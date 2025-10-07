Obras deixam trânsito lento na região do Trevo Imbirussu

Equipes de agentes de trânsito da Agetran estão presentes no local para prestar informações - FOTO: Marcelo Victor

A partir desta semana, uma das principais vias que interligam a região central com as regiões Lagoa e Anhanduizinho, mais especificamente no Trevo Imbirussu, está interditada. Isso acontece devido a obras de reordenamento de trânsito e melhorias para as faixas de transporte coletivo.

A ação integra o conjunto de melhorias que vêm sendo executadas ao longo da Avenida Gunter Hans e é uma parceria da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Conforme a Prefeitura, as intervenções se fazem necessárias devido ao avanço das obras de implantação e conclusão das novas estações de ônibus distribuídas por toda a extensão da avenida. A partir dessa etapa, será preciso promover adequações em toda a via, respeitando sua hierarquia e fluxo de veículos, ampliando a segurança viária, otimizando a mobilidade urbana e oferecendo mais conforto aos usuários do transporte coletivo.

Entre as mudanças programadas, está a continuidade da faixa exclusiva para ônibus, que encerra Terminal Bandeirantes e, agora, será estendida até o Terminal Aero Rancho.

Além disso, também está prevista a instalação de sinalização provisória em todo o trecho impactado, de forma a orientar os motoristas e usuários que circulam pela região.

Cabe ressaltar que, equipes de agentes de trânsito da Agetran estão presentes no local para prestar informações, orientar os condutores e organizar o fluxo, minimizando os impactos durante o período de adaptação.

Diante disso, a Agetran orienta para que os condutores respeitem os limites de velocidade, atentem-se às orientações da sinalização e colaborem com as equipes de fiscalização, contribuindo para um trânsito mais seguro e fluido.

Confira rotas alternativas:

Sentido Centro/Bairro: Rua Potiguaras

Sentido Leste/Oeste: Rua Barra Mansa / Rua Jaime Ferreira Barbosa;

Sentido Bairro/Centro: Rua Tulio Alves Quito / Rua Jussara / Tv Rica/Av Bandeirantes

Alteração no Ponto de Ônibus

Atual: Rua Clineu da Costa Moraes com Av. Cuiabá

Provisório: Rua Amim Lescani com Rua Potiguarás (até a finalização das obras).

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande para informar sobre quanto tempo vai se estender a interdição, mas até o fechamento desa matéria não houve retorno. Entretanto, uma fonte ouvida pela reportagem no local, afirmou que a interdição deve durar em torno de três semanas, enquanto a obra deve demorar um ano para ser concluída.

