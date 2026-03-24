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IFMS: com bolsas de R$ 787, inscrições para estágio remunerado encerram nesta sexta-feira

Programa é destinado a estudantes que buscam aliarformação acadêmica à prática profissional

Alison Silva

Alison Silva

24/03/2026 - 13h45
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Com 17 vagas imediatas, as incrições para o processo seletivo para estágio remunerado do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) seguem até o próximo dia 27.

O programa é destinado a estudantes que buscam aliar a formação acadêmica à prática profissional, permitindo a aplicação de conhecimentos em setores estratégicos do IFMS.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio da  Página do Candidato da Central de Seleção. Também são oferecidas formação de cadastro reserva, para atuação nos campi Campo Grande, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e na reitoria da instituição. Confira a relação de vagas aqui!

Selecionado devem cumprir jornada de 20 horas semanais (4 horas diárias), em turnos que não conflitem com as aulas. Os valores de remuneração são:

  • Nível Superior: bolsa de R$ 787,98 + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado)
  • Nível Médio: bolsa de R$ 486,05 + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado).
  • Seguro: O estagiário terá cobertura de seguro contra acidentes pessoais custeado pelo IFMS.

Inscrições 

Podem se candidatar estudantes com idade mínima de 16 anos, matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

No ato da inscrição, é indispensável anexar o RG, CPF, comprovante de matrícula e o histórico escolar atualizado.

O IFMS garante a reserva de vagas para políticas de ações afirmativas: 30% para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 10% para Pessoas com Deficiência (PcD). A definição das unidades contempladas pelas cotas ocorrerá por sorteio.

Seleção - A escolha dos candidatos será realizada em duas etapas:

Análise de histórico escolar: avaliação classificatória baseada no rendimento acadêmico (notas ou CRA).
Entrevista: avaliação do perfil e conhecimentos básicos pela banca examinadora do setor da vaga.
Os resultados preliminar e final estão previstos para 27 e 30 de abril, respetivamente.

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Não suportou

Vertedouro de R$4 milhões não dá conta e Lago do Amor volta a transbordar

Obra para ampliação da estrutura de escoamento foi concluída em novembro do ano passado e não suportou os grandes volumes de chuva desta tarde (25)

25/03/2026 16h03

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Vertedouro foi instalado para dar vazão aos volumes excedentes de água do lago e evitar inundações

Vertedouro foi instalado para dar vazão aos volumes excedentes de água do lago e evitar inundações FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Menos de cinco meses após a ampliação do vertedouro do Lago do Amor, a rua Filinto Müller voltou a transbordar após chuva forte desta quarta-feira. 

A obra teve investimento de R$ 4 milhões após a barragem ruir parcialmente em março de 2023, precisando ser refeita e instalado um novo vertedouro, responsável por escoar o excesso de água, evitando transbordamentos. 

No entanto, em março de 2025, após um grande volume de chuva na região, boa parte dos trabalhos foi destruída novamente porque o vertedouro estava fechado ou obstruído. 

Com o desmoronamento, uma nova cratera foi aberta na via. O projeto para reestruturação e resolução do problema contava com a ampliação do vertedouro em 20 centímetros, executado em novembro de 2025. 

A obra conseguiu segurar a força da enxurrada após uma forte chuva no mês de novembro, quando choveu 93,4 milímetros na região em seis horas. 

No entanto, após 30 milímetros em uma hora, a quantidade de água foi maior que a capacidade da estrutura, causando, mais uma vez, inundação da via e grandes volumes de água. Mesmo com o vertedouro aberto, o volume de água escoado não foi o suficiente para evitar o transbordamento do Lago. 

O trânsito na região ficou tumultuado durante boa parte da tarde de hoje. Apesar da via alagada, não havia monitoramento policial na área. Com isso, alguns motoristas e motociclistas acabaram arriscando realizar a passagem pela via. 

Por volta das 16h05 desta quarta-feira, a água baixou completamente e o trânsito voltou a fluir sem perigo. 

Chuva 

Em alerta para chuvas intensas desde o início da semana, Campo Grande já registrou mais de 70 milímetros de chuva na tarde desta quarta-feira (25) de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Somente na região central, foram 73,6 milímetros desde às 14h. Já na região noroeste, o acumulado chegou a 45,6 milímetros. Na região sudoeste, os volumes de chuva ultrapassaram os 33 milímetros.

O acumulado mensal no mês de março até agora na Capital é de 130 milímetros, número dentro do esperado segundo o prognóstico de outono divulgado pelo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, que prevê uma estação com chuvas abaixo da média no Estado. 

Mesmo com períodos de estiagem, as chuvas chegaram de forma intensa na tarde de hoje e, como de praxe, trouxe transtornos em diversos trechos de Campo Grande com inundações e alagamentos, como no viaduto Naim Dibo, em trechos da Ernesto Geisel, nos bairros Santo Antônio, Noroeste e na Avenida Guaicurus. 


