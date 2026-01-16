Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Interdições do fim de semana incluem obras, evento e poda de árvore

Bloqueios ocorrem a partir de domingo (18)

Mariana Piell

Mariana Piell

16/01/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para o trânsito de Campo Campo neste final de semana. Com um total de seis interdições pela cidade, os motivos incluem obras, evento e poda de árvore. Confira: 

Av. Mato Grosso

No domingo (18), das 07h às 13, a Av. Mato Grosso terá meia pista interditada entre as ruas Humberto De Campos e José De Alencar para supressão arbórea.

Rua Marquês De Lavradio

No domingo (18), das 08h às 13h, a Rua Marquês De Lavradio ficará interditada entre a Rua Tibiriçá e a Av. Três Barras para obra da construtora Jooy.

Rua Dom Aquino

No domingo (18) e na segunda (19), em período integral, a Rua Dom Aquino, entre as ruas Padre João Crippa e José Antônio, ficará interditada para mudança.

Rua Monte Sião

Neste domingo (18) e na sexta-feira 13 de fevereiro, das 7h às 17h, a Rua Monte Sião Nº 306, esquina com a Rua Cristalina até a Rua Monte Sião Nº 406, ficará interditada para a construção de um muro.

Rua Heitor Vieira de Almeida

No domingo (18), das 8h às 17h, a Rua Heitor Vieira de Almeida, entre a Rua Veranópolis e a Av. Pôr Do Sol, ficará interditada para um evento no Clube dos Desbravadores.

Av. Calógeras

No domingo (18), das 7h30 às 17h, a Av. Calógeras, entre a Av. Afonso Pena e a Rua 15 De Novembro, terá o corredor de ônibos e uma pista interditados para obra com guindaste.

 

PROJETO SUCURIÚ

Após 4 dias, comboio de supercargas chega a Campo Grande

Destino final é em Inocência, onde está sendo construída a megafábrica de celulose, quinta do setor no Estado e considerada uma das maiores do mundo

16/01/2026 12h30

Compartilhar
Carretas com supercargas devem passar por Campo Grande nessa tarde

Carretas com supercargas devem passar por Campo Grande nessa tarde Arquivo

Continue Lendo...

Com saída de Assaí, no interior do Paraná, os comboios com peças da megafábrica de celulose da Arauco, estão nas estradas sul-mato-grossenses desde a última terça-feira (13). Agora, após quatro dias, devem chegar à Campo Grande.

O Correio do Estado vem acompanhando o deslocamento dos comboios, que nesse primeiro momento utilizam a rota, dentre as quatro opções, que tem passagem por Campo Grande, com entrada pelo Anel Viário e seguindo pelo trecho que liga a rodovia à BR-262.

Segundo informações cedidas à reportagem, as carretas que carregam peças de 62 toneladas estão fazendo o percurso de 30 a 60 quilômetros por hora. Devido a baixa velocidade, naturalmente, o tráfego nas rodovias tem sido mais lento.

Contudo, o comboio faz algumas paradas nos acostamentos para aliviar o trânsito para aqueles que acompanham atrás, sem a oportunidade de ultrapassagem. 

A previsão é que ainda nesta tarde o transporte passe por Campo Grande, e até o fim da tarde cheguem à BR-262 no trecho próximo ao Parque Residencial Maria A. Pedrossian. Ainda segundo informações o objetivo é passar o fim de semana parado e retornar à estrada na segunda-feira (19).

Supercargas

Assim como o Correio do Estado já noticiou, ao longo de 2026 serão 200 cargas do mesmo porte, além de outros 60 mil caminhões que transitarão pelas rodovias estaduais e federais para chegar até o município de Inocência, onde está sendo construída a megafábrica.

A construção da indústria de celulose na cidade do interior marca a quinta unidade do setor em Mato Grosso do Sul e a primeira da Arauco.

Nomeado como Projeto Sucuriú, em homenagem ao rio da região, os materiais são fornecidos pela empresa Valmet, de origem finlandesa, que os envia para a JBO Indústria Mecânica, onde são fabricadas as peças que posteriormente são transportadas para o município do interior do Estado sul-mato-grossense. 

O investimento está estimado em R$ 25 bilhões e antes estava previsto a entrega para 2028, porém foi adiantado já para o final do ano que vem.

O projeto é considerado como uma das maiores fábricas de celulose do mundo e promete gerar 6 mil vagas de empregos após início de operação, seja na própria fábrica, até logística e produção de eucalipto.

Rotas

Carretas com supercargas devem passar por Campo Grande nessa tarde

Relatado à reportagem, para chegar ao destino final estão cotadas 4 rotas alternativas que podem gerar tráfego lento durante o ano enquanto as carretas estiverem em percurso, todas escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou Estadual (PRM), a depender da rodovia.

Entre os trajetos, as rodovias estaduais que aparecem nas rotas são: MS-134; MS-377; MS-240 e MS-112; Além das rodovias federais: BR-267; BR-163; BR- 262 e BR-158.

