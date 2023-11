No dia 21 de novembro será divulgada a relação preliminar das inscrições homologadas e a convocação para os testes de nivelamento. - Arquivo/Correio do Estado

Cursos gratuitos de idiomas estão sendo oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), para o ano letivo de 2024. Ao todo, são 550 vagas para aprender três idiomas: Ingles, Espanhol e Libras. O prazo para as inscrições termina nesta sexta-feira (17).

Conforme o IFMS, os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Espanhol, Inglês e Libras serão ofertados de forma presencial em oito municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

As vagas são destinadas a população em geral, podendo participar também estudantes e servidores do IFMS. Confira, de acordo com o edital de abertura do processo seletivo, a quantidade de vagas reservadas para cada público e em cada curso ofertado:

Os cursos de idiomas ofertados gratuitamente por meio do Centro de Idiomas (Cenid), são para ingresso no primeiro semestre de 2024. As aulas serão divididas em duas etapas e seis níveis: a primeira etapa é Básica e subdividida em três Níveis (I, II e III); já a segunda etapa é a Intermediária, também com três Níveis (IV, V, VI).

Inscrições

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pela Página do Candidato da Central de Seleção. Ao efetuar a inscrição, o candidato deve informar o número do CPF e a opção por um dos cursos ofertados.

Aqueles que não possuem conhecimento algum da língua ofertada deverão inscrever-se na turma Básico - Nível I, caso haja essa oferta no campus pretendido.

O certificado de conclusão do IFMS tem validade nacional e atesta o nível de competência linguística na conclusão de cada etapa do curso.

Nivelamento

O teste de nivelamento será obrigatório para aqueles que pretendem concorrer às vagas das 'turmas em andamento' e tem por objetivo avaliar o nível de proficiência e conhecimento dos candidatos, além de definir o nível da turma ao qual concorrerão no sorteio eletrônico.

Os testes serão realizados de forma on-line. Neste caso, candidatos que não tenham acesso à internet poderão novamente solicitar o uso de um computador disponibilizado pelos campi.

No dia 21 de novembro será divulgada a relação preliminar das inscrições homologadas e a convocação para os testes de nivelamento, previstos para o período de 22 a 28 de novembro. O resultado do teste de nivelamento está previsto para ser divulgado em 5 de dezembro.

Cronograma

Não haverá prova para os interessados em ingressar nos cursos, apenas o teste de nivelamento. As vagas serão distribuídas por sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 11 de dezembro.

O resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os candidatos, será divulgado em 13 de dezembro. A classificação final do processo seletivo e a 1ª chamada para matrículas serão publicadas no dia 18 do mesmo mês.

O início das aulas está previsto para 7 de fevereiro de 2024.

Assine o Correio do Estado.