segundo a investigação, achacava donos de postos de combustíveis de bandeiras independentes para venderem suas lojas, sob ameaça de morte. Nesses locais, ainda conforme a investigação, eram vendidos também combustíveis adulterados.

“Outra fraude detectada envolvia a adulteração de combustíveis. O metanol, importado supostamente para outros fins, era desviado para uso na fabricação de gasolina adulterada, com sérios prejuízos para os consumidores”, explicou a Receita Federal, em nota.

A OPERAÇÃO

A operação, proclamada pelo Gaeco de São Paulo e forças federais como a “maior operação contra o crime organizado da história do País em termos de cooperação institucional e amplitude”, tem o objetivo de desmascarar e pôr fim a um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Organizações criminosas, como o PCC, estão envolvidas no esquema, segundo a investigação.

“Estão na mira da investigação vários elos da cadeia de combustíveis controlados pelo crime organizado, desde a importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor final até os elos finais de ocultação e blindagem do patrimônio, via fintechs e fundos de investimentos”, informou a Receita Federal.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos contra mais de 350 alvos em todo o País, sendo 8 em Mato Grosso do Sul.

“As investigações apontam que o sofisticado esquema engendrado pela organização criminosa, ao mesmo tempo que lavava o dinheiro proveniente do crime, obtinha elevados lucros na cadeia produtiva de combustíveis. O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade”, afirmou a Receita Federal.

“Formuladoras e distribuidoras, além de postos de combustíveis também vinculados à organização, sonegavam reiteradamente tributos em suas operações de venda. A Receita Federal já constituiu créditos tributários federais de um total de mais de R$ 8,67 bilhões em pessoas e empresas integrantes do esquema”, completou.

Ainda de acordo com a Receita Federal, os recursos adquiridos por meio da atividade eram destinados para fintechs e movimentados por diversas contas até tomarem ar de legalidade, quando o grupo adquiria bens como caminhões, imóveis de luxo em Trancoso (BA) e fazendas no interior de São Paulo.

OUTRA DEVEDORA

Iguatemi é sede da Vetor Comércio de Combustíveis Ltda., empresa que deve R$ 1,72 bilhão em impostos federais e que, segundo a PGFN, é a maior devedora de tributos do Estado.

Não há confirmação de que a Vetor esteja entre os alvos da operação, mas a empresa já é investigada pela Receita Federal há algum tempo. Oficiais de Justiça de Mato Grosso do Sul, inclusive, enfrentam dificuldades para intimar os responsáveis pela companhia em Iguatemi.

Sensível

Vídeo mostra maníaco buscando ferramenta para enterrar criança após estupro e morte

Câmeras de segurança flagraram quando o criminoso pediu a ferramenta ao vizinho; Emanuelly, de 6 anos, foi estuprada e morta

28/08/2025 18h44

Casa 3, da menina Emanuelly

Casa 3, da menina Emanuelly Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mais de dez horas após ter levado a pequena Emanuelly Victória dos Santos, de 6 anos, Marcos Willian Teixeira Timóteo foi flagrado caminhando tranquilamente pela Rua Dracena, às 18h35 da última quarta-feira (27). Imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso indo até o vizinho e voltando para casa com uma ferramenta, já após a morte da criança. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens, o homem conhecido como “Gordinho” aparece chamando um vizinho e pedindo emprestado uma ferramenta de escavação, chamado cavucate. Junto com o favor, um pedido estranho: que ele não comentasse “com o Kennedy nem com o Deivid”.

De posse do instrumento, o vídeo mostra ainda que Marcos segue a passos calmos rumo à sua casa, no bairro Vila Carvalho, onde, desde o fim da manhã, o corpo da pequena Emanuelly estava ocultado.

A terça-feira, 27 de agosto, começou como qualquer outra. Entre idas ao trabalho, passeios e encontros com vizinhos, ninguém da família poderia imaginar que o crime aconteceria.

Há dois anos, Marcos frequentava o lar de Deivid, pai da menina. Ambos tinham esposas e filhas pequenas, o que facilitava a convivência.

“Era conhecido só do trabalho, aparecia de vez em quando para conversar e passar, mas nunca chegou a parar muito por aqui”, lembra o pai.

Pelas lembranças da família, tudo começou por volta das 8 horas da manhã. Ao passar em frente à casa, Marcos percebeu que estava vazia. A avó de Emanuelly havia acabado de sair para a casa da bisavó e Deivid seguira para o trabalho. 

O homem, então, chamou a menina e pediu que passasse a chave pela janela. Sem maldade, ela obedeceu. Com a porta aberta, o destino da criança foi selado.

O desespero tomou conta da família apenas mais tarde. Quando voltou para o almoço, Deivid encontrou a casa vazia. A menina não estava em casa para o almoço. Ao perguntar à irmã, descobriu que ela também não havia ido para a casa da bisavó.

Sem respostas, retornou ao trabalho aflito. Lá, encontrou Marcos. Dividiu com ele a angústia do desaparecimento da filha e o colega, que há havia cometido o crime, apenas ouviu, impassível, sem qualquer reação.

Horas depois, por volta das 15h, Marcos pediu para ir embora do serviço. Nervoso, ele começava a sentir o cerco se fechar. 

A noite chegou e, em uma última tentativa de se tranquilizar, Deivid ligou novamente para a mãe. Mas a resposta foi um golpe devastador: Emanuelly não havia estado com a avó em nenhum momento do dia.

A família, em choque, entendeu que a menina estava desaparecida. Juntos, começaram as buscas. A primeira pista surgiu com as câmeras de uma barbearia, que registraram Marcos ao lado de Emanuelly pela manhã.

Para Deivid, não havia mais dúvida e ele ligou imediatamente para o suspeito.

“Onde está minha filha?”, questionou.

A frieza da resposta foi a confirmação de um pesadelo. “Não sei, não está comigo”, respondeu Marcos. Mas Deivid já sabia que a afirmação era falsa, por ter visto o vídeo e imaginar, então, que o pior poderia ter acontecido.

O corpo da menina estava próximo, escondido dentro da banheira da casa do assassino, enrolado em uma coberta marrom e lacrado com fita adesiva, com sinais de violência sexual e com marcas de esganamento.

Ao lado, o cavucate que pegou emprestado do vizinho repousava como prova do que ainda pretendia fazer: enterrar Emanuelly, sepultar junto dela sua infância, seus sonhos, sua vida.

Mas Marcos não teve tempo de sustentar a farsa, pois logo após a descoberta do corpo de Emanuelly, a polícia iniciou as buscas. O “Gordinho”, como era conhecido, tentou escapar, mas a tentativa de fuga terminou de forma brutal. Em confronto com os policiais, ele foi atingido e morreu.

A trajetória de Marcos já era marcada por históricos de passagens pela polícia por estupro, injúria e violência doméstica. Um currículo de violência que culminou em mais um ato cruel.

 

