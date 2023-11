Calor extremo!

Segundo dados do Inmet e Semadescc, mais de 15 cidades ultrapassaram os 40ºC.

Duas cidades de Mato Grosso do Sul, ultrapassaram os 42ºC na tarde de hoje (12). s 40ºC. Segundo dados meteorológicos, mais de 15 cidades ultrapassaram os 40ºC.

De acordo com informações Instituto Nacional de Meteorologia (inmet), e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadescc), as cidades mais quentes do Estado foram:

42,7°C – Porto Murtinho

42,0°C – Corumbá

41,8°C – Três Lagoas

41,8°C – Bataguassu

41,8°C – Coxim

41,6°C – Água Clara

41,5°C – Aquidauana

41,3°C – Miranda

40,9°C – Santa Rita do Pardo

40,8°C – Iguatemi

40,6°C – Pedro Gomes

40,5°C – Nhecolândia/Corumbá

40,3°C – Bonito

40,2°C – Parnaíba

40,0°C – Jardim

Outros municípios também registraram altas temperaturas.

39,8°C – Culturama /Fátima do Sul

39,6°C – Sidrolândia

39,5°C – Ribas do Rio Pardo

39,4°C – Amambai

39,3°C – Dourados

37,7°C – Campo Grande

37,2°C – Ponta Porã

Ainda de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (inmet), quatro cidades registraram umidade do ar abaixo de 20%

15% - Três Lagoas

17% - Bataguassu

19% - Paranaíba

20% - Jardim



GRANDE PERIGO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que já havia emitido um alerta amarelo, de situação de calor intenso, informa que grande parte do Mato Grosso do Sul se encontra em alerta meteorológico vermelho, de grande perigo de temperaturas que podem causar risco à saúde, com 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias, ou seja, a previsão do Inmet é que o calorão se estenda até o a próxima quarta-feira (15).

As intruções emitidas pelo instituto, que também informa o risco da baixa umidade do ar é que a população: