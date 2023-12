ESTAÇÃO

Além de calor, estação promete chuva de até 700 milímetros no Estado

Verão começa às 23h27min e terminará em 19 de março de 2024 em Mato Grosso do Sul, de acordo com prognóstico divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC-MS) .

As principais características do verão são altas temperaturas, abundância de chuvas, aumento da umidade e dias mais longos/noites mais curtas – amanhece cedo e escurece tarde –.

A estação compreende os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março.

CHUVAS

De acordo com o prognóstico, a estação promete ser chuvosa e terá os maiores índices pluviométricos do ano.

Poderá ocorrer chuvas intensas, temporais, tempestades, granizo, raios, trovoadas e rajadas de ventos que podem causar enchentes, inundações, transbordamentos, deslizamentos de terras, quedas de árvores e pontes, suspensão do fornecimento de energia elétrica e pane em semáforos.

Segundo o prognóstico, 500 a 700 milímetros são esperados em grande parte de Mato Grosso do Sul. A precipitação deve variar entre 400 e 500 milímetros nas regiões Sul, Pantaneira e Sudoeste.

De acordo com a previsão probabilística, as chuvas ficarão ligeiramente abaixo e dentro da média histórica no estado do Mato Grosso do Sul.

Durante a estação, ocorrerá mudanças inesperadas no tempo, como chuvas de curta duração, também conhecidas como chuvas de verão ou chuvas convectivas.

Dependendo das condições atmosféricas, as chuvas de curta duração podem evoluir para tempestades intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A maior frequência de ocorrência dessas tempestades é, normalmente, no período da tarde devido ao aquecimento diurno.

TEMPERATURAS

De acordo com o prognóstico, o verão será extremamente quente em Mato Grosso do Sul. As temperaturas serão elevadas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Para esta estação, os termômetros devem ficar acima da média esperada, ou seja, mais calor. As temperaturas máximas devem alcançar picos de 40ºC/43ºC em algumas regiões. Poderá ocorrer novas ondas de calor durante a estação.

EL NIÑO

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, El Niño é o aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. O fenômeno é responsável por alterar a distribuição de umidade e as temperaturas em várias áreas do planeta.

Há 100% de probabilidade de ocorrer o fenômeno El Niño em janeiro, fevereiro e março, inclusive, pode atingir sua intensidade máxima durante a estação. O El Niño deve provocar tempestades, altas temperaturas e novas ondas de calor.