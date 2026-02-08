Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

HRMS

Hospital Regional divulga lista de aprovados para residência médica

Foram aprovados 194 profissionais divididos entre candidatos de acesso direto aos programas e de pré-requisitos

Karina Varjão

Karina Varjão

08/02/2026 - 14h30
O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) divulgou a lista final de nomes dos aprovados no processo seletivo para os programas de Residência Médica 2026. 

Esse processo seletivo é a principal porta de entrada para médicos recém-formados que buscam realizar sua especialização em um hospital considerado referência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de alta complexidade. 

O HRMS é voltado diretamente à assistência à população e também atua como hospital escola, que integra o ensino e a prática da pesquisa no âmbito profissional cotidiano. 

No total, foram aprovados 194 candidatos distribuídos nas seguintes especialidades:

Acesso direto

  • Anestesiologia - 12
  • Cirurgia Geral - 31
  • Clínica Médica - 36
  • Ginecologia e Obstetrícia -24
  • Medicina Intensiva - 7
  • Neurologia - 13
  • Pediatria - 49

Pré-requisito

  • Cardiologia - 8
  • Coloproctologia - 3
  • Gastroenterologia - 6
  • Nefrologia - 5

Desde sua criação em 2003, a Residência Médica no Hospital Regional do Estado já formou cerca de 500 profissionais especialistas. Para a diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional do HRMS, Roberta Higa, essa etapa é de grande importância tanto para os profissionais quanto para a própria instituição. 

“A Residência Médica é um dos pilares do HRMS enquanto hospital escola. Ao formarmos especialistas, estamos investindo diretamente na melhoria da assistência prestada à população e no fortalecimento do sistema de saúde em Mato Grosso do Sul. Cada novo residente que ingressa passa a fazer parte desse processo de aprendizado contínuo, que alia ensino de qualidade e compromisso com o SUS”, destaca.

As próximas etapas, como a matrícula e o início das atividades, devem ser publicadas conforme as orientações no edital do processo seletivo. 

Processo seletivo

A seleção dos candidatos foi realizada em duas etapas: a primeira composta pelo Exame AMRIGS, que é uma prova de 100 questões sobre as cinco grandes áreas de conhecimento da medicina: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Saúde da Família para os candidatos que ingressam de forma direta nos programas e com 30 questões para os programas que exigem pré-requisito ; e a análise curricular. 

O início das atividades dos programas está previsto para o dia 1° de março de 2026. 

A lista completa dos nomes pode ser acessada clicando aqui. 
 

