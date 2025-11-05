Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

IBGE: número de casais em união estável supera o de cerimônias e festas de casamento

Pesquisa divulgada hoje revela que MS segue o padrão nacional em aumento de uniões consensuais

Karina Varjão

Karina Varjão

05/11/2025 - 17h30
Pela primeira vez, o número de pessoas de 10 anos ou mais no Brasil que vivem em união estável superou o número de indivíduos casados no religioso e no civil, de acordo com o Censo 2022: Nupcialidade e Família divulgado nesta quarta (5) pelo Instituto Brasileiro do Geografia e Estatística (IBGE). 

Em 2010, a distribuição de pessoas registradas em união conjugal celebrada em casamento religioso e civil era de 42,9%, enquanto as que viviam em união consensual era de 36,4%. 

Em 2022, os números se inverteram. A percentagem dos que celebraram casamento civil e religioso foi de 37,9%, enquanto os em união consensual subiu para 38,9%, ultrapassando a celebração tradicional pela primeira vez na série histórica. 

Em Mato Grosso do Sul, a mudança também foi observada na pesquisa. Do total de 1.216.317 pessoas em união conjugal, 402 mil tinham como natureza da união o casamento civil e religioso (33%), ao passo que 500.735 viviam em união estável (41,1%).

“O aumento na proporção de uniões consensuais reforça as mudanças comportamentais que têm sido experimentadas na sociedade brasileira, quando as uniões no civil e religioso vem perdendo espaço para as uniões não formalizadas. No entanto, vale ressaltar que as uniões consensuais podem ser registradas em cartório ou não”, afirma Luciene Longo, analista da pesquisa.

Em 2022, mais da metade da população do Estado (53%) a partir de 10 anos, vivia em uma união conjugal, que representa 1,2 milhão de pessoas. O número é próximo ao de 2010, quando o número foi de 52,2%. 

Entre os que não viviam em união conjugal mas já viveram, a proporção cresceu de 15,4% em 2010 para 19,1% em 2022, um aumento de 38,3%, considerando todo o período. 

Segundo o levantamento, houve uma redução no percentual de pessoas que nunca viveram em união, saindo de 32,4% em 2010 para 27,9% em 2022. 

Entre os municípios de MS, Paraíso das Águas tinha o maior percentual de pessoas de 10 anos ou mais que viviam em união conjugal, com 63,9%, seguido por Jateí (61,2%) e Inocência (60,9%). Quanto às pessoas que não viviam em união conjugal, mas já viveram união, os municípios de MS com os maiores números foram Paranaíba (22,3%), Paranhos (22,05%) e Maracaju (21,7%). 

Idade, religião e renda

Segundo os dados, mulheres tendem a se unir mais novas do que os homens. 46,1% das mulheres até 39 anos estavam em uma união, contra 38,8% dos homens na mesma faixa etária. 

No entanto, o cenário muda entre os 40 e 49 anos, quando há uma maior proporção dos homens unidos (22,9%) que de mulheres (22,5%). A diferença é maior entre as pessoas de 60 anos ou mais, quando entre os homens o percentual é de 20,2% e, entre as mulheres, 14,7%.

“Isso reflete a maior expectativa de vida das mulheres. Com uma maior longevidade feminina, aumenta a proporção de mulheres nunca unidas e aquelas que passam a viver sem os seus cônjuges ou companheiros, seja por separação ou viuvez, fazendo com que a proporção de homens que vivem em união seja maior a partir dos 60 anos de idade”, observa Luciene Longo.

Em relação à religião, em Mato Grosso do Sul, a pesquisa apontou que houve uma maior frequência de uniões pelo casamento civil e religioso entre pessoas que se declararam evangélicas (35,2%). Todas as outras variáveis apresentaram grandes números entre a união consensual, com destaque para a umbanda e candomblé (61,5%) e para as tradições indígenas (94,9%). 

Entre a análise por rendimento, observou-se que, no Estado, a união consensual estava mais relacionada às menores condições financeiras. As maiores proporções dessa natureza conjugal estão entre os indivíduos com até 2 salários mínimos por pessoa, chegando a 84%.

À medida que o rendimento aumenta, a tendência é que as maiores taxas fiquem entre as uniões em casamento civil e religioso, conforme a tabela. 

