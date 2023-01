Igreja de Caacupê é invadida e invasor briga com policiais para não ser preso

Dados exclusivos divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), ao Correio do Estado , apontam que 235 córneas e 10 rins foram transplantados em Mato Grosso do Sul, no ano de 2022.

"A doação de órgãos no Brasil é consentida, ou seja, é preciso o consentimento da família para ser um doador. Por isso é essencial conversar abertamente com seus familiares sobre esse desejo, para que eles entendam a importância que esse gesto nobre, altruísta e de amor tem para você e para que sua vontade seja respeitada em caso de falecimento", disse.

O outro rim permaneceu na Santa Casa e foi implantado, na mesma data, em uma mulher de 31 anos. Já as córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos do hospital.

A captação de órgãos foi a primeira do ano realizada pela Organização de Procura de Órgãos (OPO), no Hospital Santa Casa de Campo Grande. Foram retirados coração, fígado, dois rins e córneas da vítima, que tinha 20 anos e também não foi identificada.

Coronavírus

Campo Grande retoma a vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de 3 anos

A Capital recebeu do Ministério da Saúde cerca de 1,7 mil doses do imunizante Coronavac e será destinado para o público infantil com idade entre 3 e 5 anos

As 1,7 doses que a Capital recebeu fazem parte do lote de 6,5 mil doses da Coronavac, distribuídas pelo Ministério da Saúde ao MS Myke Sena / Ministério da Saúde