Interdições do fim de semana incluem obras, evento e poda de árvore

PROJETO SUCURIÚ

Destino final é em Inocência, onde está sendo construída a megafábrica de celulose, quinta do setor no Estado e considerada uma das maiores do mundo

Carretas com supercargas devem passar por Campo Grande nessa tarde Arquivo

Com saída de Assaí, no interior do Paraná, os comboios com peças da megafábrica de celulose da Arauco, estão nas estradas sul-mato-grossenses desde a última terça-feira (13). Agora, após quatro dias, devem chegar à Campo Grande.

O Correio do Estado vem acompanhando o deslocamento dos comboios, que nesse primeiro momento utilizam a rota, dentre as quatro opções, que tem passagem por Campo Grande, com entrada pelo Anel Viário e seguindo pelo trecho que liga a rodovia à BR-262.

Segundo informações cedidas à reportagem, as carretas que carregam peças de 62 toneladas estão fazendo o percurso de 30 a 60 quilômetros por hora. Devido a baixa velocidade, naturalmente, o tráfego nas rodovias tem sido mais lento.

Contudo, o comboio faz algumas paradas nos acostamentos para aliviar o trânsito para aqueles que acompanham atrás, sem a oportunidade de ultrapassagem.

A previsão é que ainda nesta tarde o transporte passe por Campo Grande, e até o fim da tarde cheguem à BR-262 no trecho próximo ao Parque Residencial Maria A. Pedrossian. Ainda segundo informações o objetivo é passar o fim de semana parado e retornar à estrada na segunda-feira (19).

Supercargas

Assim como o Correio do Estado já noticiou, ao longo de 2026 serão 200 cargas do mesmo porte, além de outros 60 mil caminhões que transitarão pelas rodovias estaduais e federais para chegar até o município de Inocência, onde está sendo construída a megafábrica.

A construção da indústria de celulose na cidade do interior marca a quinta unidade do setor em Mato Grosso do Sul e a primeira da Arauco.

Nomeado como Projeto Sucuriú, em homenagem ao rio da região, os materiais são fornecidos pela empresa Valmet, de origem finlandesa, que os envia para a JBO Indústria Mecânica, onde são fabricadas as peças que posteriormente são transportadas para o município do interior do Estado sul-mato-grossense.

O investimento está estimado em R$ 25 bilhões e antes estava previsto a entrega para 2028, porém foi adiantado já para o final do ano que vem.

O projeto é considerado como uma das maiores fábricas de celulose do mundo e promete gerar 6 mil vagas de empregos após início de operação, seja na própria fábrica, até logística e produção de eucalipto.

Rotas

Relatado à reportagem, para chegar ao destino final estão cotadas 4 rotas alternativas que podem gerar tráfego lento durante o ano enquanto as carretas estiverem em percurso, todas escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou Estadual (PRM), a depender da rodovia.

Entre os trajetos, as rodovias estaduais que aparecem nas rotas são: MS-134; MS-377; MS-240 e MS-112; Além das rodovias federais: BR-267; BR-163; BR- 262 e BR-158.