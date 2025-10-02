Indígenas enfrentam 'preconceito burocrático' na busca por energia elétrica em MS

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

No interior de Mato Grosso do Sul, povos indígenas têm enfrentado uma série de problemas com relação à energia elétrica, que vão desde oscilações constantes até uma suposta recusa por parte da concessionária em aceitar a autodeclaração como comprovante de residência, em uma espécie de "preconceito burocrático". 

Conforme exposto pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em Dourados as reclamações sobre a falta de atendimento por parte tendem a ser recorrentes, município esse que fica longe cerca de 231 quilômetros da Capital e concentra aproximadamente 20 mil indígenas. 

Esse caso levou à instauração de um "procedimento administrativo" por parte do MPMS, já que as reclamações têm se acumulado enquanto a Energisa supostamente não teria aceitado a declaração de próprio punho que, com base na Lei Estadual n. 4.082, de 06 de setembro de 2011, supriria a  exigência de comprovante de residência.

Segundo a concessionária: "nos casos de povos indígenas que não tenham rede de energia elétrica no local, necessitando de obra de extensão e implantação de rede, se faz necessário a Declaração da Funai de reserva indígena e Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI)", cita a Energisa em manifestação, dizendo também que para moradores de aldeias que já possuem extensão de rede é aceita a autodeclaração de endereço. 

Entretanto, para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), não haveria impedimento para  emissão de declaração da área/aldeia indígena nos casos em que será necessária a instalação ou extensão de rede em áreas protegidas pela legislação, enquanto que a declaração "família por família" exorbitante estaria prejudicando esses povos originários. 

Em resposta ao promotor, antes do despacho de arquivamento e posterior recurso, a Energisa se limitou a afirmar que está sujeita aos regulamentos e normas da Aneel. 

Ou seja, segundo eles, os documentos solicitados para pedido de ligação nove e outras solicitações seriam regidos através da resolução de número mil da Agência Nacional. 

"Reforçamos que a concessionária visa manter o atendimento com qualidade e segurança de seus clientes e usuários, sendo que os problemas pontuais devem ser encaminhados a Companhia através de comunicação, via telefone, agência local ou energisa on, para que as providências cabíveis sejam adotadas", 

Porém, o MPMS considera a resolução normativa publicado em 2021 pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), dizendo que as as regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição dispõe o que é necessário que o consumidor apresente para a elaboração de orçamento de conexão, sendo: 

"Licença ou declaração emitida pelo órgão competente caso as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e
quilombolas", sem essa exigência expressa da emissão de documento individual para cada família ou da área/aldeia indígena, complementa o MP.

Entenda

Como bem esclarece a coordenação regional (CR) da Funai em Dourados, sobre a autodeterminação de residência e o relacionamento da concessionária para com os povos originários da região, a Energisa estaria indo contra as disposições previstas na  Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Ao versar sobre os direitos dos povos indígenas e tribais, a Convenção ratificada pelo Brasil seria a forma de garantir a independência, a liberdade e o direito de organização própria, já que exige respeito justamente ao princípio da autodeterminação. 

“Ademais, observa-se o descumprimento da Lei nº 4.082, de 6 de setembro de 2011, que assegura aos cidadãos o direito à autodeclaração de residência, sendo esta um documento válido e suficiente para a realização de diversos atos civis, inclusive a contratação de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica”, cita a CR-Funai/Dourados. 

Com uma série de denúncias, as reclamações dos indígenas trazem sempre o mesmo teor, de que teriam ido até a Energisa pedir ligação de energia em sua residência, porém apontando que as atendentes responsáveis sempre acabavam exigindo o chamado Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) para que o serviço fosse realizado, mesmo que cada um já possuísse em mãos os documentos de identificação, como RG e CPF. 

Isso aconteceu com Mary Rosa Morales, com Noemi Gabriel Cáceres e uma série de outros indígenas, que agora têm as tratativas entre a Funai e Energisa acompanhadas de perto pelo MPMS, já que não haveria mais possibilidade de regularização voluntária e consensual entre as partes envolvidas. 

Como bem aponta a portaria que regulamentou o procedimento administrativo, pelo menos desde dezembro de 2023 a Funai tem oficiado o Ministério Público Federal, com questionamentos sobre a exigência de documentos e autenticação para abertura e/ou mudança de unidades consumidoras para indígenas. 

