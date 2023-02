Inquérito com a última denúncia de agressão contra a menina Sophia ficou 21 dias sem movimentação

Homicídio

Órgão segue fechado até a próxima quarta-feira (15), após o homicídio ocorrido durante uma audiência no local

Policial reformado matou a tiros empresário dentro do prédio do Procon, em Campo Grande Foto: Leo Ribeiro / Correio do Estado

Em nota, divulgada na tarde desta segunda-feira, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lamentou o homicídio, ocorrido nesta manhã durante uma audiência na sede da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), se solidarizou com familiares e amigos da vítima, e garantiu que exigirá o rigor da lei nas investigações do caso.

"O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lamenta profundamente o ocorrido nesta segunda-feira (13), na sede do Procon de Campo Grande, e se solidariza com familiares e amigos do empresário Antônio Caetano de Carvalho. A exigência do rigor da lei nas investigações e punição do responsável é o compromisso que assumimos com a sociedade sul-mato-grossense"

Ainda em nota, o Governo garantiu que dará todo o suporte psicológico necessário aos servidores do Procon-MS, e que "haverá apuração para que haja melhora imediata na segurança dos atendimentos".

Entenda

Na manhã desta segunda-feira (13), o empresário Antônio Caetano de Carvalho foi morto a tiros durante uma audiência de conciliação no Procon estadual. José Roberto de Souza, policial militar reformado, realizou três disparos, dois acertaram a vítima: um na cabeça e outro no tórax.

No momento do crime, três funcionários do Procon estavam presentes. Antônio Caetano de Carvalho morreu no local, e o policial militar reformado fugiu.

A vítima era proprietária da empresa Aliança Só Hilux, especializada em peças de Hilux e SW4, e o policial militar era cliente, e estava devendo R$ 630 ao empresário, por uma prestação de serviço. Por conta da dívida, foi marcada a audiência de conciliação, a fim de resolver o caso.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

A Polícia Militar, por meio da assessoria de imprensa, disse que está ciente do ocorrido e que espera que o policial se apresente à Polícia Civil.

O órgão disse ainda que uma nota será emitida posteriormente sobre o caso.

Atendimentos no Pocon-MS só serão normalizados na próxima quarta-feira (15).