Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PUREZA

Índice de potabilidade da água é de 99,22% em Campo Grande

Percentual é considerado muito bom, em comparação a outras cidades, cuja porcentagem é de 19%

Naiara Camargo

Naiara Camargo

19/01/2026 - 12h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Campo Grande se tornou referência nacional em qualidade da água. O índice médio de potabilidade é de 99,22%, atualmente, na Capital.

De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o percentual é considerado muito bom, em comparação a outras cidades, cuja porcentagem é de 19%.

Com isso, é permitido tomar água direto da torneira na Capital sul-mato-grossense.

“As análises confirmam que a água fornecida apresenta cloro na medida adequada, pH ideal e elevados padrões de potabilidade, reforçando a segurança do abastecimento e permitindo o consumo direto da torneira com total confiança”, explicou a coordenadora do Laboratório de Água da Águas Guariroba, Vera Lucia Sandim.

Em 2025, o sistema de abastecimento foi monitorado por meio de 300 pontos de coleta distribuídos pela cidade. Ao todo, 76.934 amostras foram realizadas, que resultaram na análise de 520.978 parâmetros. O resultado põe Campo Grande entre as cidades com a melhor água do país.

De acordo com a concessionária, a coleta das amostras é realizada em represas, pontos da rede de distribuição, Estação de Tratamento de Água, reservatórios, poços profundos e hidrômetros, o que garante o monitoramento em todas as etapas do serviço de coleta, tratamento e abastecimento de água.

As amostras são coletadas de segunda a sexta-feira e passam por avaliação que verifica se estão dentro do padrão para análise, depois são analisadas no que diz respeito a ensaios biológicos (coliformes totais, escherichia coli e bactérias heterotróficas) e ensaios químicos (alumínio, cobre, ferro, manganês, cor, turbidez, nitrogênio amoniacal, nitrito, condutividade, pH, temperatura e cloro residual livre).

ÁGUA

A concessionária responsável pelo abastecimento de água em Campo Grande é a Águas Guariroba.

A água bruta captada nos córregos e poços passa por várias etapas de tratamento antes de seguir para os reservatórios e abastecer a população.

Em Campo Grande, mais de 40% da água vem da captação do Córrego Guariroba, 13% do Córrego Lageado e 47% de 150 poços profundos, sendo 10 deles do Aquífero Guarani.

Hoje, 99% da população da Capital – cerca de 953 mil pessoas – conta com acesso à água de qualidade. Atualmente, as redes totalizam mais de 3,2 mil quilômetros de extensão, com 304 mil ligações e 884 mil beneficiários.

O sistema de abastecimento é composto por duas Estações de Tratamento de Água (ETAs): ETA Guariroba e a ETA Lageado.

Antes de chegar às torneiras, a água percorre um longo caminho: 4.166 quilômetros de rede, equipamentos e tecnologia.

A empresa cuida da captação, adução, produção, tratamento e distribuição de água potável, bem como a coleta, afastamento, tratamento e disposição final dos esgotos. Confira as etapas detalhadas:

  1. Pré-alcalinização
  2. Coagulação
  3. Floculação
  4. Decantação/Flotação
  5. Filtração
  6. Desinfecção
  7. Fluoretação
  8. Ajuste final de pH

No interior do Estado, a empresa é responsável pelo abastecimento de água é a Sanesul, mas, a Águas Guariroba fica responsável pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da Parceria Público-Privada (PPP) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

CAMPO GRANDE

Vídeos mostram furtos de motos do bando dos 'Gêmeos do Sayonara'

Além da subtração rápida dos veículos, foi identificada também a posterior venda dessas motos, crimes praticados de forma reiterada e organizada, com tarefas específicas para cada um dos integrantes

19/01/2026 09h34

Compartilhar

"Gêmeos do Sayonara" - bairro localizado na região oeste do Imbirussu em Campo Grande - possuem mais de cem passagens cada um por crimes semelhantes Reprodução/PCMS

Continue Lendo...

Imagens divulgadas recentemente pela Polícia Civil mostram a ação do bando dos "Gêmeos do Sayonara", indivíduos presos e apontados em investigação como líderes do grupo criminoso responsável por pelo menos 40 furtos de motos em Campo Grande no ano passado. 

Imagens divulgadas recentemente pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) mostram a ação do bando dos "Gêmeos do Sayonara", indivíduos presos e apontados em investigação como líderes do grupo criminoso responsável por pelo menos 40 furtos de motos em Campo Grande no ano passado. 

