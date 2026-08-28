Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

rodas da sorte

Influenciador e mais oito são indiciados por rifas ilegais de carros de luxo

Eduardo Razuk promoveu mais de 100 rifas sem autorização legal, com utilização de empresa de fachada para simular regularidade; inquérito foi concluído pela Polícia Civil

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

28/08/2026 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial instaurado para apurar crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e publicidade enganosa e contravenção penal de loteria não autorizada, indiciando oito pessoas em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Paraíba. 

O esquema criminoso foi revelado na Operação Rodas da Sorte, deflagrada no dia 18 de agosto, que mirou esquem criminoso de realização de rifas ilegais. Na operação, foi preso o influenciador digital Eduardo Rezende da Silva Razuk, 32 anos, conhecido nas redes sociais por exibir carros de luxo e promover rifas de veículos.

A investigação apontou que, desde 2019, o grupo promoveu mais de cem sorteios sem autorização legal dos órgãos competentes, com utilização de empresa de fachada para simular regularidade.

Conforme a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc), a investigação começou na apuração da atuação de Razuk, que tem milhões de seguidores nas redes sociais e promovia as rifas com finalidade lucrativa, onde os prêmios eram veículos de luxo, com valores de mercado entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão, além de aparelhos celulares e quantias transferidas por PIX. 

A partir de 2025, quando foram intensificadas operações sobre rifas ilegais em todo o País, o grupo passou a adotar mecanismo fraudulento destinado a conferir aparência de legalidade à atividade ilícita, bem como sofisticar a lavagem dos recursos obtidos por meio da contravenção penal.

Para tentar simular a regularidade, uma empresa paraibana, detentora de autorização para exploração lotérica do Estado da Paraíba, passou a figurar formalmente como organizadora dos sorteios, enquanto o influenciador passou a ser apresentado como mero divulgador.

Segundo a Polícia Civil, a investigação concluiu que essa estrutura não correspondia a realidade.

Ainda segundo a polícia, a empresa apontada como organizadora formal dos sorteios reúne características de empresa de fachada, utilizada para viabilizar que inúmeros influenciadores, em vários estados do País, continuem a promover rifas ilegais.

No caso investigado, os elementos colhidos apontaram que o real organizador das rifas era o influenciado Eduardo Razuk, que utilizada a fraude para burlar a legislação, dando continuidade à prática de contravenção e sofisticando o método de lavagem de dinheiro oriundo das irregularidades. 

Além disso, o esquema também tinha como objetivo se esquivar de eventuais fiscalizações e investigações e enganar o público-alvo, sob alegação de que os sorteios eram legalizados e fiscalizandos, dando falsa credibilidade para atrair compradores.

A intermediação da fraude foi feita por um investigado do Rio de Janeiro, através de sua empresa, que divulgava uma suposta prestação de serviços de soluções para sorteios. No site, a empresa apresentava como clientes várias pessoas que foram alvos de recente operação federal por utilizarem rifas ilegais na internet para lavagem de dinheiro oriundo de tráfico de drogas e facções criminosas. 

O inquérito terminou com oito indiciados, que não tiveram os nomes divulgados, mas entre eles está Eduardo Razuk.

Com base em condutas individualizada, os indiciamentos foram pelos delitos de contravenção penal de loteria não autorizada e crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e publicidade enganosa.

Operação Rodas da Sorte

A Operação Rodas da Sorte cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão em Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro, no dia 18 de agosto.

Do total de prisões determinadas pela Justiça, duas foram cumpridas em Campo Grande, uma em João Pessoa (PB) e outra no Rio de Janeiro (RJ). A investigação também contou com apoio das polícias civis dos dois estados.

Segundo o delegado Pedro Cunha, titular da DERCC e responsável pela investigação, a apuração da evolução patrimonial do principal investigado foi um dos pontos que ajudaram a sustentar as medidas judiciais.

A polícia afirma ter analisado movimentações financeiras, o conteúdo dos sorteios e a evolução dos bens desde o início das atividades. Conforme o delegado, os investigadores identificaram indícios de que o patrimônio não existia antes do início das rifas e teria sido formado a partir da atividade investigada.

Em determinado período de apenas seis meses, segundo a polícia, a movimentação financeira teria ultrapassado R$ 100 milhões. 

A operação também atingiu diretamente o patrimônio acumulado pelo investigado. Ao menos 22 veículos de alto padrão foram apreendidos em Campo Grande. Dois relógios de luxo também foram apreendidos, além de imóveis que estão entre os bens sequestrados por determinação da Justiça.

Entre os veículos estão modelos de alto valor, incluindo Porsche, BMW, Golf, Audi, Silverado e RAM. 

O delegado explicou ainda que a investigação não apontou, neste caso específico, ligação dos investigados com facções criminosas.

Mudança no Ranking

Ponta Porã ultrapassa Corumbá e se torna a quarta maior cidade de MS

Cidade fronteiriça chegou a 99,5 mil habitantes e inverteu cenário de dez anos atrás, quando Corumbá tinha 21 mil moradores a mais; alteração territorial com Ladário ajuda a explicar queda

28/08/2026 17h38

Compartilhar
Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes e ultrapassou Corumbá, tornando-se a quarta cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul.

Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes e ultrapassou Corumbá, tornando-se a quarta cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul. Foto: Reprodução.

Continue Lendo...

Ponta Porã ultrapassou Corumbá e se tornou a quarta cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul. A mudança, confirmada pelas novas estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), representa uma inversão de um cenário que, há dez anos, colocava o município pantaneiro mais de 21 mil habitantes à frente da cidade localizada na fronteira com o Paraguai.

Com data de referência em 1º de julho de 2026, Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes, enquanto Corumbá aparece com 96.334. A diferença agora é de 3.238 moradores a favor de Ponta Porã, que ficou a apenas 428 pessoas de alcançar a marca de 100 mil habitantes.  

A ultrapassagem ocorreu depois de as duas cidades praticamente empatarem no levantamento anterior. Em 2025, Corumbá ainda ocupava a quarta posição, com 98.751 habitantes, apenas 153 a mais que Ponta Porã, que tinha 98.598. 

De um ano para o outro, Ponta Porã ganhou 974 moradores, crescimento de aproximadamente 0,99%. Já Corumbá apresentou redução de 2.417 habitantes, equivalente a cerca de 2,45%.

A queda registrada por Corumbá, entretanto, não pode ser interpretada simplesmente como a saída de mais de 2,4 mil pessoas do município.

Conforme explicação repassada pelo IBGE ao Correio do Estado, uma alteração na delimitação territorial entre Corumbá e Ladário interferiu na população contabilizada para os dois municípios.

Alteração territorial influencia números de Corumbá

Segundo o IBGE, há uma área entre Corumbá e Ladário cuja delimitação territorial passou por alterações. Parte da população que anteriormente era contabilizada como pertencente a Corumbá passou a integrar novamente os números de Ladário.

A mudança aparece de forma clara nas estimativas. Enquanto Corumbá passou de 98.751 para 96.334 habitantes entre 2025 e 2026, perdendo 2.417 pessoas na contagem, Ladário fez o caminho inverso: saiu de 22.425 para 24.631 habitantes, acréscimo de 2.206 moradores.

Isso significa que Ladário apresentou crescimento de aproximadamente 9,84% em apenas um ano, enquanto Corumbá registrou queda de 2,45%.

Os números reforçam a explicação de que uma parcela relevante da variação está relacionada à delimitação territorial, e não necessariamente a um movimento migratório dessa magnitude.

O IBGE explicou ainda que a definição dos limites territoriais é feita a partir das informações oficiais fornecidas pelos órgãos estaduais.

Em Mato Grosso do Sul, a questão envolvendo os limites entre Corumbá e Ladário deve ser detalhada pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Por isso, não é possível afirmar que Corumbá efetivamente perdeu 2.417 moradores em razão de pessoas que deixaram a cidade. Parte da redução decorre da mudança da área considerada pertencente a cada município para fins da estimativa populacional.

Há dez anos, Corumbá tinha 21 mil habitantes a mais

O avanço de Ponta Porã fica ainda mais evidente quando a comparação é ampliada para uma década. Em 2016, o cenário era completamente diferente.

Naquele ano, Corumbá possuía população estimada em 109.294 habitantes, enquanto Ponta Porã tinha 88.164. A diferença era de 21.130 moradores a favor de Corumbá. Os números fazem parte das estimativas municipais do IBGE com referência em 1º de julho daquele ano. 

Dez anos depois, essa relação se inverteu. Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes, 11.408 a mais que em 2016, avanço de aproximadamente 12,9% no período.

Corumbá, por sua vez, aparece em 2026 com 96.334 habitantes, número 12.960 menor que o registrado em 2016.

Essa diferença, porém, não deve ser tratada integralmente como perda demográfica, uma vez que alterações territoriais ocorridas ao longo do período também interferem na comparação das estimativas.

Ainda assim, a mudança de posição é expressiva. Em uma década, Ponta Porã saiu de uma desvantagem de 21.130 habitantes para uma vantagem de 3.238. Na prática, houve uma inversão de 24.368 habitantes na distância que separava os dois municípios.

Ponta Porã se aproxima dos 100 mil habitantes

Além de ultrapassar Corumbá, Ponta Porã está próxima de atingir uma marca inédita. Com 99.572 moradores, faltam somente 428 habitantes para que o município alcance os 100 mil.

A cidade já havia mostrado aproximação acelerada de Corumbá nos últimos anos. Em 2025, apenas 153 moradores separavam os dois municípios, cenário que antecipava a possibilidade de mudança no ranking. 

Com o resultado de 2026, Ponta Porã passa oficialmente para a quarta colocação entre as cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul, atrás de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Corumbá passa a ocupar a quinta posição.

Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes e ultrapassou Corumbá, tornando-se a quarta cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul.

A mudança ocorre em um Estado que alcançou 2.946.317 habitantes em 2026, segundo a nova estimativa do IBGE. 

Mais do que uma simples troca de posições, os dados mostram uma transformação no mapa demográfico sul-mato-grossense. Uma década depois de estar mais de 21 mil habitantes atrás de Corumbá, Ponta Porã assume a dianteira e fica às portas dos 100 mil moradores.

Como é feita a estimativa

As estimativas populacionais de 2026 têm como referência 1º de julho e foram calculadas pelo IBGE a partir das projeções populacionais revisadas em 2024 e dos dados dos Censos Demográficos de 2010 e 2022.

Para os municípios, o instituto utiliza o Método de Tendência do Crescimento Populacional (AiBi), que considera a trajetória de crescimento de cada cidade entre os dois censos em relação à evolução da população do respectivo Estado.

Os dados censitários também passam por ajustes para garantir comparabilidade, e o cálculo incorpora informações da Pesquisa de Pós-Enumeração do Censo 2022 e eventuais alterações nos limites territoriais dos municípios.

tjms

Em MS, Fachin participa de lançamento de plano voltado a mulheres presas

Pena Justa Mulheres tem objetivo de enfrentar violações de direitos que atingem mulheres e mães ao longo do ciclo penal

28/08/2026 17h31

Compartilhar
Plano Pena Justa Mulheres foi lançado no TJMS

Plano Pena Justa Mulheres foi lançado no TJMS Foto: Paulo Ribas

Continue Lendo...

O Plano Pena Justa Mulheres foi lançado nesta sexta-feira (28) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, como parte da programação da 20ª Jornada Lei Maria da Penha, em evento presidido pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Edson Fachin.

A iniciativa tem objetivo de enfrentar violações de direitos que atingem mulheres e mães ao longo do ciclo penal, considerando desigualdades de gênero, raça, território e condição socioeconômica.

O lançamento ocorreu plenário do Tribunal Pleno, durante a reunião de instituição do Eixo Permanente de Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário.

A conselheira do CNJ e supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), e desembargadora do TJMS, Jaceguara Dantas, afirmou que o Pena Justa Mulheres representa um avanço na adoção da perspectiva de gênero no sistema prisional.

Segundo ela, o plano busca dar visibilidade às especificidades das mulheres privadas de liberdade, historicamente submetidas a um sistema concebido sob uma ótica masculina.

"Foi lançado hoje o Pena Justa Mulheres, uma vez que a realidade do sistema prisional foi concebida para homens e nós precisamos fazer um enfrentamento do encarceramento do nosso País, também levando em consideração as especificidades que envolvem as mulheres", disse Jaceguara.

"As mulheres amamentam, tem a temática da dignidade menstrual, que muitas sequer têm absorventes higiênicos, a saúde da mulher no sistema prisional, e, sobretudo, uma questão extremamente relevante, que são as mulheres grávidas e as crianças que estão sendo amamentadas e estão inseridas também no sistema penitenciário. Nós temos catalogados hoje a existência de 119 crianças no sistema penitenciário junto com as suas mães e que essa realidade precisa ser superada. É inconcebível que crianças estejam aí, bebês estejam convivendo com as suas mães dentro do sistema penitenciário", acrescentou.

A proposta é garantir os direitos das mulheres em situação de cárcere, reduzir vulnerabilidades e contribuir para a ressocialização.

O plano também considera que os efeitos do encarceramento feminino ultrapassam a mulher privada de liberdade, alcançando famílias e vínculos comunitários e podendo aprofundar desigualdades e violações de direitos.

Entre as medidas estabelecidas pelo Pena Justa Mulheres estão a priorização de alternativas à prisão, o fortalecimento das audiências de custódia, do Serviço de Atendimento à Pessoa Custodiada (APEC) e das Centrais Integradas de Alternativas Penais. Também estão previstas ações para qualificar a arquitetura e os espaços destinados às mulheres privadas de liberdade.

O plano prevê ainda a ampliação do acesso ao trabalho e à renda, à educação, à leitura e à cultura, além de atenção integral à saúde da mulher no sistema prisional, incluindo cuidados relacionados à higiene e à dignidade.

"Todos nós temos de cooperar para o enfrentamento de todas as formas de violência praticadas contra a mulher, inclusive contra aquela que está reclusa, garantindo condições para que possa cumprir sua pena com dignidade, de maneira justa e sem comprometimento de sua integridade psíquica e de sua própria personalidade”, disse o presidente do TJMS, Dorival Renato Pavan.

O ministro Edson Fachin destacou a instituição do Eixo Permanente de Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário que ocorreu concomitante ao lançamento do Pena Justa Mulher.

"[O eixo] foi instituído para subsidiar o Judiciário na articulação em rede, na produção de inteligência institucional e na disseminação de boas práticas”, afirmou o ministro.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7103, quinta-feira (27/08)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7103, quinta-feira (27/08)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3773, quinta-feira (27/08)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3773, quinta-feira (27/08)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7102 , quarta-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7102 , quarta-feira (26/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3772, de quarta-feira (26/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3772, de quarta-feira (26/08): veja o rateio

5

Resultado da Loteria Federal 6095-0 de ontem, quarta-feira (26/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6095-0 de ontem, quarta-feira (26/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
direito previdenciário

/ 18 horas

INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
direito previdenciário

/ 1 semana

Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?