Inscrições para alistamento feminino encerram amanhã

2ª turma de soldados mulheres do Exército Brasileiro será incorporada em março de 2027; alistamento vai até amanhã - Arquivo Correio do Estado / Marcelo Victor

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Para as meninas que completam 18 anos em 2026 e desejam fazer parte do Exército Brasileiro, as inscrições para alistamento voluntário vão até amanhã, 30 de junho. Após o fim de todas as etapas de seleção, está será a segunda turma de mulheres soldados incorporadas ao Exército Brasileiro.

O alistamento destina as soldados para servir em Organizações Militares do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande, no âmbito da 9ª Região Militar.

As interessadas devem realizar a inscrição presencialmente na Junta de Serviço Militar do município, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, n. 300, na Vila Planalto, ou online, no site alistamento.eb.mil.br.

No início de julho, quando encerrar o período de inscrições, começará a etapa de seleção geral, em que as meninas inscritas passarão pela primeira inspeção de saúde do processo. Nesta seleção, elas irão passar por exames médicos, dentários e receberão orientações sobre o exército.

De acordo com as informações as jovens saberão no mesmo dia se são consideradas aptas ou inaptas.

Esta avaliação acontecerá do próximo mês a janeiro de 2027, na Comissão Permanente de Seleção das Forças Armadas, localizada na Rua General Nepomuceno Costa, nº 168, Vila Alba.

As demais etapas acontecerão ao longo deste ano e início do próximo, divididas da seguintes forma:

1ª etapa

> Alistamento voluntário - 1º de janeiro a 30 de junho de 2026;

2ª etapa

> Seleção geral - julho de 2026;

3ª etapa

> Seleção Complementar - fevereiro de 2027;

4ª etapa

> Designação - março de 2027.

A partir de fevereiro ocorrerá a Seleção Complementar, composta por uma nova entrevista e avaliação médica. Por fim, em março ocorre a seleção final e incorporação das soldados às fileiras do Exército Brasileiro, e a designação para as Oranizações Militares.

A previsão é de incorporar 99 mulheres ao Exército Brasileiro em março de 2027.

Carreira militar

Após integrar ao Exército Brasileiro, as voluntárias iniciam na graduação de soldado e durante o período de serviço podem participar de processos internos, com cursos de formação que permitem evoluir na carreira militar. Elas podem chegar até a patente de 3º sargento no serviço militar temporário.

Por ser uma experiência com período limitado, as voluntárias não possuem garantia de estabilidade no serviço militar. Ao fim do serviço ativo, as militares passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas, conforme previsto na legislação militar vigente.

Quanto a remuneração, o valor é equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.621,00), acrescido de vale-transporte, adicionais e outros benefícios militares.

Segunda turma

As inscrições que vão até o dia 30 de junho é para o alistamento e formação da segunda turma de soldados mulheres do Exército Brasileiro. Anteriormente, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

A primeira turma iniciou o processo seletivo em 2025, com 586 candidatas. No total 99 incorporaram às fileiras em março deste ano. O período de instrução encerrou em maio, com as atividades de resistência física, disciplina, espírito de corpo e superação.

As soldados foram incorporadas no Hospital Militar de Área de Campo Grande (H Mil A CG), no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste (B Adm Ap/CMO).

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

Assine o Correio do Estado