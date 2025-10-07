Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÂNSITO

Obras deixam trânsito lento na região do Trevo Imbirussu

As melhorias incluem reordenamento de trânsito e continuação da faixa exclusiva para transporte coletivo

Tamires Santana

Tamires Santana

07/10/2025 - 10h00
A partir desta semana, uma das principais vias que interligam a região central com as regiões Lagoa e Anhanduizinho, mais especificamente no Trevo Imbirussu, está interditada. Isso acontece devido a obras de reordenamento de trânsito e melhorias para as faixas de transporte coletivo.

A ação integra o conjunto de melhorias que vêm sendo executadas ao longo da Avenida Gunter Hans e é uma parceria da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a  Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Conforme a Prefeitura, as intervenções se fazem necessárias devido ao avanço das obras de implantação e conclusão das novas estações de ônibus distribuídas por toda a extensão da avenida. A partir dessa etapa, será preciso promover adequações em toda a via, respeitando sua hierarquia e fluxo de veículos, ampliando a segurança viária, otimizando a mobilidade urbana e oferecendo mais conforto aos usuários do transporte coletivo.

Entre as mudanças programadas, está a continuidade da faixa exclusiva para ônibus, que encerra Terminal Bandeirantes e, agora, será estendida até o Terminal Aero Rancho.

Além disso, também está prevista a instalação de sinalização provisória em todo o trecho impactado, de forma a orientar os motoristas e usuários que circulam pela região.

Cabe ressaltar que, equipes de agentes de trânsito da Agetran estão presentes no local para prestar informações, orientar os condutores e organizar o fluxo, minimizando os impactos durante o período de adaptação.

Diante disso, a Agetran orienta para que os condutores respeitem os limites de velocidade, atentem-se às orientações da sinalização e colaborem com as equipes de fiscalização, contribuindo para um trânsito mais seguro e fluido. 

Confira rotas alternativas:

  • Sentido Centro/Bairro: Rua Potiguaras
  • Sentido Leste/Oeste: Rua Barra Mansa / Rua Jaime Ferreira Barbosa;
  • Sentido Bairro/Centro: Rua Tulio Alves Quito / Rua Jussara / Tv Rica/Av Bandeirantes

Alteração no Ponto de Ônibus

Atual: Rua Clineu da Costa Moraes com Av. Cuiabá
Provisório: Rua Amim Lescani com Rua Potiguarás (até a finalização das obras).

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande para informar sobre quanto tempo vai se estender a interdição, mas até o fechamento desa matéria não houve retorno. Entretanto, uma fonte ouvida pela reportagem no local, afirmou que a interdição deve durar em torno de três semanas, enquanto a obra deve demorar um ano para ser concluída.

CONTRABANDO

Polícia Militar apreende quase 500 celulares em compartimentos ocultos de carreta bitrem

Homem foi preso em flagrante e disse ter pego carga em Ponta Porã com destino em São Paulo

07/10/2025 09h45

Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379

Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379 Foto / Divulgação

A Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu um homem em flagrante, por transportar quase 500 aparelhos contrabandeados em compartimentos ocultos em carreta bitrem. A apreensão aconteceu na última segunda-feira (06).

Em patrulhamento pela MS-379, rodovia entre Dourados e Laguna Carapã, nas proximidades da Usina São Fernando, os policiais militares receberam informações de uma carreta que estaria transportando produtos irregulares com destino ao estado de São Paulo.

Ao ser abordado, o motorista, de 42 anos, que conduzia a carreta apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem. Durante a vistoria, os militares descobriram os produtos em compartimentos ocultos da carreta, nas caçambas e na cabine.

Avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão, foram recolhidos 482 aparelhos celulares de origem estrangeira. Em meio a confusão de seu relato, o homem contou que pegou a carga em Ponta Porã e levaria a mercadoria até Presidente Prudente, onde receberia R$ 9.500 por transporte.

A ação aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

Após a apreensão, tanto o homem, quanto os produtos, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

 

MATO GROSSO DO SUL

Grilagem no Pantanal tinha apoio de servidores e ação pede R$ 725 milhões por danos

AGU solicitou suspensão de três indivíduos ligados à Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e um do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

07/10/2025 09h16

Conforme a PF, servidores seriam o braço para a regularização fraudulenta das áreas, com as queimadas sendo o primeiro passo no esquema de grilagem

Conforme a PF, servidores seriam o braço para a regularização fraudulenta das áreas, com as queimadas sendo o primeiro passo no esquema de grilagem Reprodução/PF

Com a Polícia Federal nas ruas hoje (07) para a 2ª fase da chamada Operação Prometeu, na Cidade Branca de Mato Grosso do Sul, distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital, a ação de combate a grilagens no Pantanal apontou para ação de servidores nesse esquema de exploração ilegal de terras da União e agora pede mais de 720 milhões de reais pelos danos causados.

Conforme a PF, na manhã de hoje foi deflagrado o desdobramento da Operação Prometeu quando  - em 20 de setembro de 2024, como acompanhou o Correio do Estado - houve o cumprimento  sete mandados de busca e apreensão, apurando à época crimes de incêndio e desmatamento. 

Toda essa movimentação para desarticular o grupo criminoso, que ocupa e explora ilegalmente terras da União, apontou a presença de servidores públicos envolvidos no esquema. 

Ainda conforme a PF, esses servidores seriam o braço para a regularização fraudulenta das áreas, com as queimadas sendo o primeiro passo no esquema de grilagem, já que "Prometeu" faz a alusão à divindade da mitologia grega que roubou o fogo dos deuses e entregou à humanidade fazendo mau uso deste, e por isso foi castigado por Zeus.

Como a investigação apontou a participação de servidores de um órgão público de Corumbá, a 2ª fase da Operação Prometeu teria imposto ainda a suspensão de três indivíduos ligados à Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Amharc) e um do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

Além disso, o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) solicita o "bloqueio de R$ 212 milhões do patrimônio dos investigados e uma condenação de R$ 725 milhões por danos", evidencia a superintendência regional da PF em MS. 

Grilagem no Pantanal

Durante a investigação, os elementos colhidos pela Polícia Federal sobre o papel dos servidores apontam que, mediante pagamento, esses indivíduos seriam encarregados de emitir documentos que levassem à legalização de áreas invadidas. 

Desde 1º de junho de 2024, incêndios de grandes proporções atingem o Pantanal sul-mato-grossense, queimadas essas que transformaram os cenários verdes em paisagens mortas e cinzas. 

Entre agosto e outubro de 2024, três operações da PF identificaram um esquema envolvendo falsificação de documentos, uso de terras que pertencem ao governo federal e até tentativa de utilização dessas áreas para a criação de gado ou para a exploração ilegal de minérios.

Na Operação Prometeu de 2024, agentes da PF identificaram que um imóvel que apresentava irregularidades envolvendo grilagem tinha 6.419,72 hectares, servindo para abrigar em torno de 2,1 mil cabeças de gado na época da fiscalização.

Envolvidos investigados poderão responder pelos crimes de: 

  • Associação criminosa;
  • Corrupção ativa e Passiva;
  • Desmatamento;
  • Falsidade Ideológica;
  • Grilagem de terra e
  • Incêndio.

Pela investigação, a estimativa foi de que um total de 7,2 mil cabeças de gado chegaram a ser movimentadas pelos grileiros, produção que pode ter valores que giravam entre R$ 23 milhões e R$ 28 milhões, dependendo da cotação do boi magro.
 