Com isso, foi solicitado que a concessionária informasse as providências adotadas desde que tomou conhecimento das exigências a partir das agências de Dourados, para que contas de unidades consumidoras e/ou mudanças fossem feitas em áreas de comunidades indígenas. 

Energisa e indígenas

Tudo isso teria começado com uma notícia de fato, que chegou a ser arquivada num primeiro momento, a qual a Funai chegou a interpôr recurso contrário, afirmando que a ausência de aceite de autodeclarações seria uma situação recorrente e costumeira por parte da Energisa. 

Inclusive, no caso de Marines Candido da Silva teria sido exigido da indígena por parte da Energisa um documento intitulado de "procedência de reserva indígena", o que supostamente sequer existe. 

O MP apontou para supostas "barreiras" impostas ao acesso dos indígenas à prestação do serviço público de energia elétrica e exercício dos direitos, diante do volume de reclamações ditas como recorrentes. 

Como descrito em ofício, a resposta aponta que a Energisa tem sido utilizada para "prejudicar famílias indígenas", já que dificulta o acesso ao serviço de energia elétrica, além de interpôr sobrecarga de trabalho para a Funai, com a exigência de declaração de residência e/ou RANI. 

Isso porque, conforme explicação prestada pela Energisa, seria função da Funai emitir declarações de residência para cada uma das 20 mil famílias de Dourados, uma vez que a Fundação atende aproximadamente 40 mil indígenas totais distribuídos pelos demais municípios. 

Uma vez que o pedido pelo serviço teria sido atendido após emissão de declaração da Funai, e Fundação diz que realiza tais procedimentos para nas prejudicar as famílias, sendo que "se faz necessário que a Energisa passe a respeitar a autonomia dos povos indígenas", já que a concessionária estaria fazendo esse tipo de exigência apenas à bancos e universidades.  

 

Cidades

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

O rapper Hungria foi internado em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol. Caso reacende alerta sobre bebidas adulteradas no Brasil

02/10/2025 11h50

Compartilhar

Instagram

Continue Lendo...

Na manhã desta quinta-feira (2 de outubro de 2025), o cenário artístico e de saúde pública no Brasil foi sacudido por uma notícia preocupante: o rapper Hungria Hip Hop (Gustavo da Hungria Neves) deu entrada emergencial no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. 

Segundo boletim médico, o artista chegou à unidade com queixas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica — sinais clássicos nos casos mais graves de envenenamento por metanol. 

Em nota, o hospital informa que já iniciou tratamento especializado e investiga a etiologia do quadro. 

A assessoria do cantor sustenta que o quadro é resultado da ingestão de bebida adulterada, afirmando que o caso remete aos episódios recentes de intoxicação por metanol registrados em São Paulo e outros estados. 

Ainda de acordo com ela, Hungria está “fora de risco iminente” e sob observação médica — porém alguns shows da agenda foram cancelados ou remarcados. 

O que é metanol e por que ele é tão perigoso?

O metanol (ou “álcool metílico”) é uma substância química usada como solvente, anticongelante e em processos industriais. Por si só, não é uma bebida alcoólica de consumo. Quando ingerido — especialmente em bebida adulterada —, ele é metabolizado no organismo em compostos ainda mais tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, que podem provocar:

Dano ao sistema nervoso central

Acúmulo de ácidos no sangue (acidose)

Lesões visuais, podendo levar à cegueira

Se não tratado rapidamente, risco de falência múltipla de órgãos e morte

Mesmo doses que, a olho nu, não pareçam tão elevadas podem causar consequências graves. Por isso, casos de suspeita de intoxicação exigem tratamento imediato e cuidado intensivo.

O pano de fundo: casos em São Paulo e o alerta nacional

Nos últimos dias, notícia após notícia trouxe à tona casos de intoxicação por metanol em São Paulo — com ao menos seis casos confirmados, e dezenas sob investigação.  

A situação motivou operações integradas da Polícia Federal, do Ministério da Agricultura e de vigilância sanitária para identificar redes de abastecimento de bebidas adulteradas e coibir distribuição clandestina. 

Ainda não há confirmação oficial de que o episódio com Hungria tenha ocorrido no Distrito Federal ou em Brasília. 