União entre pessoas do mesmo sexo

Seguindo a tendência nacional, Mato Grosso do Sul também registrou um aumento nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

A pesquisa apontou que 12.379 pessoas a partir de 10 anos vivem em relações homoafetivas registradas no Estado. Destas, 4.711 são entre homens e 7.668 entre mulheres. 

No Brasil, em 2010 eram registrados 58 mil casais do mesmo sexo, enquanto no último Censo, o número saltou para 480 mil, um aumento de mais de 700%. 

A maior parte destes casais (77,6%) vive em união consensual, sem registro civil formal, enquanto 13,5% tiveram a relação formalizada apenas em cartório. 

O Boletim de Registro Civil divulgado em maio deste ano pelo IBGE mostrou esse aumento no número de casamentos entre parceiros do mesmo sexo em Mato Grosso do Sul. 

Em 2023, foi registrado o maior número de registros de casamentos entre pessoas do mesmo sexo já registrado no estado, com 172 registros. O recorde era do ano de 2018, com 166 registros. 

Foram registrados no estado, em 2023, 63 casamentos entre homens. Já nas uniões entre mulheres, o número cresce para 109 casamentos. 

Em âmbito nacional, no ano em questão, houve 7 mil registros de casamento civil entre mulheres, um crescimento de 5,9% em relação a 2022, o que representa o maior aumento já registrado no IBGE em uniões homoafetivas, iniciado em 2013. 

Sobre os dados de união entre homens, foram 4.175 casamentos, uma queda de 4,9% com relação ao ano de 2022. 

Os números não dizem respeito a casos de união estável, somente aos números dos registros em cartório. 

Desde 2013, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo foi, praticamente multiplicado por três.

Em 2013, no início das apurações desta categoria, foram contabilizados 3,7 mil casamentos homoafetivos. Em 2023, o número total foi de 11,2 mil. 

O casamento entre mulheres representou 62,7% do total dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Desde o início das contagens, o número de uniões entre mulheres é maior do que entre homens. 

O ano de início da série do IBGE, 2013, é o mesmo ano em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução 175, onde os cartórios são proibidos de se recusarem a converter uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo em casamentos. 

A decisão do CNJ veio juntamente com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) onde as uniões homoafetivas são igualadas às heteroafetivas. Até então, os cartórios precisavam de autorização judicial para celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. 

Congestionamento de Túmulos

Pai de vereador é sepultado na cova errada em MS

Familiares se encontraram no cemitério no Dia de Finados (2) e descobriram que o corpo do pai do vereador havia sido sepultado no local onde estava o ente de um empresário

05/11/2025 16h00

Reprodução Google Street Views

Com problema de identificação nos túmulos, o vereador Jair Pereira, da Câmara Municipal de Bandeirantes, teve o pai sepultado no túmulo de outro munícipe. Após o ocorrido, na terça-feira (5), enquanto estava no cemitério resolvendo os assuntos burocráticos, flagrou outra situação semelhante.

Em conversa com a reportagem do Correio do Estado, o vereador relatou que o pai, João Pereira Alves, de 73 anos, morreu há cerca de 30 dias. Houve o sepultamento e, no Dia de Finados, no domingo (2), quando foram ao cemitério prestar homenagens, descobriram a situação.

O pai do vereador foi sepultado no jazigo de um homem que faleceu em 1994, pai do empresário Gildo Pereira, cuja família também esteve no cemitério, que é de gestão municipal, e teve o encontro inesperado com a família do parlamentar.

Diante do ocorrido, o vereador e o empresário registraram boletim de ocorrência e encaminharam um ofício ao secretário municipal de Obras, Gestão Urbana e Habitação, Ronaldo Corrêa Moraes, para que sejam tomadas providências.

“De domingo até ontem a gente estava resolvendo com os familiares da outra família. O pessoal do cemitério não está olhando direito as covas para sepultar os entes queridos, e estão fazendo uma em cima da outra. Meu pai foi sepultado faz um mês e ele estava em cima da cova de outro senhor”, disse o vereador.

O parlamentar, que é vice-presidente da Câmara no município, explicou que a família vivia o luto, e uma equipe do cemitério apontou o local que aparentemente estava livre para o sepultamento.

“A gente contratou a empresa, fez a cova, houve o sepultamento do meu pai e, quando foi no dia 2 de novembro, no Dia de Finados, a família foi acender velas para o ente querido deles e viu que meu pai foi sepultado em cima da cova do pai deles”, contou o vereador.

