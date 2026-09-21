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Cidades

COLISÃO

Homem que provocou acidente em Campo Grande fugiu de audiência há 7 anos

Após bater na moto, que transportava um casal, Harrison Jorge fugiu do local, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore

João Pedro Flores

21/09/2026 - 08h30
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Um homem, identificado como Harisson Jorge de Morais Paraizo, de 42 anos, dirigia o veículo Honda HR-V,  quando colidiu com uma motocicleta Yamaha YBR150, que transportava um casal, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande, na tarde deste domingo (20).

Durante a conversão à direita para ingressar na rua Bom Sucesso, a moto foi atingida pelo carro de Harisson. Após a colisão, o homem fugiu do local sem prestar socorro à mulher, que era passageira da motocicleta. No momento da fuga, o homem trafegava pela rua Floriano Paula Correa, quando, no cruzamento com a Avenida Georges Chaia, perdeu o controle do automóvel e colidiu contra o canteiro central da via e, posteriormente, contra uma área de mata às margens da avenida, chocando-se contra uma árvore.

Logo após, a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar compareceram ao local e constataram a existência de uma mandado de prisão contra o investigado. Em 2019, Harrison Jorge foi entregue à Polícia Militar e levado até o Fórum, em Campo Grande, onde passaria por interrogatório, com outros dois detentos.

No entanto, durante a noite, os policiais retornaram ao presídio sem Harrison e, logo em seguida, foi considerado fugitivo. Ele tem passagens por roubo, furto e tentativa de homicídio, quando ele tentou matar um homem a pedradas após desentendimento no bairro Aero Rancho.

A mulher que estava na moto e Harisson Jorge foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhados para atendimento médico na Santa Casa. Ela teve fratura no fêmur, enquanto o investigado sofreu escoriações na face.

A PM permaneceu responsável pela custódia hospitalar do custodiado. Durante a busca veicular realizada no Honda HR-V, foram localizados R$ 4.900,00 em espécie, sendo 49 cédulas de R$ 100,00, além de um cartão e um celular. O veículo foi removido ao pátio do Detran-MS em razão do licenciamento atrasado. 

A autoridade policial determinou o registro e os demais procedimentos, bem como a lavratura do auto de prisão em flagrante. O autuado não foi apresentado a unidade policial devido ao seu atendimento médico hospitalar, permanecendo internado e escoltado por uma viatura da Polícia Militar.

Em relação aos itens apreendidos, a autoridade policial determinou a restituição do celular e do cartão. Quanto à quantia de R$ 4.900,00 em espécie, determinou-se a apreensão, a qual poderá ser solicitada a restituição à autoridade competente mediante comprovação de origem lícita.

CRIME

Motorista 'sai no soco' após homem apedrejar caminhão de lixo por ciúmes da ex

Suspeito teria usado um machado para ameaçar trabalhador e, em seguida, arremessado uma pedra contra o para-brisa do veículo de coleta

21/09/2026 09h45

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Um homem foi preso após ameaçar um motorista da Solurb e danificar um veículo utilizado na coleta de resíduos, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, o motorista relatou que trabalhava na coleta de resíduos quando foi abordado por um homem. Segundo o trabalhador, o suspeito passou a ameaçá-lo utilizando um machado. Em seguida, teria pegado uma pedra e arremessado contra o para-brisa do veículo da empresa, provocando danos.

O homem permaneceu nas proximidades e foi localizado pelos policiais. Conforme o registro da ocorrência, ele admitiu ter arremessado a pedra e feito ameaças contra o motorista.

À polícia, o suspeito alegou que teria agido por ciúmes. Segundo sua versão, o funcionário da empresa teria pedido água na residência de sua companheira e estaria mantendo um relacionamento com ela. A alegação consta apenas no relato apresentado pelo suspeito.

Durante a checagem, os policiais verificaram que havia uma medida protetiva de urgência em vigor contra o homem, tendo a companheira como beneficiária.

A mulher confirmou a existência da medida, mas informou que o suspeito comparecia algumas vezes à residência de forma pacífica. Ela também relatou que ele havia passado a noite anterior no imóvel com seu consentimento, saído pela manhã e retornado pouco antes da chegada da polícia.

Por causa da medida protetiva, os dois foram encaminhados inicialmente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde a situação foi analisada. Na ocasião, não houve prisão em flagrante pelo eventual descumprimento da medida.

Posteriormente, os envolvidos foram encaminhados à Depac/Cepol para continuidade dos procedimentos relacionados à ameaça e ao dano ao veículo.

Na delegacia, o motorista informou que não desejava representar criminalmente contra o suspeito. Após a análise dos fatos, porém, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem.

O suspeito também alegou ter sido agredido pelo motorista durante a confusão, mas, segundo o registro policial, não apresentava lesões aparentes.

A Polícia Civil determinou ainda a realização de perícia no veículo danificado. O automóvel foi levado ao pátio da Solurb, onde ficará à disposição dos peritos. A pedra que teria sido utilizada para atingir o para-brisa também foi recolhida.

Aniversário

Corumbá comemora 248 anos nesta segunda-feira com desfile cívico e shows

72 instituições vão desfilar no aniversário da Cidade Branca; samba vai agitar a noite

21/09/2026 09h15

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Desfile Cívico no aniversário de Corumbá

Desfile Cívico no aniversário de Corumbá Ayrton Benites/Arquio PMC

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Corumbá celebra 248 anos nesta segunda-feira, 21 de setembro. O município foi fundado em 20 de setembro de 1778. É feriado na cidade.

Está localizado na região Oeste de Mato Grosso do Sul, a 416 quilômetros de Campo Grande e a 12 quilômetros da fronteira com a Bolívia.

Está “colada” com o município de Ladário, a apenas 6 quilômetros de distância.

Corumbá tem grande importância econômica para Mato Grosso do Sul principalmente por mineração, turismo e pecuária.

Prefeito, doutor Gabriel, parabenizou o município pelo seu aniversário.

“Tem lugares que a gente conhece e tem lugares que a gente carrega no coração. Corumbá é assim, é o rio que viu tantas histórias passarem, é o Pantanal que nos ensinou a ser forte, é a rua da infância, o abraço da família, o jeito único da nossa gente. São 248 anos de uma história construída por muitas mãos, muitos sonhos e acima de tudo por um povo que nunca deixou de acreditar. Hoje eu só quero dizer: que orgulho cuidar dessa terra, que orgulho fazer parte desta história. Parabéns Corumbá, 248 anos! Que venham muitos outros capítulos dessa história! Viva Corumbá!”, celebrou o prefeito em suas redes sociais.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Corumbá está celebrando aniversário em grande estilo, com desfile cívico e shows.

DESFILE: terá a presença de 72 instituições, entre militares, escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino, universidades, entidades culturais e sociais, clubes e organizações da sociedade civil. A concentração ocorre às 14h e o desfile terá início às 16h na avenida General Rondon.

SETOR 1 - Forças de Segurança e Forças Armadas

  • Forças Armadas, Segurança Pública e veículos motorizados
  • Comando do 6º Distrito Naval – Marinha do Brasil
  • Exército Brasileiro
  • Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Corumbá
  • Veículos Militares Motorizados – Marinha do Brasil
  • Veículos Militares Motorizados – Exército Brasileiro
  • 3º Grupamento de Bombeiros Militar
  • Polícia Militar Ambiental – 2ª Cia/1º BPMA/CPA – Veículos Militares Motorizados
  • Polícia Penal – Veículos Militares Motorizados
  • Unidade Regional de Perícia e Identificação de Corumbá (URPIC) – Veículos Militares Motorizados
  • Guarda Municipal – Veículos Militares Motorizados
  • Insanos Moto Clube – Divisão Corumbá

SETOR 2

  • Instituto Novo Olhar
  • Escola Municipal José de Souza Damy e Extensão
  • Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus Corumbá
  • Banda de Música Municipal Manoel Florêncio – Academia de Música Municipal Manoel Florêncio
  • Escola de Governo
  • Associação dos Aposentados, Pensionistas e Pessoas Idosas de Ladário (AAPPIL)
  • APAE Corumbá
  • Pastoral da Criança
  • Projeto Sorriso de Criança – ACEBOS

SETOR 3 – Escolas Municipais Rurais

  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Extensões
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Carlos Cárcano e Extensão
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Paiolzinho
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Monte Azul
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Eutrópia Gomes Pedroso

SETOR 4 – Centros Municipais de Educação Infantil

  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Ana Gonçalves do Nascimento
  • Centro Municipal de Educação Infantil Estrelinha Verde
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Eunice Ajala
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Hélia da Costa Reis
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Inocência Cambará
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Maria Benvinda Rabello
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Rosa Josetti
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Miriam Mendes

SETOR 5 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal de Educação Integral Tilma Fernandes Veiga e Cemei Valódia Serra
  • Escola Municipal Prof. Djalma de Sampaio Brasil e Cemei Serv Carmo
  • Escola Municipal Ercy Cardoso e Cemei Telma da Costa Rodrigues
  • Escola Municipal Delcídio do Amaral e Extensão
  • Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros

SETOR 6 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal Almirante Tamandaré e Cemei Laida Menacho
  • Escola Municipal Fernando de Barros e Cemei Maria Candelária Leite e Extensão
  • Escola Municipal Caic Padre Ernesto Sassida e Cemei Catarina Anastácio
  • Escola Municipal Barão do Rio Branco
  • Escola Municipal Ângela Maria Pérez
  • Escola Municipal Clio Proença

SETOR 7 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros
  • Escola Municipal de Educação Integral Rachid Bardauil
  • Escola Municipal Izabel Corrêa de Oliveira e Extensão
  • Escola Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues
  • Escola Municipal Cyríaco Félix de Toledo

SETOR 8 – Instituições e entidades

  • UNITEPC – Universidad Privada
  • Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus do Pantanal
  • Lions Clube Corumbá
  • Capítulo Antônio Alarico Faro nº 157 da Ordem DeMolay
  • Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá e Ladário
  • PROFARP – Projeto de Fanfarra Realidades Progressivas
  • Conselho do Bem-Estar Animal de Corumbá e Ladário
  • Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez
  • Lions Clube de Corumbá Pantanal

SETOR 9 – Rede Estadual e instituições

  • Escola Estadual 2 de Setembro
  • Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pascoal Leite Dias
  • Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC)
  • Corumbaense Futebol Clube
  • Lojas GAZIN
  • Instituto da Mulher Negra do Pantanal
  • Escola Estadual Maria Leite

SETOR 10 – Rede Estadual e entidades

  • Escola Estadual Nathércia Pompeo dos Santos
  • Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva
  • Clube de Desbravadores
  • Clube de Aventureiros
  • Escola Estadual Maria Helena Albaneze
  • Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros
  • Escola Estadual Dom Bosco

SHOW: O Samba vai agitar a noite em Corumbá: Grupo Bom Gosto vai se apresentar a partir das 21h30min na Praça Generoso Ponce.

HISTÓRIA

A cidade foi fundada em 20 de setembro de 1778.

Durante o século XIX, Corumbá ganhou importância devido à sua localização estratégica e ao intenso movimento comercial pelo Rio Paraguai. Um dos momentos mais marcantes de sua história ocorreu durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870: a cidade foi invadida e ocupada por tropas paraguaias em 1865 e posteriormente retomada pelas forças brasileiras, em 1867.

Após o conflito, Corumbá passou por um período de crescimento e se consolidou como um importante centro comercial e portuário do interior do Brasil. O transporte fluvial pelo Rio Paraguai favoreceu a chegada e a saída de mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Ao longo do século XX, a economia do município também passou a ser impulsionada pela pecuária e pela exploração de recursos minerais, especialmente o ferro e o manganês encontrados na região do Maciço do Urucum. Em 1977, com a divisão do antigo estado de Mato Grosso, Corumbá passou a integrar o novo estado de Mato Grosso do Sul, oficialmente instalado em 1979.

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