A Secretaria de Saúde local declara que não há casos confirmados até o momento no DF. 

Mas o alerta está dado: quando figuras públicas são atingidas, a visibilidade torna o problema mais claro e o clamor por respostas, mais intenso.

Vidas humanas — além dos holofotes

O que está em jogo vai muito além da carreira ou da rotina de quem faz shows. O caso expõe fragilidades no controle da produção, fiscalização e comercialização de bebidas. Quando bebidas são adulteradas com compostos tóxicos, quem consome — muitas vezes sem saber — está vulnerável a danos profundos.

Pessoas comuns já perderam a visão, a mobilidade ou até a vida pela contaminação por metanol. Casos de vítimas anônimas frequentemente não ganham atenção midiática, mas existem, sobretudo em áreas de produção informal ou onde há consumo de bebidas clandestinas.

O nome de um artista dá visibilidade, mas a dor e o risco atingem a todos — sobretudo quem está em situação de menor poder social ou econômico.

O que aguardar agora?

  1. Resultados laboratoriais: serão fundamentais para confirmar ou descartar a intoxicação por metanol, identificando marcadores específicos nos exames.
  2. Rastreamento da origem da bebida adulterada: caso confirmado, é urgente detectar onde e como essa bebida foi contaminada — e interromper a cadeia de distribuição.
  3. Ações regulatórias e de fiscalização: para reforçar o controle de qualidade, punir ilícitos e evitar novos casos.
  4. Alertas à população: informar sinais de intoxicação, instruir sobre os riscos de bebidas de origem duvidosa e orientar a busca imediata por atendimento em casos suspeitos.
  5. Apoio e transparência: garantir que o artista receba o melhor cuidado possível e que as informações sejam compartilhadas com responsabilidade, evitando pânico ou especulação irrestrita.

Administração

Estado terceiriza distribuição de R$ 33 milhões do Fundo Pantanal

Na prática, produtores, comunidades tradicionais ou indígenas recebem dinheiro por manter áreas preservadas

02/10/2025 11h30

Compartilhar

Foto: Saul Schramm / Reprodução

Continue Lendo...

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) será responsável por administrar R$ 33 milhões do Fundo Clima Pantanal, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (2).

O recurso será destinado à execução do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Bioma Pantanal, com foco na conservação e valorização da biodiversidade, em teoria, deveria ser administrado por uma entidade pública.

A Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural (Funar), ligada à Famasul, será a agente executora do programa, que terá vigência de 30 de setembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026.

O montante (R$ 32.998.646,94) será aplicado no atendimento a produtores rurais interessados em se tornar provedores de serviços ambientais, com ações voltadas à proteção do Pantanal.

Fundo Clima Pantanal

A medida integra a política estadual iniciada em fevereiro de 2025, quando o Governo de Mato Grosso do Sul regulamentou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Pantanal. Na ocasião, o governador Eduardo Riedel destacou o aporte inicial de R$ 40 milhões para garantir o pagamento a quem conservar o bioma. O fundo foi criado pela Lei do Pantanal, de dezembro de 2023, com a missão de fomentar a sustentabilidade, financiar programas de PSA e apoiar a conservação de ecossistemas da planície pantaneira.

O que é um PSA?

O Pagamento por Serviços Ambientais funciona como uma espécie de "recompensa" a quem cuida do meio ambiente.

Na prática, significa que produtores, comunidades tradicionais ou indígenas recebem dinheiro por manter áreas preservadas.

Ou seja,  um pecuarista que mantém a mata ciliar intacta em sua fazenda ajuda a proteger nascentes e rios passa a ser reconhecido e pago pelo programa.

Legislação federal

No plano nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 1º de outubro de 2025 a Lei nº 15.228, que estabelece novas diretrizes para o uso, conservação e recuperação do Pantanal. A norma reforça princípios como a participação social, a transparência e o desenvolvimento sustentável, conciliando preservação ambiental com atividades econômicas que geram renda à população local.

Entre os pontos de destaque estão o combate ao desmatamento e aos incêndios florestais, a recuperação de áreas degradadas, o estímulo à bioeconomia e ao turismo sustentável. A lei também criou o selo “Pantanal Sustentável”, que vai certificar pessoas e empresas comprometidas com boas práticas ambientais, valorizando produtos e serviços regionais.

Assine o Correio do Estado 

