Incêndio de grandes proporções destrói depósito de reciclagem ao lado do rodoanel

Equipes do Corpo de Bombeiros, Policia Militar e CCR estiveram no local para combater o incêndio e organizar o trânsito na rodovia - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Depósito de reciclagem pega fogo próximo ao rodoanel, na região do Tiradentes, na tarde deste domingo (12). O Incêndio de grandes proporções desabou o teto do estabelecimento, e se espalhou atingindo dois caminhões que estavam no estacionamento da empresa de reciclagem.

Segundo proprietária de um restaurante próximo ao local, por volta das 15h o incêndio começou no depósito de reciclagem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, chegando inicialmente com uma viatura no rodoanel.

Rapidamente o fogo se espalhou pelo depósito, atingindo o teto do estabelecimento que cedeu, levantando uma nuvem de fumaça densa que ficou perceptível por horas na região.

Devido ao avanço do fogo e da fumaça para a garagem do depósito, equipes do CCR MS via estiveram no local para organizar o trânsito na BR-163, que durante o trabalho do Corpo de Bombeiros ficou parado com 300 metros de congestionamento, com o fluxo sendo liberado aos poucos através de uma estrada de terra paralela à pista, sendo restabelecido por volta das 18h.

Ao longo do combate ao incêndio, funcionários da empresa que chegaram no local, retiraram os demais caminhões que estavam na garagem do depósito para evitar a propagação do fogo e dos prejuízos.

Em entrevista para o Correio do Estado no local do incêndio, o Diretor Presidente da empresa de reciclagem Colecta, Fernando Abrahão, falou sobre os prejuízos causados pelo incêndio, e as possíveis causas do incidente.

"O tipo de resíduo que trabalhamos neste local de coleta [plasticos e papel], é suscetível a combustão espontânea, e podem ficar contaminados com óleos se forem recolhidos em postos de combustíveis, e este produto é armazenado, e dependendo do calor e outros agentes, pode ter combustão espontânea. Acreditamos que isto pode ter acontecido", disse.

Prejuízo

2 caminhões;

2 carretas;

1 micro-ônibus,

1 veiculo gol;

4 caçambas;

De acordo com informações do diretor presidente da empresa de reciclagem, apenas um vigilante estava no depósito no momento do incêndio, o mesmo tentou conter o fogo com o sistema de combate a incêndio da empresa, porém como o contigente consegue controlar apenas incêndios de pequenas proporções, foi necessário solicitar a presença do Corpo de Bombeiros. Nenhuma pessoa ficou ferida no incêndio.

DEMORA NO CONTROLE

Carla Nantes, proprietária de restaurante próximo ao depósito que pegou fogo, falou em entrevista sobre a demora e pouco equipamento da primeira equipe do Corpo de Bombeiros que chegou para atender incidente.

"Eu chamei o Corpo de Bombeiros e chegou só um caminhão para atender o incêndio, que demorou muito para chegar. Fiquei preocupada das chamas atingirem meu restaurante, porque a destruição seria total se chegasse, o susto foi imenso", declarou.

O Diretor Presidente da Colecta, Fernando Abrahão, também comentou sobre o atendimento do Corpo de Bombeiros a ocorrência.

"Chegou uma viatura apenas do Corpo de Bombeiros, e três horas depois veio o reforço, eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles na medida do possível, mas a infraestrutura com água para apagar o incêndio chegou tarde, infelizmente não tivemos o respaldo do Estado para ajudar a diminuir o prejuízo".

Em resposta sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, o Tenente Blanco disse que o combate ao incêndio foi feito "da forma que deu", para que não ocorressem riscos do fogo se espalhar para as estruturas próximas.

"Vamos trabalhar no rescaldo, que deve seguir até anoite, sobre a demora para chegar ao local, estavamos empenhados em outras ocorrências na hora, e até deslocar para cá, demanda mais tempo mesmo, porque é um local mais afastado da cidade", informou.

Assine o Correio do Estado