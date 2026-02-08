Hospital Regional divulga lista de aprovados para residência médica

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) divulgou a lista final de nomes dos aprovados no processo seletivo para os programas de Residência Médica 2026.
Esse processo seletivo é a principal porta de entrada para médicos recém-formados que buscam realizar sua especialização em um hospital considerado referência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de alta complexidade.
O HRMS é voltado diretamente à assistência à população e também atua como hospital escola, que integra o ensino e a prática da pesquisa no âmbito profissional cotidiano.
No total, foram aprovados 194 candidatos distribuídos nas seguintes especialidades:
Acesso direto
- Anestesiologia - 12
- Cirurgia Geral - 31
- Clínica Médica - 36
- Ginecologia e Obstetrícia -24
- Medicina Intensiva - 7
- Neurologia - 13
- Pediatria - 49
Pré-requisito
- Cardiologia - 8
- Coloproctologia - 3
- Gastroenterologia - 6
- Nefrologia - 5
Desde sua criação em 2003, a Residência Médica no Hospital Regional do Estado já formou cerca de 500 profissionais especialistas. Para a diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional do HRMS, Roberta Higa, essa etapa é de grande importância tanto para os profissionais quanto para a própria instituição.
“A Residência Médica é um dos pilares do HRMS enquanto hospital escola. Ao formarmos especialistas, estamos investindo diretamente na melhoria da assistência prestada à população e no fortalecimento do sistema de saúde em Mato Grosso do Sul. Cada novo residente que ingressa passa a fazer parte desse processo de aprendizado contínuo, que alia ensino de qualidade e compromisso com o SUS”, destaca.
As próximas etapas, como a matrícula e o início das atividades, devem ser publicadas conforme as orientações no edital do processo seletivo.
Processo seletivo
A seleção dos candidatos foi realizada em duas etapas: a primeira composta pelo Exame AMRIGS, que é uma prova de 100 questões sobre as cinco grandes áreas de conhecimento da medicina: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Saúde da Família para os candidatos que ingressam de forma direta nos programas e com 30 questões para os programas que exigem pré-requisito ; e a análise curricular.
O início das atividades dos programas está previsto para o dia 1° de março de 2026.