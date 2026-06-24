Hospital de MS participa de programa nacional que amplia atendimentos pelo SUS

O Hospital Municipal Lourival Nascimento da Silva, localizado no município de Itaporã, a aproximadamente 230 quilômetros de Campo Grande, faz parte dos 46 estabelecimentos de saúde que realizam ações entre a última segunda-feira (22) e o próximo sábado (27) para ampliar o atendimento a pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
As ações integram o programa Agora Tem Especialistas, voltados a pacientes que estão na fila de regulação do SUS, como forma de desafogar a demanda e reduzir o tempo de espera por exames e cirurgias.
Em Mato Grosso do Sul, o Hospital Municipal de Itaporã vai realizar 6.948 procedimentos a mais no SUS ao longo da semana, entre cirurgias oftalmológicas e Ofertas de Cuidado Integrado (OCIs) de oftalmologia, que vão desde consultas até o diagnóstico em apenas uma ida ao hospital.
Ao todo, a mobilização ocorrerá em 20 estados e serão ofertados cerca de 16 mil procedimentos especializados, sendo 2,3 mil por meio da modalidade de créditos financeiros e mais de 13 mil pela modalidade 2, que reativa estruturas públicas para ampliar rapidamente a oferta de atendimento especializado.
Além de Mato Grosso do Sul, participam os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
“Estamos cumprindo o compromisso do governo do presidente Lula com a população brasileira e levando o SUS para todos os cantos do país. Com essa ação nacional, mobilizamos toda a capacidade instalada do país, com hospitais públicos, filantrópicos e privados trabalhando juntos para ampliar o atendimento especializado. Onde faltava profissionais e equipamentos, nós estamos levando. Na rede privada, onde antes havia falta de diálogo, agora há atuação conjunta. Tudo isso para garantir que o cuidado chegue mais rápido para o povo”, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
De acordo com o governo do Brasil, esta é a primeira vez que o Agora Tem Especialistas conta com duas ações estratégicas.
Nos hospitais privados, o Governo do Brasil abre as portas para pacientes do SUS sem custo ao paciente, que terá apoio das equipes especializadas, pré-operatório e pós-operatório nas instituições.
Já nos hospitais públicos, o Ministério da Saúde identificou salas cirúrgicas paradas por falta de equipe médica, insumos e/ou equipamentos e fez a contratação do que faltava para mineiros e mineiras serem atendidos e a capacidade pública é reativada para beneficiar quem mais precisa.
Agora Tem Especialistas
O programa atua em diversas frentes para reduzir o tempo de espera por atendimento especializado no SUS. As ações incluem a ampliação do horário de funcionamento em policlínicas, contratação de médicos especialistas, mutirões sazonais, reativação de espaços ociosos em hospitais públicos e a ampliação do atendimento a pacientes do SUS em hospitais privados e filantrópicos credenciados.
Em outra frente, 87 carretas de atendimento especializado em saúde da mulher, exames de imagem e oftalmologia levam atendimento itinerante a pacientes em todo o Brasil.
Em 2025, foram 14,9 milhões de cirurgias eletivas, um número recorde, mostrando crescimento de 42% em relação a 2022. O número de consultas com especialistas chegou a 1,6 bilhão e foram mais de 1,3 bilhão de exames realizados, além de 14 milhões de internações realizadas pelo SUS.