Sobre a contratação da empresa para abrir a cova, Jair explicou que a prefeitura não conta com serviço de coveiro, apenas com uma equipe que aponta os locais que, teoricamente, estão livres no cemitério.

“A prefeitura fala: ‘faz aqui’. Ou, se tiver uma cova aberta, eles avisam. Mas a logística deles está péssima. Ontem, quando eu estava no cemitério tratando da situação, faleceu a sogra de um ex-vereador e eles estavam abrindo a cova em cima de outra”, relatou Jair.

Nesse momento, ele disse que pediu para que a equipe parasse e apontou que havia concreto no local, indicando que aquele ponto já havia sido utilizado.


Falta de mapeamento

O problema da falta de mapeamento é crônico, em razão da ausência de identificação dos jazigos, conforme explicou o presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes, Marcelo Soares Abdo.

“A Câmara mandou um expediente para o Executivo no sentido de regularizar a questão do cemitério, fazer uma demarcação dos túmulos e apontar quem é quem. Fazer um inventário, que na realidade não tem, para saber quem está sepultado, com o nome da pessoa e a localização, para evitar que coisas como essa voltem a acontecer”, explicou Marcelo.

Ainda segundo o presidente da Casa de Leis, mesmo os túmulos que tinham identificação foram se perdendo ao longo do tempo.


Outro cemitério

O vereador contou que conversou com o prefeito e que Bandeirantes possui uma área destinada a um novo cemitério, o que poderia resolver parte do problema. No entanto, até o momento, o projeto não saiu do papel.

“A gente ainda não entendeu por que não foi feita a mudança para o outro cemitério. É o mesmo sentido, fica próximo à capela, é só atravessar a rua. Já solicitei ao prefeito que faça a abertura dessa área e organize a logística do cemitério, que é uma extensão do outro pela proximidade.”

Pela lei, segundo explicou o vereador Jair, o prazo para que seja feita a exumação do corpo é de seis meses.

O que diz a prefeitura de Bandeirantes

Por meio de nota, o Executivo municipal informou que um procedimento interno foi instaurado para apurar o ocorrido e que o prefeito Celso Abrantes solicitou o mapeamento das pessoas enterradas, bem como a localização das sepulturas.

Leia a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Bandeirantes lamenta profundamente o ocorrido e informa que já abriu um procedimento interno para esclarecer a situação. O prefeito, Celso Abrantes, também determinou a realização de um amplo levantamento do registro das pessoas enterradas e da localização das sepulturas no Cemitério Municipal. 
Esclarecemos que a nova gestão assumiu há 3 meses e nesse período vem trabalhando para resolver os diversos problemas encontrados no município".
 

Cidades

Detento finge estar doente, furta hospital, foge e agride idosos em assalto

Preso em regime semiaberto fugiu durante atendimento médico e invadiu casa de idosos para roubar R$ 11 mil e sustentar vício em drogas

05/11/2025 15h30

Compartilhar

Reprodução

Continue Lendo...

Policiais civis de Dourados cumpriram, na última terça-feira (4), um mandado de prisão preventiva de um homem de 32 anos, apontado como autor de um furto a um hospital e um roubo a uma residência ocorridos na cidade de Dourados.

Os crimes, ocorridos entre 23 e 25 de setembro, foram cometidos após o acusado, que cumpria o regime semiaberto por condenações relacionadas a crimes patrimoniais, pedir atendimento médico no Hospital da Vida.

No dia 23, ao ser atendido no hospital, ele entrou sem autorização em uma área reservada à equipe médica e furtou um notebook e roupas de um dos médicos. Ele fugiu do local sem que a equipe percebesse e não voltou mais prosseguir com o cumprimento de pena.

No dia 25, o detento invadiu a residência de um casal de idosos de 89 e 81 anos localizada no Jardim Flórida para roubar um aparelho celular e cerca de 11 mil reais em espécie. As vítimas foram agredidas durante o assalto e tiveram que ser encaminhadas ao hospital para receberem atendimento médico devido à gravidade das lesões.

Os policiais do SIG/NRI conseguiram confirmar que o detento foi o autor de ambos os crimes e expediram um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

O criminoso foi recapturado por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados para dar prosseguimento ao seu cumprimento de pena.

Com o deferimento da medida e expedição do respectivo mandado de prisão preventiva, cumprido na manhã de ontem, o suspeito confessou a autoria dos dois crimes durante interrogatório policial, afirmando que havia cometido os delitos para sustentar seu vício em drogas.

