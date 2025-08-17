IFMS oferece cursos profissionalizantes gratuitos nos níveis médio e fundamental

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está ofertando 1.145 vagas em cursos gratuitos para estudantes do nível médio e fundamental, com duração de três meses, que vão desde assistente administrativo, vendedor até operador de computador.

Os módulos oferecem oportunidade para quem precisa de capacitação em diversas áreas e são oferecidos pela Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade Educação a Distância (EAD).

Em alguns cursos, as vagas são ilimitadas e estão distribuídas entre os 23 municípios de Mato Grosso do Sul. Os interessados têm até o dia 7 de setembro para se inscrever.

Os candidatos devem ficar atentos, pois a oferta varia de acordo com cada município. Para se matricular em alguns cursos, é necessário ter o ensino fundamental completo; em outros, basta ter concluído o ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano).

Cursos ofertados

Saiba como se inscrever

O processo de inscrição é totalmente gratuito e deve ser feito pela Página da Central de Seleção clicando aqui, até 7 de setembro.

É necessário informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e seguir os seguintes passos:

1. Cadastro

Entrar na Página do Candidato da Central de Seleção;

Preencher os campos com os dados pessoais;

Conferir se o nome e a data de nascimento estão corretos;

Clicar em “Enviar Cadastro”;

Quem já tem cadastro deve clicar em “Atualizar Meus Dados”, verificar se as informações estão corretas e, em seguida, clicar em “Enviar Cadastro”.

2. Inscrição

Entrar na aba “Inscrições Abertas”;

Procurar o edital da seleção (Edital nº 61/2025) e clicar em “Efetuar Inscrição”;

Escolher o local e o curso que pretende fazer;

Confirmar as escolhas e clicar em “Enviar a Inscrição”;

Ao final, a confirmação será enviada para o e-mail cadastrado na Central de Seleção.

Os candidatos que não têm acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS ou aos polos EAD nos municípios para realizar a inscrição em um computador da instituição. Os endereços e horários de atendimento podem ser consultados no Anexo III do edital.

Divulgação dos candidatos selecionados

O processo de seleção será feito por sorteio eletrônico, previsto para ocorrer no dia 11 de setembro.

A primeira chamada será divulgada no dia 17 de setembro, e as aulas terão início em outubro. O Anexo I do edital traz o cronograma completo do processo seletivo.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

Confira o edital



