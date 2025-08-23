Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

aniversário de 126 anos

Instituto prevê frio e até chuva para o desfile do 26 de agosto

Normalmente a data é marcada pelo calor e tempo seco. Prefeitura recebeu inscrição de 70 entidades para participarem do desfile

Neri Kaspary

Neri Kaspary

23/08/2025 - 18h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O calor deste fim de semana deve dar uma trégua e o tradicional desfile de 26 de agosto (terça-feira) deve ocorrer em meio a uma manhã fria e com possibilidade de chuva, assim como aconteceu nos anos anteriores. As apresentações começam a partir das 8 horas, na Rua 13 de Maio. 

E, conforme a assessoria da prefeitura, este ano o evento terá a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado. A expectativa é reunir cerca de 30 mil pessoas ao longo do percurso, conforme estimativa da administração. 

De acordo com o site Climatempo, existe uma pequena possibilidade de chuva ( probabilidade de 31%) na manhã daquele dia e os termômetros na madrugada devem marcar mínima de dez graus em Campo Grande. O Sol deve aparecer somente no período da tarde, contrariando o tradicional calor e tempo seco que normalmente marcam o desfile na cidade e repetindo o cenário da mesma data dos últimos dois anos. 

O trajeto do desfile começa no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro. Os palanques oficiais para autoridades estarão posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. O encerramento está previsto para as 11h30.

Participam escolas, bandas de diferentes instituições, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais. 

E, para garantir a segurança e a estrutura do evento, algumas ruas da região central serão interditadas já a partir do dia 25 (segunda-feira), por volta das 19 horas, para montagem de arquibancadas, sinalização e palanques. 

No dia seguinte, interdições adicionais serão realizadas desde as 5h30, por conta da Corrida do Facho, e a partir das 6h, para o desfile.


Interdições para montagem da estrutura (25/08 – a partir das 19h)
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino
Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco
Rua Barão do Rio Branco x Rua Pedro Celestino
Interdições para a Corrida do Facho (26/08 – a partir das 5h30)
Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho
Rua 15 de Novembro x Rua Rui Barbosa
Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
Rua Barão do Rio Branco x Av. Calógeras
Rua Dom Aquino x Rua Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Rua Mal. Rondon
Interdições para o desfile (26/08 – a partir das 6h)
Av. Afonso Pena x Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso
Rua Maracaju x Rui Barbosa
Rua Dom Aquino x Rui Barbosa
Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho
Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho
Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho
Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho
 

OPERAÇÃO

Investigado pelo MPMS atua há 9 anos em esquema de extorsão digital

Órgão deflagrou a 2ª fase da operação Operação Cyber Fake na última quinta-feira (21), resultado de investigação que revelou diversos golpes realizados pelo rapaz desde 2016

23/08/2025 13h30

Compartilhar
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou a 2ª fase da Operação Cyber fake

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou a 2ª fase da Operação Cyber fake Foto: MPMS

Continue Lendo...

Preso pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) no interior do estado, golpista atuava desde 2016 em esquema de extorsão digital, utilizando perfis falsos e oferecendo serviços fraudulentos de “proteção cibernética”.

Na última quinta-feira (21), o órgão deflagrou a Operação Cyber Fake, em conjunto com a Unidade de Combate aos Crimes Cibernéticos (UICC/CI). Nesta ação, um rapaz foi preso preventivamente em Itaquiraí, município a 405 quilômetros de Campo Grande.

Segundo investigação do Ministério Público, o rapaz seguia um padrão em seus golpes: criava um perfil falso nas redes sociais, ameaçava a vítima dizendo que iria expor conteúdos íntimos e, posteriormente, se apresentava como “especialista em segurança digital”.

Ele conquistava a confiança da pessoa e oferecia o serviço de proteção, seja para “remover conteúdos da internet” ou “blindar perfis contra ataques”, cobrando valores exorbitantes para realizar a suposta ação. Era um golpe com ciclo ‘infinito’, já que ele mesmo era autor da ameaça e a solução da mesma.

Em um dos casos citados pelo MPMS, uma vítima dele já chegou a pagar R$ 19.425,00 pelo suposto serviço do golpista, divididos em:

  1. R$ 4.800,00 por um “pacote inicial de proteção”;
  2. R$ 750,00 por “proteção adicional”;
  3. R$ 13.875,00 pela suposta “exclusão definitiva de mídias íntimas”.

Porém, mesmo diante do pagamento, as ameaças sempre voltavam. Na investigação também foi constatado que ele tinha alvos em outros estados e uma das vítimas tinha 16 anos, que foi obrigada a vender bens para pagar cerca de R$ 1 mil.

Dentre os diversos perfis falsos utilizados pelos investigados, foram citados os “Roni Godoi”, “thiagooo_coutinho”, “cr.andromeda”, “crr.andromeda”, “Wesley Lopes” e “Gabriel”. Na análise técnica, foi revelado que era uma estrutura digital organizada, com uso de engenharia social, ocultação de identidade e armazenamento de material sensível.

A investigação segue em andamento e tramita sob segredo de justiça, com o objetivo de preservar a intimidade das vítimas e a eficácia das diligências em curso.

Assine o Correio do Estado

AVISO

Inmet coloca 19 municípios de MS em 'alerta máximo' para baixa umidade

Instituto afirma que quantidade de vapor de água na atmosfera neste sábado (23) deve ficar entre 20% e 12%, acarretando em riscos sérios à saúde humana

23/08/2025 12h45

Compartilhar
Aliado ao tempo ligeiramente mais quente, há também uma queda na umidade relativa do ar

Aliado ao tempo ligeiramente mais quente, há também uma queda na umidade relativa do ar Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para este sábado (23) indicando umidade do ar entre 20% e 12% em 19 cidades de Mato Grosso do Sul.

No comunicado, a entidade disse que há riscos de incêndios florestais, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além disso, há riscos à saúde, por isso, o instituto orienta a população a: beber bastante líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Como mencionado, 19 municípios sul-mato-grossenses estão contemplados neste alerta, sendo eles: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Além deste aviso, o Inmet emitiu outro, esse com um perigo menor, mas ainda sim com cuidados a serem tomados. De acordo com o outro comunicado, a umidade irá variar entre 30% e 20%, o que também é considerado longe do ideal. Por isso, o instituto mantém as orientações para a saúde.

Estão contemplados neste aviso todos os municípios do estado, e começou às 12h desta sexta-feira (22) e deve durar até às 20h deste sábado (23). Para mais informações, contate a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo dados do próprio Inmet, Cassilândia foi a 10ª cidade com a menor umidade do ar registrada ontem, com 10%. Na sequência, aparecem Chapadão do Sul, Paranaíba, Costa Rica, Sonora e Água Clara com índices de 11% a 13%, considerado muito baixo e grave para saúde humana.

Previsão do tempo (23 e 24/08)

O fim de semana deve ser de chuvas, ocasionalmente fortes, e queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com as mínimas podendo chegar ficar abaixo de  5°C em alguns municípios.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a mudança no tempo ocorre devido ao avanço de uma frente fria combinado ao transporte de calor e umidade.

Conforme já havia antecipado o Correio do Estado, estas condições climatológicas favorecem o aumento de nebulosidade, com possibilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas
de vento no Estado.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados irão favorecer a formação de instabilidades, principalmente nas regiões sudoeste, sul e sudeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o Cemtec, na metade norte do Estado, há baixa probabilidade para ocorrência de chuva e o que pode ocorrer é apenas aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas bem isoladas na região.

*Colaborou Glaucea Vaccari

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

2

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 4 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

3

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira