O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para dois cursos de pós-graduação lato sensu, ofertados de forma gratuita e presencial em cinco municípios de Mato Grosso do Sul.

No total, são 240 vagas para Campo Grande, Corumbá, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com ingresso no primeiro semestre de 2024.

São reservadas cotas de ações afirmativas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI) e pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio da Página do Candidato, no site do IFMS, até 22 de janeiro.

São dois cursos de pós-graduação, sendo um de especialização em Ensino de Ciências e Matemática e especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Na especialização em ensino de ciências e matemática, são 40 vagas, todas em Campo Grande, para portadores de diploma de ensino superior nas áreas de ciências (química, física ou biologia), matemática e pedagogia.

O curso tem duração de 18 a 24 meses e carga horária de 360 horas, acrescidas de 40 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), organizado em encontros presenciais no campus do IFMS na Capital, com possibilidade de oferta de algumas disciplinas à distância.

Para este curso, a seleção será realizada em duas etapas: análise dos documentos exigidos, de caráter eliminatório, e sorteio eletrônico para classificação dos candidatos que tiverem sua inscrição deferida após a análise documental.

Quanto a especialização em docência para a educação profissional, científica e tecnológica, são 200 vagas para Campo Grande, Corumbá, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas .

Neste caso, é necessário diploma de ensino superior reconhecido pelo MEC, em qualquer área de formação.

O curso será desenvolvido no prazo de 12 a 18 meses, com carga horária de 360 horas, acrescidas de 60 horas de TCC, ofertado na modalidade presencial no campus do IFMS, com possibilidade de oferta de algumas disciplinas a distância.

A seleção será feita mediante sorteio eletrônico.

A publicação do resultado final e primeira chamada será feita até 15 de fevereiro, com prazo de matrícula para os convocados entre os dias 16 e 20.

A previsão é que as aulas comecem a partir do dia 23 de fevereiro de 2024.

O cronograma completo consta nos respectivos editais das seleções, disponíveis no site do IFMS.

* Com assessoria