 

Estatísticas

MS tem o maior índice no País de adolescentes que já experimentaram cigarro eletrônico

Desde 2018, o uso do cigarro eletrônico cresceu 600% no Estado, segundo dados da Anvisa e do IBGE

25/03/2026 15h30

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Adolescentes meninas são as que mais fazem uso do cigarro eletrônico

Adolescentes meninas são as que mais fazem uso do cigarro eletrônico Divulgação

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Mato Grosso do Sul apresentou números expressivos de adolescentes em idade escolar (13 a 17 anos) que já fizeram uso ou experimentaram cigarros eletrônicos. A Pesquisa Nacional da Saúde Escolar (PeNSE) de 2024, divulgada nesta quarta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 48,2% dos estudantes nesta idade já fizeram uso dessa forma de tabaco. 

Em 2024, o Estado registrou cerca de 169.939 estudantes de 13 a 17 anos. Assim, o percentual mostra que, pelo menos, 81,9 mil adolescentes já experimentaram os chamados "vapes" ou "pods", que são dispositivos que aquecem um líquido contendo nicotina e substâncias tóxicas para serem inalados.

O resultado coloca Mato Grosso do Sul com o índice mais alto entre os estados brasileiros. 

O maior consumo desses cigarros é feito por meninas, sendo 50,4% das entrevistadas. Também é predominante o uso em estudantes da rede pública (49,6%) com relação aos estudantes da rede privada (38%). 

O consumo dos cigarros eletrônicos também predomina entre os jovens de 18 a 24 anos no Estado, sendo observado em 14,9% dos entrevistados pela Anvisa em 2024, correspondente a aproximadamente 31 mil pessoas. 

Além disso, Mato Grosso do Sul tem a segunda maior taxa de consumo do cigarro eletrônico do País, com 4% da população analisada (aproximadamente 31 mil pessoas) consumindo o produto. 

Os dados das pesquisas da Anvisa e do IBGE mostram um aumento de 600% no número de usuários desse tabaco desde 2018, quando havia apenas 0,7% de consumidores em todo o Estado.

A venda do dispositivo já é proibida pela Anvisa desde 2009 por conter substâncias prejudiciais à saúde como nicotina, metais pesados e compostos cancerígenos. 

Mesmo assim, Mato Grosso do Sul é o segundo Estado no ranking nacional de apreensões do cigarro eletrônico, ficando atrás apenas do estado do Paraná. Em 2023, foram 263.911 registros de cigarros confiscados no Estado. 

Tabagismo

A pesquisa também monitorou o uso ou experimentação de outros tipos de fumo, como o cigarro e o narguilé. 

Os dados apontam que 27,7% dos estudantes de 13 a 17 anos em Mato Grosso do Sul já experimentaram cigarro pelo menos uma vez. Esse índice é o segundo mais alto do País, atrás apenas do Acre. 

A prevalência é entre adolescentes que frequentam escolas públicas, de 29,2% contra 16,6% dos estudantes de escolas particulares. 

Além disso, em 2024, 16,7% dos adolescentes do Estado experimentaram o cigarro pela primeira vez aos 13 anos. Esse é o maior percentual do País. 

O uso de cigarros apresentou um aumento com relação à edição anterior, passando de 6,8% em 2019 para 8,4% em 2024 nos 30 dias anteriores à pesquisa. 

Sobre o narguilé, a experimentação entre os estudantes foi de 32,5%, segundo maior percentual entre os estados. A maior frequência no comportamento também é entre as meninas, chegando a 33,3%, contra 31,8% de meninos. 

Nacional 

A experimentação do cigarro eletrônico passou de 16,8% dos adolescentes em 2019 para 29,6% em 2024, predominantemente por meninas (31,7%) entre os escolares da rede pública (30,4%). 

Com relação ao uso recente do produto, foi observado um aumento de 300% no caso do cigarro eletrônico com relação à pesquisa anterior, passando de 8,6% em 2019 para 26,3% em 2024.

Mesmo o aumento acontecendo de forma generalizada em todas as regiões do País, o maior percentual foi observado na região Centro-Oeste (42%), seguido pela região Sul (38,3%). 

O Brasil, em conformidade com a Convenção-Quadro da Organização Mundial da Saúde para Controle do Tabaco (CQCT/OMS), da qual o Brasil é signatário, ratifica a proibição do comércio de produtos derivados do tabaco aos menores de 18 anos. 

Além disso, a legislação brasileira proíbe a fabricação, importação, comercialização, propaganda e distribuição de cigarros eletrônicos conforme resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2024, reforçando a proibição de 2009.

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