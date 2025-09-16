Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PORTAS FECHADAS

HU impossibilita atendimentos espontâneos a gestantes durante obras no Centro Obstétrico

Todo o atendimento será feito por encaminhamento da Central de Regulação, respeitando a disponibilidade de vagas

João Pedro Flores

16/09/2025 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A partir da próxima segunda-feira (22) até o dia 21 de outubro, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), fechará o Centro Obstétrico, devido às obras de modernização do Centro Cirúrgico e da Central de Material e Esterilização.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela unidade, informou que não será possível receber gestantes de forma espontânea, ou seja, de portas abertas. 

Todo o atendimento será feito por encaminhamento da Central de Regulação, respeitando a disponibilidade de vagas nas salas PPPs (usadas nas fases pré-parto, parto e pós-parto imediato), alojamento conjunto, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários.

O Núcleo Interno de Regulação enviará diariamente a lista de leitos disponíveis e o perfil das gestantes que poderão ser atendidas.

As obras serão na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica. Durante o período, haverá uma sala disponível para cesarianas e curetagens no centro cirúrgico, além das salas PPPs, que continuarão funcionando para estas ocasiões normais.

Gigante Adormecido

Tatu-canastra intriga especialistas com comportamento inédito

No Pantanal sul-mato-grossense, o animal permaneceu por 12 dias na toca, sem qualquer indício de atividade, o que levanta novas questões para a pesquisadores da espécie

16/09/2025 16h33

Compartilhar
O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kg

O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kg Divulgação ICAS

Continue Lendo...

O comportamento, nunca antes registrado em um tatu-canastra (Priodontes maximus) no Pantanal de Mato Grosso do Sul, surpreendeu especialistas após o animal permanecer inativo por 12 dias na toca, levantando vários questionamentos.

A pesquisa do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), liderada pelo biólogo Gabriel Massocato, acompanhou o indivíduo por meio de monitoramento de câmeras e flagrou a inatividade do animal, que não saiu da toca.

Em conversa com o Correio do Estado, o pesquisador contou que o tatu vem sendo monitorado através de armadilhas fotográficas há um ano e meio, na região da Nhecolândia, na fazenda Baía das Pedras, no município de Aquidauana.

O período em que o animal, conhecido como “engenheiro da floresta”, se recolheu na toca ocorreu em novembro de 2024, em uma época em que o Pantanal não estava registrando temperaturas extremas.

Segundo o pesquisador, as noites variaram entre 28 °C e 23 °C, o que chamou a atenção dos especialistas e levantou questões relacionadas ao metabolismo do animal.

O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kgDivulgação ICAS

Inatividade

Apesar da possibilidade de uma toca possuir mais de uma passagem, a hipótese dele ter deixado o local por outra foi descartada, já que as câmeras instaladas na região teriam capturado uma eventual saída.

O pesquisador, que estuda a espécie há 15 anos, até então não havia se deparado com um período tão longo de reclusão. Diferentemente de espécies que diminuem o batimento cardíaco entrando em estado de hibernação ou torpor, isso não ocorre com tatus.

Observações

Existem registros de dois outros casos, na Amazônia, em que o animal permaneceu de 17 a 30 dias na toca. No entanto, Gabriel pontuou que, nessas situações, havia certa atividade do animal dentro da toca.

“Seja ele tentando sair, colocando o focinho para fora... então, ele estava ativo de alguma forma.”

Ao contrário do ineditismo encontrado no Pantanal sul-mato-grossense, em que o animal não esboçou atividade alguma.

“Como a gente sabe disso? Temos uma armadilha fotográfica em frente à toca. Não vimos, em momento nenhum, o animal saindo. Não observamos nenhuma outra toca ou túnel de fuga ao redor. Não tem, não existe. Então, o animal estava de fato dentro da toca.”

O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kgPesquisador do Icas Gabriel Massocato, instalando a armadilha fotográfica

Uso de tecnologia

Os tatus-canastra monitorados pelo ICAS e que passaram por captura recebem um GPS e um pequeno transmissor com um componente chamado acelerômetro, que funciona como um relógio de pulso capaz de registrar movimentos.

No caso do acelerômetro, o monitoramento é feito 24 horas por dia e, a cada 10 minutos, ele registra o movimento do animal. O tatu que ficou inativo por 12 dias ainda não passou por captura, mas deu um novo “norte” para as linhas de pesquisa sobre mudanças de hábitos e adaptação da espécie.

Linhas de pesquisa

O acelerômetro instalado em outros indivíduos da espécie já havia demonstrado movimentação quase nula em determinados períodos.

“Então, a gente deduz que esse animal, durante os 12 dias em que ficou dentro da toca, estava inativo: não se movimentava e não se alimentava.”

Para o pesquisador, uma das teorias levantadas é a da conservação de energia, já que se trata de um animal de metabolismo peculiar, que difere de outros mamíferos.

Isso ocorre por dois fatores: a baixa temperatura corpórea, em torno de 32 °C, e a alimentação baseada em formigas e cupins, que não representa uma dieta rica em proteínas, resultando em metabolismo reduzido.

“Como o metabolismo dele é reduzido e, com a temperatura [corpórea] mais baixa, tudo o que ele pode fazer para conservar energia e não perder, ele vai tentar.”

No caso do canastra, a toca possui cerca de 1,5 metro de profundidade e pode chegar a 4 metros de extensão, construída sob áreas florestadas que mantêm temperatura amena de aproximadamente 24 °C.

“Tudo isso são adaptações ecológicas e de sobrevivência que o animal adquiriu ao longo de milhares de anos para manter energia e sobreviver.”

Em média, a espécie passa 17 horas por dia dentro da toca. Alguns indivíduos podem ficar de duas a três noites sem sair, especialmente no inverno, quando as temperaturas são mais baixas. O registro desse animal permanecer recluso em uma situação distinta foi visto pela equipe como um comportamento surpreendente.

“Isso mostra o quanto a espécie tem uma estratégia fisiológica, ecológica e comportamental diferente, tudo para conservar energia. Também nos instiga a querer desenvolver outros trabalhos para entender melhor o metabolismo do animal. Como a temperatura corporal afeta ou pode servir de modelo para adaptações climáticas.”

Próximos passos

Os próximos passos incluem o alinhamento com outros pesquisadores que utilizam um modelo de tecnologia capaz de medir o metabolismo de diferentes espécies.

Segundo Gabriel, entender o uso desse aparelho deve dar à pesquisa do ICAS um avanço ainda maior na compreensão do metabolismo. Para isso, será necessário adaptar o dispositivo às necessidades específicas do tatu-canastra.

“Estamos curiosos para entender: por que será que ele permanece tantos dias sem sair e fica inativo na toca? O animal não tem necessidade de se alimentar? É tudo para conservar energia? Essa curiosidade também nos provoca a querer dar outro passo e compreender melhor as questões fisiológicas.”

Assine o Correio do Estado

Acidente

Médico de SP morre após queda de avião no Pantanal em MS

O piloto já estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira (16) quando a aeronave desapareceu do radar próximo a Coxim

16/09/2025 16h00

Compartilhar
A morte foi confirmada quando a polícia localizou os destroços do avião

A morte foi confirmada quando a polícia localizou os destroços do avião Divulgação

Continue Lendo...

O médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, morreu após o avião pilotado por ele caiu em uma fazenda em Coxim, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

A aeronave decolou por volta das 06h39 desta terça-feira (16) de Araçatuba (SP) com destino a uma fazenda em Figueirópolis D’Oeste (MT), com previsão de pouso às 7h50, de acordo com um site de monitoramento de voos. A queda ocorreu por volta de uma hora após a decolagem, já em solo pantaneiro. 

Ramiro pilotava um monomotor Cessna P210 de prefixo PS-FDW, fabricado em 1980, que estava registrado no nome do piloto e estava certificado de forma regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 

Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionadas e partiram de Campo Grande para realizar as buscas pelo piloto após a família constatar o desaparecimento de Ramiro quando a aeronave não chegou ao seu destino. 

Após localizarem destroços do avião no local do acidente, a morte do médico foi confirmada. 

De acordo com o site RP10, de Araçatuba, a Polícia Civil está no caso investigando as causas do acidente. Ramiro era conhecido na região de Araçatuba por sua atuação como ortopedista e pecuarista.

Ele mantinha atividades profissionais nas duas áreas, como médico e administrador de propriedades rurais. 

Trajeto

Ramiro manteve contato com outro piloto durante o vôo e relatou dificuldades devido ao mau tempo. O último registro do avião foi sobre a área da Fazenda Paraíso, no Pantanal, local onde o contato foi perdido. 

O Centro de Controle da Área Amazônica (ACC Amazônia), ligado ao Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo da Amazônia (CRCEA-AM) confirmou pela manhã o desaparecimento da aeronave no radar e acionou as equipes da Base Aérea de Campo Grande. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"
ponta de um iceberg

/ 1 dia

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"

2

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito
Cidades

/ 2 dias

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

3

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura
Cidades

/ 22 horas

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura

4

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS
MS

/ 8 horas

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS

5

Juiz indica que empresas driblam legislação para construir perto de parque
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz indica que empresas driblam legislação para construir perto de parque

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos