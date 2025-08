Influenciador Pobre Loco é preso em operação contra venda clandestina de anabolizantes

BR-163/MS

A mudança de nome marca um novo período da concessionária, que retoma obras e investimentos visando modernização e melhoria das vias da BR-163/MS

A concessionária CCR Via, responsável pela administração e operações da BR-163 em Mato Grosso do Sul passa a se chamar Motiva Pantanal.

Essa mudança de nome marca uma nova fase da via, com retomada de obras e R$9,3 bilhões em investimentos voltados à tecnologia e modernização da rodovia.

O novo contrato otimizado de concessão foi assinado pela empresa juntamente com a Agência Nacional de Trânsito (Agetran) na última sexta-feira (1) e publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (5).

As obras já foram iniciadas. A implantação de faixa adicional na BR-163 no município de Mundo Novo, entre os kms 7,760 e 9,530; entre os kms 11,080 e 11,540; e entre os kms 28,700 e 31,240 já está em andamento, bem como as duplicações em Campo Grande, entre os kms 454 e 452 e entre os km 454 e 460. Também estão sendo duplicados trechos em Jaraguari, no km 510.

Ao todo, serão investidos mais de R$9,3 bilhões em melhorias, especialmente para os 203 quilômetros de duplicações, 147 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de marginais, cinco contornos urbanos, passarelas para animais, sinal de rede 4G em toda a extensão da rodovia e a criação de três Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros, além de vários dispositivos como rotatórias, trevos, acessos, entre outros.

De acordo com a assessoria, os motoristas poderão perceber as mudanças de forma faseada nos próximos meses.

“A nova marca estará visível de forma faseada, nas bases operacionais, praças de pedágio, sede, viaturas, entre outros pontos”, afirmou em nota.

A empresa manteve a atuação como CCR Via por 11 anos com serviços operacionais e de atendimento na BR-163/MS. Agora, com a nova marca e novo contrato, serão 29 anos de prazo remanescente e retomada imediata dos investimentos.

Benefícios aos motoristas

Uma das mudanças será percebida na estrutura tarifária da rodovia. Os motociclistas passarão a ter isenção nos valores de tarifas e veículos que utilizam cabines automáticas e possuem TAG, terão 5% de desconto imediato na tarifa.

Através do Desconto de Usuário Frequente (DUF), motoristas que utilizam a rodovia regularmente podem obter uma redução de até 93%, tornando as viagens mais acessíveis.

Gratuidades

Outra novidade é que, a cada 50 quilômetros do trecho em Mato Grosso do Sul da BR, a empresa mantém uma Base Operacional, equipada com banheiros, fraldários, estacionamentos e totens informativos, para trazer conforto e apoio aos usuários.

No total, são 17 bases, com serviço 24 horas por dia, oferecendo, também, socorro médico e mecânico ao longo de toda a extensão da via.

Também são executados diariamente serviços de roçada, capina, manutenção da sinalização e conservação do pavimento, trazendo um ambiente seguro e agradável para os que utilizam os corredores da BR-163 dentro do Estado.

Virtualmente, a empresa mantém um canal direto de atendimento ao cliente, através do telefone 0800 648 0163, atendendo, também, pelo WhatsApp. Também é disponibilizado o Centro de Controle Operacional, que monitora toda a rodovia através de 477 câmeras de monitoramento e painéis eletrônicos de mensagens.

Motiva Pantanal

A nova marca da concessionária foi escolhida para trazer identidade regional e reforçar o compromisso sustentável, homenageando um dos biomas mais importantes do planeta, nosso Pantanal.

“Nossa trajetória foi marcada por compromisso, superação e serviço contínuo. Agora, como Motiva Pantanal, damos um passo adiante com foco em entregar obras relevantes, impulsionar a economia local e melhorar a experiência de quem utiliza a BR-163/MS. Esta concessão otimizada é resultado de um acordo feito a várias mãos, que traz benefícios imediatos para a população e com mais segurança para todos”, alega Nelson Soares Neto, diretor da Motiva Pantanal.

A Motiva Pantanal administra toda a extensão da BR-163/MS, com 854,4 quilômetros. Cruza todo o estado de Mato Grosso do Sul, desde a divisa com o Paraná, ao sul, na cidade de Mundo Novo, até a divisa com o Mato Grosso, ao norte, na cidade de Sonora.

A rodovia passa por 21 municípios, entre eles Campo Grande. Mais de 1,6 milhão de habitantes são servidos pela rodovia, que tem papel importante na logística e transporte da agroindústria, no comércio e no turismo.

Motiva

Maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, a Motiva atua nas plataformas de Rodovias, Trilhos e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e mais de 16 mil colaboradores.

A Companhia é responsável pela gestão e manutenção de 4.475 quilômetros de vias, realizando em torno de 3,6 mil atendimentos diariamente.

Em sua plataforma de trilhos, por meio da gestão de metrôs, trens e VLT, transporta anualmente 750 milhões de passageiros. Em aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende em média 43 milhões de clientes anualmente.

É a primeira empresa do Brasil a integrar o Novo Mercado e está listada há 14 anos no hall de sustentabilidade da B3.