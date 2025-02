Confira a programação completa do Carnaval de Rua 2025 em Campo Grande

FOLIA ANTECIPADA

Além da primeira "preparação" para o Carnaval deste ano, já está marcado o segundo esquenta para o dia 15, também de forma gratuita e com atrações musicais

Esquenta do Bloco Capivara Blasé acontece nos dias 08 e 15 deste mês Foto: Divulgação

Ansioso para o Carnaval 2025, mas não quer esperar um mês até a folia? O esquenta da Capivara Blasé já tem data marcada para começar. Nos dias 08 e 15 deste mês, a preparação de um dos maiores blocos de rua de Campo Grande acontece na Esplanada Ferroviária, a partir das 17h.

Uma das novidades é que ambos os dias serão gratuitos e abertos ao público, com a ideia de realmente se preparar para o Carnaval deste ano, segundo Vitor Samudio, fundador e coordenador do bloco de rua.

“As outras vezes sempre foram em lugares fechados, cobrando ingresso. Esse ano a gente vai fazer realmente igual ao Carnaval, aberto, na rua, gratuito. A ideia é justamente a gente poder fazer algo que se assimile mesmo ao Carnaval, juntar a galera e já entrar na onda de fato do Carnaval nesse período que antecede”, disse Vitor.

Além destas novidades no formato, os esquentas irão contar com atrações musicais regionais, como o Grupo Sampri e o Choquito, ambos já conhecidos do público da Capivara Blasé. Porém, novas caras também irão se apresentar no palco, é o caso de Karla Coronel e Silveira, visando “transitar e abrir os braços”.

Após esses dois esquentas, o encontro oficial dos adeptos do Bloco Capivara Blasé acontece nos dias 02 e 03 de março, data marcada para o grande desfile, também na tradicional Esplanada Ferroviária.

Outro esquenta

Nesta próxima sexta-feira (07), o esquenta do Bloco Cordão Valu acontece na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande, com uma forte mensagem antirracista.

O evento gratuito, que começa às 18h, homenageia os 50 anos do Ilê Aiyê (primeiro bloco afro do Brasil) e os 40 anos do Grupo TEZ, duas instituições emblemáticas na luta pela igualdade racial.

Com entrada gratuita e programação até as 23h, a expectativa é reunir milhares de foliões em uma noite que une festa e militância, seguindo o lema do Cordão Valu: "Tradição, diversidade e inclusão".

O evento contará ainda com a presença de Antônio Carlos dos Santos Vovô, fundador do Ilê Aiyê, reforçando o simbolismo da noite.

A programação artística reforça o tema, com artistas vinculados ao movimento negro local:

Pagode do Tadeu : Em sua estreia no evento, o grupo liderado por Diogo Tadeu mescla samba tradicional, axé e músicas do Ilê Aiyê. Tadeu, criador do bloco afro Farofa com Dendê (2023), enfatiza: "Levar a mensagem antirracista para as periferias é essencial".

: Em sua estreia no evento, o grupo liderado por Diogo Tadeu mescla samba tradicional, axé e músicas do Ilê Aiyê. Tadeu, criador do bloco afro Farofa com Dendê (2023), enfatiza: "Levar a mensagem antirracista para as periferias é essencial". Chokito : O sambista, parceiro habitual do Cordão, interpretará clássicos de escolas de samba e canções afro-brasileiras. "Conscientizar sobre igualdade racial é urgente", destaca o cantor.

: O sambista, parceiro habitual do Cordão, interpretará clássicos de escolas de samba e canções afro-brasileiras. "Conscientizar sobre igualdade racial é urgente", destaca o cantor. Bateria da Igrejinha: A escola de samba, que homenageará a comunidade quilombola Furnas do Dionísio em 2025, animará o público com ritmos contagiantes.

Datas do Carnaval 2025

Sábado de Carnaval: 1º de março

Domingo de Carnaval: 2 de março

Segunda-feira de Carnaval: 3 de março

Terça-feira de Carnaval: 4 de março

Quarta-feira de Cinzas: 5 de março

É importante notar que, embora o Carnaval não seja um feriado oficial em todo o Brasil, ele é frequentemente considerado um ponto facultativo, permitindo que muitas pessoas aproveitem a folia.

*Colaborou Mariana Piell

