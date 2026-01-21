Inscrições para ambulantes no Carnaval começam nesta quarta-feira

Prefeitura Municipal disponibilizará 40 pontos destinados para venda de alimentos e bebidas em geral - Marcelo Victor/Correio do Estado

Boa notícia para vendedores de comidas salgadas, doces e bebidas em geral que desejam trabalhar durante o Carnaval de Campo Grande em 2026. A Fundação Municipal de Cultura (Fundac) abriu nesta quarta-feira (21) as inscrições para seleção de ambulantes que irão atuar nas festas carnavalescas na Esplanada Ferroviária.

O chamamento público foi publicado hoje no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e contempla comerciantes que atuam nas modalidades barraca, trailer e food truck, para exploração do uso do espaço público entre os dias 14 e 18 de fevereiro de 2026.

Conforme o edital, o comércio ambulante autorizado ocorrerá na Avenida Mato Grosso, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, um dos principais pontos de concentração do Carnaval na Capital.

Prazo curto para inscrição

Os interessados devem ficar atentos ao prazo, já que as inscrições seguem abertas apenas até quinta-feira (22), às 17h. O cadastro é feito exclusivamente de forma on-line, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Fundac.

Entre as informações exigidas estão dados pessoais do titular, cópia de documentos, comprovante de residência, carteira sanitária atualizada e certificado de curso de higiene e manipulação de alimentos válido.

Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição, de caráter pessoal e intransferível. Erros no preenchimento ou ausência de documentos acarretam inabilitação, sem possibilidade de correção após o encerramento do prazo.

Seleção será por sorteio público

Após a etapa de análise documental, os ambulantes habilitados participarão de sorteio público, marcado para o dia 3 de fevereiro, às 9h, no auditório da Esplanada Ferroviária. A presença no sorteio é obrigatória e a ausência implica desclassificação.

Ao todo, serão disponibilizados até 40 pontos fixos, sendo:

15 vagas para alimentos e bebidas não alcoólicas (Tipo 1);

25 vagas para bebidas alcoólicas e não alcoólicas (Tipo 2).

Os pontos terão dimensões de 3 metros por 3 metros e deverão ser ocupados exclusivamente no local definido pela organização.

O que pode ser vendido

O edital autoriza a venda de alimentos tradicionais como hambúrguer, pastel, cachorro-quente, pizza, espetos, arroz carreteiro, batatas, crepes, acarajé, choripan, açaí, sorvetes, salgados e doces em geral.

Entre as bebidas permitidas estão refrigerantes, sucos, água mineral e de coco, energéticos, chás, cafés e achocolatados. Já os ambulantes do Tipo 2 poderão comercializar bebidas alcoólicas, respeitando as restrições legais, como a proibição de venda para menores de 18 anos e o uso de recipientes de vidro, que é vedado durante as festividades.

A comercialização poderá ocorrer diariamente a partir das 15h, seguindo até o encerramento da programação, à meia-noite. A entrada de veículos para montagem das estruturas será permitida somente entre 8h e 14h.

A Prefeitura informa que não fornecerá energia elétrica nem geradores, ficando essa responsabilidade a cargo dos próprios comerciantes, com apoio da Associação dos Artesãos e de Comida Cultural, Típica, Regional e Familiar de Campo Grande (AACCGMS), que também auxiliará na fiscalização.

O edital prevê ainda reserva de cotas, sendo 10% das vagas destinadas a candidatos negros e 5% a indígenas, conforme legislação municipal. Para concorrer, é obrigatória a apresentação de autodeclaração no ato da inscrição.

A lista preliminar de inscritos será publicada no Diário Oficial no dia 23 de janeiro, com resultado definitivo e homologação previstos até o início de fevereiro.

O edital pode ser conferido abaixo, a partir da página 6:

