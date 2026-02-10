Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PAGO OU NÃO?

IPTU: 2ª parcela do pagamento vence hoje (10)

O pagamento em parcela única está suspenso para novo cálculo dos valores pela prefeitura após decisão judicial

Karina Varjão e Leo Ribeiro

Karina Varjão e Leo Ribeiro

10/02/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em meio à confusão sobre o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em Campo Grande, o prazo para os pagamentos não dá pausa. 

Para os que escolheram fazer o pagamento da taxa de forma parcelada, o prazo para o pagamento da segunda parcela vence nesta terça-feira (10). 

A obrigação do pagamento foi confirmada pelo secretário de Governo de Campo Grande, Ulysses Rocha, que alegou que o pagamento do imposto, que inclui a polêmica taxa do lixo, é essencial para que a cidade avance. 

“A gente não faz nada sem dinheiro, sem recursos. Precisamos pagar as despesas que existem no município. Quando se tem uma campanha para que as pessoas não paguem o IPTU, as pessoas ficam em dúvida e deixam de pagar. Então, precisamos restabelecer o pagamento. O pagamento parcelado vence hoje e eu acredito que as pessoas têm a certeza de que o que elas vão pagar é aquilo que é o devido realmente”, afirmou o secretário. 

O pagamento em parcela única do imposto, ou seja, sem o parcelamento, teria vencimento nesta quinta-feira (12), mantendo um desconto de 10% sobre o valor à vista, conforme decisão judicial concedida na última sexta-feira (6). 

Com a decisão, a prefeitura terá que emitir novos boletos aos contribuintes com os valores ajustados em até 30 dias e o pagamento do imposto, que venceria na próxima quinta, está suspenso. 

Então, devo pagar?

A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS) recomenda que os contribuintes que decidirem efetuar o pagamento em parcela única aguardem a questão do valor ser resolvida completamente. 

A prefeitura tem um prazo de 30 dias para imprimir novos boletos e enviar novamente aos contribuintes com os novos valores atualizados e novo prazo para pagamento. A emissão dos boletos de forma online é possível, no entanto, o valor não está corrigido. 

Agora, os pagamentos dos valores parcelados, devem ser feitos normalmente.

Taxa do lixo 

A Câmara Municipal de Campo Grande decidiu, nesta terça-feira (10) manter o veto da prefeita Adriane Lopes (PP) ao Projeto de Lei Complementar que suspendia o aumento da taxa do lixo cobrado junto ao carnê do IPTU. 

Eram necessários 15 votos contrários ao veto da prefeita para a derrubada do projeto. A votação ficou em 14 votos para derrubada e 8 votos para o mantimento. 

A polêmica sobre o aumento de até 400% no valor do Imposto puxado pela taxa de lixo na Capital derrubou pela metade a arrecadação do imposto no primeiro mês, na comparação ao mesmo período de 2025. 

No ano passado, conforme dados oficiais, entraram R$ 286 milhões nos cofres municipais em janeiro. Neste ano, o montante chegou a apenas metade disso. 

O aumento na taxa do lixo subiu para cerca de 45% dos proprietários de imóveis de Campo Grande. Segundo o secretário Ulisses, anualmente o serviço custa em torno de R$ 130 milhões, mas a arrecadação chegava a apenas R$ 40 milhões. 

“A gente precisa ter o tapa-buracos resolvido, precisa ter medicamento nos postos, precisa ter a limpeza das vias públicas funcionando, salário dos servidores pagos, reajustes que foram concedidos. A gente precisa que a cidade funcione e acho que esse momento é agora. É um momento que apazigua as dúvidas e as pessoas têm certeza do que estão pagando”, ressaltou Ulisses. 

Favoráveis pela manutenção do veto

  • Beto Avelar (PP)
  • Delei pinheiro (PP)
  • Victor Rocha (PSDB)
  • Professor Juari (PSDB)
  • Dr. Jamal (MDB)
  • Carlos Augusto Borges (PSB)
  • Wilson Lands (Avante)
  • Leinha (Avante)
  • Dr Victor Rocha (PSDB)
  • Wilson Lands (Avante)

Favoráveis à derrubada do veto

  • Ana Portela (PL)
  • André Salineiro (PL)
  • Clodoilson Pires (Podemos)
  • Cabo Almi (PSDB)
  • Herculano Borges (Republicanos)
  • Jean Ferreira (PT)
  • Luíza Ribeiro (PT)
  • Otávio Trad (PSD)
  • Maicon Nogueira (PP)
  • Marquinhos Trad (PDT)
  • Rafael Tavares (PL)
  • Professor Riverton (PP)
  • Ronilço Guerreiro (Podemos)
  • Veterinário Francisco (União Brasil)

ORDEM MUNICIPAL

Órgãos municipais irão atender à tarde em Quarta-Feira de Cinzas

Expediente que foi alterado no ano passado devido a corte de gastos irá acontecer no período vespertino em feriado

10/02/2026 10h27

Compartilhar

Foto: Gerson Oliveira / Arquivo

Continue Lendo...

Por meio do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira, foi divulgado a mudança de horário no expediente dos órgãos municipais para a próxima quarta-feira (18), devido ao feriado de Quarta-Feira de Cinzas.

A publicação altera o turno dos servidores públicos para o período vespertino, das 13h às 17h30min, em razão de o feriado ocorrer somente no período da manhã.

Anteriormente, em outubro do ano passado, com a justificativa de corte de gastos e tentativa de reequilíbrio financeiro, a Prefeitura reduziu o serviço dos funcionários públicos a 6 horas diárias, o que estabeleceu aos órgãos municipais o funcionamento das 07h às 13h30.

Essa medida de contenção de gastos tem o prazo de 120 dias, com previsão de término ainda neste mês ou começo de março. Porém assim como não havia sido válida no corte de gastos, a medida ainda não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população durante o feriado do dia 18.

O atendimento para esses serviços segue os horários antigos, das 07h às 17h, em regime de plantão.

*Saiba

No ano passado, a Prefeitura de Campo Grande implantou um plano de contingência de gastos, com diversas medidas que visavam auxiliar na redução de gastos em tentativa de reequilíbrio financeiro.

Com o decreto foram reduzidas as cargas horárias de funcionários e servidores municipais a 30 horas semanais, que antes trabalhavam das 07h às 17h, e desde então atendem das 07h às 13h30. Além da redução salarial com corte de 20% no próprio salário da Prefeita Adriane Lopes e de todo o alto escalão, foi solicitado a cada secretaria municipal um plano com redução de 20% nos custos com folha de pagamento.

Assine o Correio do Estado

 

IPCA | IBGE

Campo Grande abre 2026 com inflação de 0,48%, acima da média nacional

Reajuste da taxa de água e esgoto a partir de 3 de janeiro na Capital foi um dos responsáveis por empurrarem subitem da Habitação em 2,56% acima em todo o País neste ano

10/02/2026 09h32

Compartilhar
Enquanto IPCA nacional manteve-se estável entre dezembro e janeiro, índice para o primeiro mês de 2026 na Capital é 0,31 ponto porcentual acima do registrado no mesmo período

Enquanto IPCA nacional manteve-se estável entre dezembro e janeiro, índice para o primeiro mês de 2026 na Capital é 0,31 ponto porcentual acima do registrado no mesmo período Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Dados divulgados hoje (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro, mostram que Campo Grande abriu 2026 com inflação na casa de 0,48%. 

Em análise, enquanto o IPCA nacional manteve-se estável em 0,33% entre dezembro e janeiro, o índice para o primeiro mês de 2026 em Campo Grande é pelo menos 0,31 ponto porcentual acima do registrado no mesmo período. 

Nacionalmente,  o índice ficou em 4,44% nos últimos doze meses, acima dos 4,26% dos 12 meses imediatamente anteriores, com o acumulado de Campo Grande fechando em 3,60% nesse mesmo período. 

Ainda em nível de País, os setores com maiores variações em janeiro foram: Comunicação (0,82%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,70), seguida de Transportes (0,60%) que aparece inclusive como o maior impacto (0,12 p.p.) no resultado do mês.

Recorte regional

Importante frisar que, desde 1980 o IBGE calcula a inflação do País através do IPCA, em referência àquelas famílias "com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte", cita o Instituto em nota. 

Sobre a variação de 0,48% em janeiro de 2026 para Campo Grande, o banco de tabelas estatísticas do Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra), o segundo grupo de maior peso na Capital, Transportes, registrou variação de 0,54% em janeiro. 

Enquanto IPCA nacional manteve-se estável entre dezembro e janeiro, índice para o primeiro mês de 2026 na Capital é 0,31 ponto porcentual acima do registrado no mesmo períodoReprodução/Sidra/IBGE

Segundo o IBGE, o terceiro maior peso do IPCA da Capital do MS, Habitação, influenciado pelo reajuste de 4,57% em Campo Grande (3,98%) da taxa de água e esgoto a partir de 3 de janeiro, foi um dos responsáveis por empurrarem esse subitem em cerca de 2,56% acima em todo o País em janeiro deste ano. 

Vale lembrar, que em pelo menos quatro dos 12 meses de 2025 Campo Grande registrou um cenário de queda na inflação, com outubro (-0,08%), quando a Cidade Morena registrou deflação pela 4ª vez no ano, já sendo o terceiro mês consecutivo de deflação.

Porém, o custo de vida voltou a subir em novembro, encerrando a "onda de deflação" na Cidade Morena após três meses de queda, tendência essa que foi mantida em dezembro mas que, cabe destacar, apesar das altas em seis dos nove grupos pesquisados, os respectivos impactos no último mês de 2025 sequer passaram de um ponto percentual, com a maior variação ficando a cargo dos Artigos de residência (0,68%). 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio

2

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco
Investimento

/ 1 dia

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6949, segunda-feira (09/02)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6949, segunda-feira (09/02)

5

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 327, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 327, sábado (07/02); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional