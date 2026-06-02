Hospital de Mato Grosso do Sul é eleito o 10º melhor do Brasil - Foto: Divulgação SES

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O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, conquistou reconhecimento nacional ao ser classificado entre os 10 melhores hospitais públicos do Brasil na premiação “Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2026”, na categoria Avaliação dos Usuários.

A unidade ficou na décima colocação do ranking e foi a única representante de Mato Grosso do Sul e da região Centro-Oeste entre os hospitais premiados.

A conquista tem um diferencial importante: o reconhecimento veio da avaliação dos próprios usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que analisaram aspectos como acolhimento, qualidade da assistência, eficiência dos serviços e satisfação com o atendimento recebido.

Os números e indicadores da premiação refletem a avaliação de pacientes sobre aspectos relacionados ao atendimento, à estrutura do hospital e aos tratamentos realizados na instituição.

Pacientes relatam experiências que mudaram sua visão sobre o SUS

Entre os usuários que ajudaram a construir essa avaliação positiva está o caminhoneiro Jerônimo Ravagnani Despato, de 61 anos. Morador de Três Lagoas, ele procurou o hospital após sofrer complicações provocadas por uma apendicite e precisou passar por cirurgia de urgência.

Segundo o paciente, a rapidez no diagnóstico, a realização dos exames e o atendimento prestado pela equipe médica foram fatores que contribuíram para sua avaliação do serviço.

Ele também relatou que a experiência influenciou sua percepção sobre o atendimento oferecido pela rede pública de saúde.

Outro caso é o do técnico em eletrônica Márcio Aurélio Ananias, de 52 anos, morador de São Paulo.

Durante uma visita a familiares em Três Lagoas, ele precisou ser internado para realizar uma cirurgia de hérnia umbilical e afirmou ter sido surpreendido pela estrutura e pelo acolhimento oferecidos pela unidade.

“Quando precisei ser internado, confesso que fiquei preocupado por estar longe de casa. Pensei que, se pudesse escolher, teria ido para São Paulo. Mas hoje vejo que foi uma bênção ter sido atendido aqui”, conta.

O paciente relembra ainda uma experiência vivida em São Paulo, que tornou sua passagem pelo Hospital Regional ainda mais marcante.

“Em 2011, fui atendido no Hospital das Clínicas após detectarem o rompimento da parede abdominal, que deu origem à hérnia. Na época, não deram continuidade ao tratamento e fui orientado a procurar uma unidade básica de saúde para iniciar todo o processo.

Anos se passaram até que o problema se agravou quando vim visitar minha filha, que mora em Três Lagoas. Quando cheguei ao Hospital Regional, fui acolhido, bem atendido e tive meu problema realmente resolvido. relatou Márcio.

Como foi a seleção dos melhores hospitais do país

A premiação “Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2026” foi promovida pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), o Instituto Ética Saúde (IES) e a Organização Nacional de Acreditação (ONA).

A iniciativa reconheceu hospitais 100% SUS que se destacam por indicadores relacionados à qualidade, eficiência, segurança assistencial e satisfação dos usuários.

A cerimônia de premiação foi realizada no dia 29 de maio, em Brasília.

O processo de seleção foi realizado em duas etapas

A seleção foi realizada em duas etapas. Na primeira fase, mais de 5 mil hospitais públicos de todo o país foram avaliados com base em critérios técnicos e indicadores de desempenho, resultando na escolha das 100 instituições mais bem classificadas.

Na etapa seguinte, os hospitais selecionados foram ranqueados a partir de uma pesquisa independente de satisfação realizada pelo Instituto DataSenado, que ouviu pacientes e acompanhantes sobre a qualidade do atendimento recebido.

O processo também considerou informações relacionadas a compliance e um estudo de eficiência desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Melhores Hospitais na Avaliação dos Usuários

Hospital Regional de Piracicaba (SP)

Hospital Universitário Walter Cantídio (CE)

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP)

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (PE)

Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (ES)

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP)

Hospital Estadual de Américo Brasiliense (SP)

Hospital Regional de Registro (SP)

Hospital Municipal da Vila Santa Catarina (SP)

Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé (MS)

Referência para Mato Grosso do Sul

Para a diretora-geral da unidade, Letícia Carneiro, o reconhecimento confirma que o investimento em atendimento humanizado, qualificação profissional e melhoria contínua dos serviços tem produzido resultados concretos para a população.

A presença do Hospital Regional da Costa Leste entre os dez melhores hospitais públicos do Brasil reforça o protagonismo de Mato Grosso do Sul na área da saúde e evidencia a capacidade de uma unidade do interior de alcançar padrões de excelência reconhecidos nacionalmente.

A conquista também simboliza o esforço coletivo de profissionais, gestores e pacientes que ajudaram a transformar o hospital em referência para toda a região da Costa Leste.