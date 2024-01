Convocação

As aulas na Rede Estadual está prevista para iniciar no dia 21 de fevereiro

Aproximadamente 216 professores da Rede Estadual de Ensino (REE) foram acionados para atuar no início do ano letivo, programado para começar no dia 21 de fevereiro. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, os convocados foram aprovados no concurso público de 2022.

De acordo com o governador Eduardo Riedel, a convocação de novos professores deve contribuir com o funcionamento das unidades escolares. O ato, que deve ser publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (17), foi assinado esta tarde pelo governador Eduardo Riedel.

"Assinei a nomeação de 216 novos docentes da Rede Estadual de Ensino, que está se fortalecendo com novos professores concursados, fruto do último concurso. Ampliamos para que comecem a trabalhar agora no início do ano letivo", disse Riedel.

A nomeação de novos professores aconteceu durante a reunião com os secretários Hélio Daher (SED) e Ana Nardes (SAD). Durante a convocação, o governador aproveitou o momento para apresentar os novos uniformes da rede escolar, que deve beneficiar também os funcionários.

"É a primeira vez que os nossos administrativos vão ter uniforme também, os servidores da rede vão ter a camiseta a disposição deles para trabalhar", afirmou Riedel.

O Correio do Estado entrou em contato com o secretário de Estado de Educação, Marcus Vinicius (SED), que relatou para a reportagem que não estão previstos concursos para professores nos próximos meses, porque o atual edital pode ser prorrogado por 2 anos, após os aprovados iniciarem.

A Rede Estadual de Ensino conta hoje com 17 mil professores em 349 escolas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. No total, a Rede Estadual conta com 6 mil funcionários administrativos e 185 mil estudantes.

Assine o Correio do Estado.