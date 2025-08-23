Instituto prevê frio e até chuva para o desfile do 26 de agosto

Expectativa dos organizadores é de que cerca de 30 mil pessoas acompanhem as festividades no centro de Campo Grande - divulgação

O calor deste fim de semana deve dar uma trégua e o tradicional desfile de 26 de agosto (terça-feira) deve ocorrer em meio a uma manhã fria e com possibilidade de chuva, assim como aconteceu nos anos anteriores. As apresentações começam a partir das 8 horas, na Rua 13 de Maio.

E, conforme a assessoria da prefeitura, este ano o evento terá a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado. A expectativa é reunir cerca de 30 mil pessoas ao longo do percurso, conforme estimativa da administração.

De acordo com o site Climatempo, existe uma pequena possibilidade de chuva ( probabilidade de 31%) na manhã daquele dia e os termômetros na madrugada devem marcar mínima de dez graus em Campo Grande. O Sol deve aparecer somente no período da tarde, contrariando o tradicional calor e tempo seco que normalmente marcam o desfile na cidade e repetindo o cenário da mesma data dos últimos dois anos.

O trajeto do desfile começa no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro. Os palanques oficiais para autoridades estarão posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. O encerramento está previsto para as 11h30.

Participam escolas, bandas de diferentes instituições, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais.

E, para garantir a segurança e a estrutura do evento, algumas ruas da região central serão interditadas já a partir do dia 25 (segunda-feira), por volta das 19 horas, para montagem de arquibancadas, sinalização e palanques.

No dia seguinte, interdições adicionais serão realizadas desde as 5h30, por conta da Corrida do Facho, e a partir das 6h, para o desfile.



Interdições para montagem da estrutura (25/08 – a partir das 19h)

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho

Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa

Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino

Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco

Rua Barão do Rio Branco x Rua Pedro Celestino

Interdições para a Corrida do Facho (26/08 – a partir das 5h30)

Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho

Rua 15 de Novembro x Rua Rui Barbosa

Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa

Rua Barão do Rio Branco x Av. Calógeras

Rua Dom Aquino x Rua Rui Barbosa

Rua 13 de Maio x Rua Mal. Rondon

Interdições para o desfile (26/08 – a partir das 6h)

Av. Afonso Pena x Rui Barbosa

Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso

Rua Maracaju x Rui Barbosa

Rua Dom Aquino x Rui Barbosa

Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho

Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho

Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho

Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho

Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho

