Inscrições para concurso para diplomata com salário de R$22,5 mil vão até quarta-feira

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) abriu um concurso para o cargo de diplomata com 60 vagas e salário inicial de R$ 22.558,56. Pela primeira vez, duas vagas estão reservadas a candidatos indígenas.
A seleção terá duas fases e as provas da primeira fase serão aplicadas em todas as capitais do Brasil, inclusive Campo Grande.
Os interessados na seletiva devem fazer sua inscrição pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do processo seletivo, até a próxima quarta-feira (25) às 17 horas (horário de MS).
Das 60 vagas, três são destinadas à pessoas com deficiência, 15 são para candidatos pretos e pardos, uma para quilombola e duas para indígenas. As demais são para a ampla concorrência.
Para participar do concurso, não é exigido formação específica. Porém, o candidato deve possuir algum diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação.
Fases
A primeira fase do concurso é composta por uma prova objetiva no modelo certo ou errado, com questões de Língua Portuguesa, Inglês, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Direito e Política Internacional.
A segunda fase terá provas escritas das mesmas matérias e de um idioma adicional, podendo ser espanhol ou francês.
A primeira fase terá provas aplicadas em todas as capitais do País e no Distrito Federal. Já na segunda fase, a prova será realizada nas capitais estaduais e no Distrito Federal, desde que hajam candidatos aprovados na primeira fase nessas cidades.
Para concorrer às vagas reservas, o candidato deve se autodeclarar no momento da inscrição. Será realizada verificação documental por uma comissão no caso de candidatos indígenas e quilombolas.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 229 e os candidatos doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção.
Cronograma
- Inscrições e solicitação da isenção de taxa: 4 a 25 de fevereiro
- Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 13 de março
- Consulta aos locais da prova objetiva da Primeira Fase: 20 de março
- Aplicação da prova objetiva da Primeira Fase: 29 de março em dois turnos (manhã e tarde)
- Resultado final e convocação para a Segunda Fase: 17 de abril
- Aplicação da prova escrita:
- 25 de abril: Língua Portuguesa (manhã) e História do Brasil (tarde)
- 26 de abril: Língua Inglesa (manhã) e Geografia (tarde)
- 2 de maio: Política Internacional (manhã) e Economia (tarde)
- 3 de maio: Direito (manhã) e Língua Espanhola ou Língua Francesa (tarde)
- Resultado final da Segunda Fase: 3 de junho
- Resultado final do concurso e homologação: 1º de julho
Os aprovados ingressarão no cargo de Terceiro Secretário, classe inicial da carreira de Diplomata e farão parte do Curso de Formação do Instituto Rio Branco, etapa obrigatória para a confirmação no cargo.
Entre as principais responsabilidades da função estão a representação, negociação e defesa dos interesses do Brasil no exterior.