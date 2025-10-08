Interdição e desvios no Trevo Imbirussu devem durar aproximadamente um mês

A interdição e desvio no trânsito de uma das principais vias que interligam a região central com as regiões Lagoa e Anhanduizinho, mais conhecida como Trevo Imbirussu, deve durar aproximadamente um mês, levando em consideração que a Agência Municipal de Trânsito - (Agetran), estabeleceu 20 dias úteis para a liberação do trânsito.
A informação é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e nesse período, quem passa pela região precisará buscar rotas alternativas para evitar transtornos. Agentes da Agência Municipal de Trânsito - (Agetran) seguem no local atuando na região para orientar os motoristas e organizar o fluxo viário. Confira rotas recomendadas:
- Sentido Centro → Bairro: Rua Potiguaras → Av. Cuiabá → Rua Clineu da Costa Moraes
- Sentido Leste → Oeste: Rua Barra Mansa → Rua Jaime Ferreira Barbosa → Rua Tapirapés
- Sentido Bairro → Centro: Rua Túlio Alves Quito → Rua Jussara → Travessa Rica → Av. Bandeirantes
Durante as obras, também houve alteração temporária no ponto de ônibus na região que será mantido até a conclusão dos trabalhos:
- Ponto anterior: Rua Clineu da Costa Moraes com Av. Cuiabá
- Ponto provisório: Rua Amim Lescani com Rua Potiguaras
A obra começou na última segunda-feira (6), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), como parte do conjunto de melhorias na Avenida Gunter Hans, uma das principais ligações entre o centro da cidade e as regiões Lagoa e Anhanduizinho.
A ação tem como objetivo principal reordenar o tráfego na região, promovendo a readequação das pistas e a continuidade das faixas exclusivas de ônibus, que anteriormente terminavam no Terminal Bandeirantes e agora estão sendo estendidas até o Terminal Aero Rancho.
O que está sendo feito?
- Readequação da largura das pistas de rolamento;
- Continuidade da faixa exclusiva para ônibus;
- Instalação de sinalização provisória em todo o trecho impactado;
Nesse sentido, a Agetran reforça a importância de que os motoristas colaborem durante o período de intervenções, respeitando os limites de velocidade, observando com atenção a sinalização provisória instalada na região e seguindo as orientações dos agentes de trânsito presentes. Essas medidas são fundamentais para garantir a segurança de todos e minimizar os transtornos enquanto as melhorias são executadas.