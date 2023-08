IBGE corrige população e Mato Grosso do Sul ganha mais 313 habitantes

A relação das populações dos municípios contempla as atualizações territoriais entre 1º de agosto de 2022 e 30 de abril de 2023 - Marcelo Victor/Correio do Estado

A atualização do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada nesta quinta-feira (31), no Diário Oficial da União, mostra que Mato Grosso do Sul ganhou 313 habitantes a mais, em relação ao último levantamento. Na Capital, mais 162 habitantes entraram para as estatísticas e somente o município de Itaquiraí registrou perda de 10 habitantes.

Com variação positiva de 0,01%, a população do estado de Mato Grosso do Sul passa a ser de 2.757.013. Até julho deste ano, segundo resultados do Censo 2022, a população era de 2.756.700 habitantes.

Ao todo, apenas oito dos 79 municípios sul-mato-grossenses tiveram alteração na população estimada no Censo 2022. Das oito cidades que tiveram os números atualizados, seis apresentaram variação positiva e apenas duas variação negativa, como mostra a tabela abaixo:

Campo Grande teve aumento de 162 habitantes, a população estimada agora é de 897.938. Já em Itaquiraí, foram 10 habitantes a menos, passando de 19.423 para 19.433.

Até dezembro deste ano, uma nova atualização deverá ser publicada, referente aos estados e Distrito Federal. A publicação por municípios obedece o artigo 102 da Lei n° 8.443/92, que dispõe sobre a lei orgânica do TCU (Tribunal de Contas da União).

Atualização

O IBGE esclarece que essas atualizações dos limites territoriais brasileiros obedecem ao art. 102 da Lei n° 8.443/92 e substitui as Estimativas da População 2023. A relação das populações dos municípios contempla as atualizações territoriais comunicadas ao IBGE entre 1º de agosto de 2022 e 30 de abril de 2023, no âmbito dos acordos de cooperação técnica mantidos com os órgãos responsáveis pela definição dos limites municipais.

Além da população dos 5.570 municípios do país, a publicação desta quinta-feira (31) traz o total populacional de cada uma das 27 Unidades da Federação e das cinco Grandes Regiões.

Junto a esses resultados, o IBGE também divulga uma nota metodológica a respeito das alterações ocorridas entre a primeira divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2022 e a divulgação dos resultados de hoje, bem como as mudanças de limites territoriais implementadas entre 01/08/2022 e 30/04/2023.

A população total do país divulgada hoje sofreu uma variação positiva de apenas 0,008% frente aos resultados do Censo 2022 divulgados anteriormente. Os resultados populacionais de 12,1% dos municípios do país tiveram alguma variação ante a divulgação anterior, mas 98,4% dessas variações foram inferiores a 1,0%.