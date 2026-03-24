IFMS: com bolsas de R$ 787, inscrições para estágio remunerado encerram nesta sexta-feira

Não suportou

Obra para ampliação da estrutura de escoamento foi concluída em novembro do ano passado e não suportou os grandes volumes de chuva desta tarde (25)

Vertedouro foi instalado para dar vazão aos volumes excedentes de água do lago e evitar inundações FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Menos de cinco meses após a ampliação do vertedouro do Lago do Amor, a rua Filinto Müller voltou a transbordar após chuva forte desta quarta-feira.

A obra teve investimento de R$ 4 milhões após a barragem ruir parcialmente em março de 2023, precisando ser refeita e instalado um novo vertedouro, responsável por escoar o excesso de água, evitando transbordamentos.

No entanto, em março de 2025, após um grande volume de chuva na região, boa parte dos trabalhos foi destruída novamente porque o vertedouro estava fechado ou obstruído.

Com o desmoronamento, uma nova cratera foi aberta na via. O projeto para reestruturação e resolução do problema contava com a ampliação do vertedouro em 20 centímetros, executado em novembro de 2025.

A obra conseguiu segurar a força da enxurrada após uma forte chuva no mês de novembro, quando choveu 93,4 milímetros na região em seis horas.

No entanto, após 30 milímetros em uma hora, a quantidade de água foi maior que a capacidade da estrutura, causando, mais uma vez, inundação da via e grandes volumes de água. Mesmo com o vertedouro aberto, o volume de água escoado não foi o suficiente para evitar o transbordamento do Lago.

O trânsito na região ficou tumultuado durante boa parte da tarde de hoje. Apesar da via alagada, não havia monitoramento policial na área. Com isso, alguns motoristas e motociclistas acabaram arriscando realizar a passagem pela via.

Por volta das 16h05 desta quarta-feira, a água baixou completamente e o trânsito voltou a fluir sem perigo.

Chuva

Em alerta para chuvas intensas desde o início da semana, Campo Grande já registrou mais de 70 milímetros de chuva na tarde desta quarta-feira (25) de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Somente na região central, foram 73,6 milímetros desde às 14h. Já na região noroeste, o acumulado chegou a 45,6 milímetros. Na região sudoeste, os volumes de chuva ultrapassaram os 33 milímetros.

O acumulado mensal no mês de março até agora na Capital é de 130 milímetros, número dentro do esperado segundo o prognóstico de outono divulgado pelo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, que prevê uma estação com chuvas abaixo da média no Estado.

Mesmo com períodos de estiagem, as chuvas chegaram de forma intensa na tarde de hoje e, como de praxe, trouxe transtornos em diversos trechos de Campo Grande com inundações e alagamentos, como no viaduto Naim Dibo, em trechos da Ernesto Geisel, nos bairros Santo Antônio, Noroeste e na Avenida Guaicurus.



