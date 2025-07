Idoso morre após ciclomotor colidir com veículo na Avenida Ceará

Tentativa de Extorsão

Na consulta, a taróloga teria dito que, para evitar uma morte, ela teria que fazer um trabalho que custaria aproximadamente R$ 1 mil

Uma mulher, de 60 anos, que reside na região central, procurou a delegacia na manhã deste domingo (20) e contou que, após fazer uma consulta de tarô, foi ameaçada de morte.

Na delegacia, ela relatou que, durante a consulta, a taróloga teria dito que uma pessoa da família dela iria morrer. Para evitar o possível destino, seria necessário realizar um trabalho espiritual que custaria aproximadamente R$ 1 mil.

Após fazer a leitura, por volta das 19h de sábado (19), ela retornou para casa e acabou recebendo ameaças via WhatsApp, por um número com DDD 011, da região do Estado de São Paulo. Ela não conseguiu se recordar do número por ter bloqueado e deletado a conversa.

Nas mensagens enviadas, o criminoso ameaçou matá-la caso não realizasse o pagamento, dizendo que possuía seus dados pessoais, inclusive o endereço da residência.

A idosa relatou que, apesar de ter ficado assustada, não fez o pagamento e apontou a taróloga como suspeita da tentativa de extorsão. Na ocorrência, ela não informou se chegou a concordar com o trabalho espiritual sugerido.

A vítima procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac Cepol) para registrar a ocorrência. O caso está sendo investigado como extorsão.

Não caia em golpes

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul faz um alerta à população sobre os perigos dos crimes virtuais no Estado. As vítimas sofrem com perdas financeiras e fraudes que trazem impacto na vida dos cidadãos.

Os casos estão ficando mais frequentes devido a digitalização dos serviços e das ferramentas online disponíveis à população.

O estelionato digital tem crescido em todo o país nos últimos anos. A popularização da internet e o avanço das tecnologias ampliaram o número de pessoas expostas a armadilhas digitais.

Os crimes virtuais mais comuns incluem:

Golpes bancários e financeiros: Criminosos usam engenharia social para obter acesso a dados pessoais e contas bancárias ou induzir as vítimas a fazer transferências sob falsas promessas ou ameaças.

Golpes por mensagens e aplicativos: Envolve criminosos se passando por pessoas conhecidas para solicitar dinheiro via aplicativos de mensagens.

Golpes de relacionamento e extorsão: Criminosos criam perfis falsos para conquistar a confiança das vítimas e extorquir dinheiro ou ameaçá-las com a divulgação de conteúdos íntimos.

Fraudes em compras online: Os golpistas se passam por compradores ou vendedores em plataformas de e-commerce para desviar pagamentos ou não entregar os produtos adquiridos.



Evite golpes digitais, adote as seguintes medidas de segurança:

Nunca compartilhe senhas ou códigos de verificação.

Ative a autenticação de dois fatores em suas contas.

Evite clicar em links desconhecidos ou suspeitos.

Não compartilhe conteúdos íntimos, mesmo com pessoas de confiança.

Desconfie de relacionamentos virtuais que evoluem rapidamente.

Realize compras apenas em sites reconhecidos e evite negociações fora de plataformas oficiais.

Questione preços muito baixos ou propostas com promessas de ganhos fáceis.

A conscientização e a adoção de práticas seguras são as principais armas contra os crimes virtuais. Com o envolvimento de toda a sociedade, é possível reduzir os riscos e tornar o ambiente digital mais seguro.

** Com informações da Policia Civil