 

se a moda pega

Buraqueira causa acidente com 4 veículos e seguradora aciona a Agesul

Acidente aconeceu em outubro de 2024 na MS-377, próximo a Inocência. Rodovia está sendo recuperada, mas obras ainda estão no começo

16/01/2026 12h10

Compartilhar
Pneu de caminhonte estourou, motorista bateu na lateral de uma carreta e na sequência atingiu outras duas próximo a Inocência

Pneu de caminhonte estourou, motorista bateu na lateral de uma carreta e na sequência atingiu outras duas próximo a Inocência

Continue Lendo...

A falta de manutenção na MS-377, rodovia que liga Água Clara a Inocência, pode sair caro aos cofres estaduais. É que uma seguradora entreou na Justiça, na última terça-feira, com um pedido de indenização exigindo que a Agesul seja resposabilizada pela prejuízos sofridos por um caminhoneiro que se envolveu em um acidente que ocorreu em decorrência da buraqueia. 

Na ação judicial, a Conecta Trck, uma espécie de cooperativa que de caminhoneiros, alega que o acidente envolvendo seu associado ocorreu única e exclusivamente por conta dos burados e da falta de acostamento na rodovia. 

O acidente ocorreu no dia 18 de outubro de 2024 e conforme o boletim de ocorrência anexado ao processo, os pneus de uma caminhonete Ford Ranger estouraram quando ele passou por um buraco. Por conta disso, o motorista perdeu o controle da direção e bateu na lateral de uma carreta. 

Na sequência, a caminhonete bateu de frente com outra carreta. No mesmo instante, um terceiro caminhão acabou batendo na traseira desta carreta. Os caminhoneiros saíram ilesos, mas o condutor da caminhonete foi inicialmente levado ao hospital de Inocência e depois transferido para a Santa Casa de Campo Grande por conta da gravidade dos ferimentos. 

Agora, pouco mais de um ano depois do acidente, a seguradora exige que a Agesul seja obrigada a pagar os reparos da última carreta que se envolveu no acidente, no valor de R$ 159.019,87, além de juros, correção monetária e custas processuais. Marcas ne frenagem no asfalto mostram que ele tentou parar o veículo a mais de 50 metros antes de colidir, mas não conseguiu. 

Pneu de caminhonte estourou, motorista bateu na lateral de uma carreta e na sequência atingiu outras duas próximo a InocênciaParte frontal da carreta sofreu série de avarias e agora a seguradora exige quase R$ 160 mil da Agesul

A colisão aconteceu na altura do km-123, entre a cidade de Inocência e o local onde está sendo construída a fábrica de celulose da Arauco, região onde o fluxo de veículos disparou em decorrência da obra. Em meados de 2024 o Govendo do Estado chegou a anunciar que cerca de 50 quilômetros da rodovia naquela região seriam refeitos, com a substituição do asfalto tradicional por pavimento de concreto. 

Porém, como a Arauco definiu que transportaria as 3,5 milhões de toneladas anuais de celulose por ferrovia, a proposta de usar concreto acabou sendo engavetada.

Mas, em julho do ano passado a Agesul concluiu licitação destinando R$ 23,98 milhões para recapeamento de 48 quilômetros na região onde ocorreu o acidente. As obras, porém, estão longe de acabar. 

Pela rodovia trafegam todos os caminhões que levam equipamentos ao canteiro de obras da fábrica da Arauco e todos os trabalhadores que atuam no canteiro de obras. Atualmente são em torno de dez mil que chegam e saem diariamente do local.

Além disso, pela rodovia também passa toda a celulose despachada fa fábrica da Suzano de Ribas do Rio Parado, em torno 180 caminhões diariamente. 

No pedido de indenização, a seguradora alega que "a referida rodovia encontrava-se em estadoabsolutamente precário de conservação, apresentando diversos buracos na pista de rolamento, além da total ausência de acostamento, circunstância esta que, por si só, já representa grave violação ao dever estatal de manutenção e segurança viária"

"O veículo protegido pela Autora, conduzido de forma regular e prudente, acabou por colidir na parte traseira do último veículo da composição à sua frente, não por imprudência ou culpa de seu condutor, mas pela impossibilidade material de evitar o impacto, diante da cadeia de eventos provocada pela deficiente conservação da via pública e pela ausência de acostamento que permitisse qualquer alternativa segura", diz a seguradora.

Apesar de o acidente ter acontecido no município de Inocência, a ação deu entrada na Vara de de Fazenda Pública de Campo Grande, já que a sede da Agesul está na Capital.

Pneu de caminhonte estourou, motorista bateu na lateral de uma carreta e na sequência atingiu outras duas próximo a InocênciaMotorista da caminhonete sofreu ferimentos graves e teve de ser transferido de Inocência para a Santa Casa de Campo Grande

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6928, quinta-feira (15/01)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6928, quinta-feira (15/01)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6927, quarta-feira (14/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6927, quarta-feira (14/01): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3587, de quarta-feira (14/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3587, de quarta-feira (14/01): veja o rateio

4

Supermercado tem 2 toneladas de carne irregular descartadas em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Supermercado tem 2 toneladas de carne irregular descartadas em Campo Grande

5

Resultado da Loteria Federal 6033-0 de hoje, quarta-feira (14/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6033-0 de hoje, quarta-feira (14/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14 horas

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?