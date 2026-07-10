Hospital São Julião recebe R$ 9,4 milhões para realizar 2,5 mil procedimentos

Acabou a espera de pacientes que aguardam por atendimentos especializados, exames, cirurgias, tratamentos e procedimentos hospitalares, via Sistema Único de Saúde (SUS).
Hospital São Julião, localizado em Campo Grande, está oficialmente integrado ao Programa Vira CG Saúde, que vai reduzir a fila de espera de pacientes, facilitar o acesso aos serviços de saúde e agilizar o atendimento de pessoas que aguardam por procedimentos.
Assinatura do convênio, da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) com o Hospital São Julião, ocorreu nesta quinta-feira (9) na rua Lino Villacha, número 1250, bairro Nova Lima, em Campo Grande.
Ao todo, 2.580 procedimentos serão realizados nas áreas de oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia geral, endoscopia, colonoscopia e cirurgia oftalmológica.
O investimento é de R$ 9,4 milhões, proveniente de verba da bancada federal de Mato Grosso do Sul e emendas de vereadores de Campo Grande.
De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a expectativa é eliminar filas de espera de pacientes que estão aguardando há meses por um procedimento.
"Campo Grande atende não apenas sua população, mas também pacientes de dezenas de municípios de Mato Grosso do Sul. Isso exige planejamento, investimentos e parcerias sólidas. O Dia D Vira Saúde representa um esforço coletivo para ampliar o acesso aos procedimentos especializados, reduzir o tempo de espera e oferecer um atendimento mais digno e eficiente para quem mais precisa".
A superintendente de Gestão do Hospital São Julião, Jéssyka Mendes, ressaltou a importância da parceria entre prefeitura e hospital.
"Essa parceria representa muito mais do que a ampliação dos atendimentos. É o reconhecimento da capacidade técnica, da credibilidade e do compromisso que o Hospital São Julião construiu ao longo de décadas. Temos equipes altamente qualificadas, estrutura preparada e uma gestão comprometida em transformar recursos públicos em atendimento humanizado, reduzindo filas e levando mais qualidade de vida à população".
As autoridades presentes no evento foram:
- Prefeita Adriane Lopes
- Senadora Tereza Cristina
- Deputado federal Dagoberto Nogueira
- Deputado estadual Lidio Lopes
- Vereador Landmark
- Vereador Wilson Lands
- Secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela;
- Diretor técnico do Hospital São Julião, Augusto Afonso Brasil Filho
- Diretora clínica Aurelly Fabiana Pereira Rodrigues
- Outros convidados
Em 15 de junho de 2026, o Hospital do Câncer Alfredo Abrão (HCAA) recebeu R$ 7,5 milhões da bancada federal para realização de 2.313 procedimentos, via Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).
ÍCONE DO SÃO JULIÃO
Presidente de Honra do Hospital São Julião, Irmã Silvia Veccelio, de 93 anos, foi homenageada por autoridades municipais, nesta quinta-feira (9), durante a solenidade de incorporação do Hospital ao Programa Vira CG Saúde, realizada na rua Lino Villacha, número 1250, bairro Nova Lima, em Campo Grande.
A irmã possui uma trajetória de cinco décadas na instituição, cuja história é confundida com a própria história do hospital.
Silvia dedicou sua vida para cuidar de quem mais precisa e ajudou a transformar a instituição em uma referência nacional de atendimento humanizado.
Sua presença resultou em aplausos, olhares emocionados e reconhecimento de gerações que a consideram como exemplo.
A senadora Tereza Cristina relembrou dos tempos em que foi aluna da religiosa. "Irmã Silvia foi minha professora de Matemática e também uma grande inspiração de humanidade. Aprendi muito com ela dentro e fora da sala de aula. É uma honra reencontrá-la e poder agradecer por tudo o que fez e continua fazendo pelas pessoas".