Conforme a PCMS em nota, foi possível traçar o padrão nas ações do grupo criminoso, com seis indivíduos até agora indiciados pelos seguintes crimes: 

  1. furto qualificado
  2. lavagem de capitais
  3. associação criminosa 

Ainda, desse total de suspeitos relacionado na investigação, a Polícia Civil indica que quatro deles estão presos preventivamente, com dois sendo os tais "gêmeos do Sayonara" apontados como líderes do grupo criminoso. 

A PCMS divulgou ainda duas gravações, captadas por câmeras de circuito de monitoramento, que mostram inclusive um indivíduo com a mesma roupa em ambas as filmagens, ilustrando como o grupo cometia seus crimes em até menos de um minuto. 

Nota-se que dois homens aproximam-se dos veículos alvos, com um estacionado junto à calçada e um segundo dentro dos limites do quintal de uma residência. É possível observar que primeiro o indivíduo "afunda" o miolo da ignição e uma espécie de alavanca para pular a trava do veículo. Confira: 

Quadrilha 'gêmeos do Sayonara' 

Toda a investigação sobre as ações do grupo começaram através de um boletim de ocorrência de furto de motocicleta, por meio do qual a dita complexa investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) pôde traçar um padrão comum. 

Além da subtração rápida dos veículos, foi identificada também a posterior comercialização dessas motos, com os crimes praticados de forma reiterada e organizada, com tarefas específicas distribuídas entre cada um dos integrantes. 

Ainda conforme a PCMS em nota, os dois apontados como "gêmeos do Sayonara" - bairro localizado na região oeste do Imbirussu em Campo Grande - possuem mais de cem passagens cada um por crimes semelhantes, como furtos e receptação de motocicletas.

Em detalhamento sobre as ações do grupo, foi levantado que os criminosos deixam claro no modus operandi total não somente a prática de furtos isolados, mas toda uma cadeia especializada voltada para operar em prol dos investigados. 

Isso porque, segundo as investigações, havia desde uma distribuição com repasses sistemáticos entre os próprios integrantes, como também um fracionamento dos valores obtidos e uso de contas de terceiros para "pulverizar" os capitais ilícitos.

Agora, a segunda fase da investigação tenta ainda recuperar as cerca de 40 motocicletas subtraídas somente no ano passado, com dois desses veículos totais encontrados por agentes da Defurv. 

Assine o Correio do Estado

Cidades

CNH mais barata: exames agora custam R$ 75 e R$ 105

Secretaria Nacional de Trânsito estabeleceu R$ 180 como teto máximo nacional para a cobrança conjunta dos exames médico e psicológico

19/01/2026 08h45

Compartilhar

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) reduziu em 45,7% os valores cobrados pelos exames exigidos para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A partir desta sexta-feira (23), o Exame de Aptidão Física e Mental passa a custar R$ 75 e a Avaliação Psicológica, R$ 105, totalizando R$ 180,  quase a metade do valor praticado anteriormente no Estado.

A mudança atende à Portaria nº 927/2025 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que estabeleceu em R$ 180 o teto máximo nacional para a cobrança conjunta dos exames médico e psicológico. Antes da adequação, Mato Grosso do Sul cobrava R$ 182,60 pelo exame psicológico e R$ 128,62 pelo médico, somando R$ 331,22.

Os novos valores foram oficializados por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (19) e passam a constar nos sistemas do Detran-MS e nas agências a partir desta sexta-feira. A redução vale para primeira habilitação, renovação e alteração da CNH.

Segundo o órgão, a implementação das mudanças não foi imediata porque a divulgação da nova CNH pelo Ministério dos Transportes ocorreu sem consulta prévia ou detalhamento aos departamentos estaduais de trânsito. Isso gerou questionamentos técnicos e jurídicos em todo o país, o que dificultou a adequação imediata dos processos, sistemas e taxas.

Após a publicação da norma federal, o Detran-MS realizou estudos técnicos para ajustar os valores à nova regra. Com isso, o que antes era pago praticamente pelo valor de um único exame, agora cobre os dois procedimentos obrigatórios.

O Detran-MS esclareceu ainda que, nos casos em que for necessária a formação de junta médica ou psicológica, o pagamento deverá ser feito individualmente a cada integrante, diretamente ao perito examinador. Por se tratar de preço público, os valores não sofrem correção pela Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (UFERMS) nem por taxas, índices estaduais ou outros critérios previstos na legislação federal.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

2

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 21 horas

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

5

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?