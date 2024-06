Inverno começa nesta quinta e promete mais dias quentes do que frios em MS

Inverno começará às 16h51min de 20 de junho e terminará às 8h44min de 22 de setembro de 2024. Compreende os meses julho, agosto e meados de junho e setembro.

A estação começa oficialmente nesta quinta-feira (20), solstício de inverno, mas para a meteorologia começou em 1º de junho, já que considera os meses de junho, julho e agosto como o trimestre de inverno no Hemisfério Sul.

É caracterizada por clima gelado, tempo frio/fresco, temperaturas baixas e em queda, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, pouca chuva e ocorrência de geadas/nevoeiros.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, apesar de ser caracterizada pelo frio, haverá muito mais dias quentes do que frios, nesta estação de inverno, em Mato Grosso do Sul.

Isto significa que haverá dias seguidos de sol, céu limpo, calor e temperaturas mais altas que o normal no Estado. Portanto, este inverno será mais quente e mais seco em comparação ao dos últimos anos.

Mas, como típico da estação, também haverá alguns dias frios e avanço de frentes frias, com temperaturas próximas aos 5ºC e 10ºC. Mas, de fato, as massas de ar frias serão de baixa intensidade, ou seja, haverá pouco frio.

Com 11 horas e 34 minutos de sol, esta quinta-feira (20) terá o dia mais curto e a noite mais longa do ano em Mato Grosso do Sul, ou seja, haverá menor incidência e menos tempo de sol.

A partir de sexta-feira (21), os dias vão ficando mais compridos e as noites mais longas, ou seja, terão mais minutos de sol.

As manhãs serão frias e tardes quentes e extremamente secas.

FRIO

O inverno é a estação do ano em que ocorrem dias frios com maior frequência.Porém, os dias frios serão poucos em Mato Grosso do Sul.

Mas, de qualquer forma, frentes frias devem avançar e derrubarão temperaturas no Estado, segundo Abrahão.

As mínimas devem alcançar os 10ºC na região centro-norte e 5ºC na região sul, na primeira quinzena de julho e primeira semana de agosto, em Mato Grosso do Sul.

Não haverá muitos dias frios durante o inverno. Frentes frias serão de média intensidade e de pouca frequência.

Haverá muito mais dias de calor do que de frio em Mato Grosso do Sul.

“Essas massas polares, que não serão significativamente baixas (massas de ar fria de baixa intensidade) provocam queda de temperatura e elevação de umidade relativa do ar”, ressaltou Abrahão.

CALOR

Os dias quentes serão comuns em Mato Grosso do Sul.

Haverá muito mais dias de calor do que de frio no Estado. Segundo Abrahão, as temperaturas ficarão mais altas que o normal.

Os termômetros devem ultrapassar facilmente os 30ºC durante a estação.

Haverá dias seguidos de sol, céu limpo, calor e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul.

Portanto, este inverno será mais quente e mais seco em comparação ao dos últimos anos.

“As temperaturas continuarão mais altas que o normal em grande parte do Mato Grosso do Sul nos meses de inverno. O inverno deste ano deverá ser mais quente e mais seco que o normal na porção central e centro-sul do país. Um provável La Nina pode e deve ganhar força a partir de setembro”, detalhou Abrahão.

CHUVA

Haverá pouca chuva neste inverno em Mato Grosso do Sul. Chuvas tendem a ficar abaixo do esperado, principalmente entre julho e agosto, no Estado.

O índice pluviométrico será irregular, fraco e mal distribuído em Mato Grosso do Sul.

No trimestre de inverno são registrados os menores acumulados de chuva do ano. São os meses que marcam o ápice da estação seca.

Isto não significa que o Estado ficará sem chuvas, mas sim com volumes extremamente baixos.

Com isso, o tempo ficará extremamente seco e com baixo índice de umidade relativa do ar (20%), contribuindo para ocorrência de névoa seca, fumaça e poeira, favorecendo períodos de estiagens, com queimadas.

“A tendência climática para os dias finais de junho é de raras chuvas de baixos volumes. Em julho, os volumes de chuvas podem e devem ficar muito abaixo do esperado, inclusive muitos municípios poderão apresentar valores mensais abaixo de 5 mm ou até 0 mm de chuva. Neste inverno as chuvas tendem a ficar abaixo do esperado no Mato Grosso do Sul (situação de chuvas crítica em Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Bonito), especialmente em julho e agosto”, explicou Abrahão.