Irmãos de Toffoli foram sócios de resort de luxo na divisa com Mato Grosso do Sul

Empreendimento terá 240 apartamentos e 300 casas, além de piscinas com borda infinita, aquaplay, toboáguas, pistas de boliche, etc.

José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, foram sócios de um segundo resort da rede Tayayá, na cidade de São Pedro (PR), na divisa com Mato Grosso do Sul. Localizado em uma região que fica às margens do Rio Paraná, o empreendimento, que ainda está em construção, é conhecido como Tayayá Porto Rico.

Os irmãos Toffoli já foram sócios de um outro investimento da rede, na cidade de Ribeirão Claro (PR). O Tayayá Resort esteve sob os holofotes nesta sexta-feira (23), após ser descoberto que os parentes do ministro Toffoli venderam parte da cota que possuíam para o Arleen Fundo de Investimentos, administrado pela Reag, que está sendo alvo de investigações no caso Master.

O ministro Dias Toffoli é relator do inquérito do caso Master no Supremo Tribunal Federal, que envolve a Reag Investimentos.

Publicamente, o empreendimento é tido como uma parceria entre o empresário Patrick Ferro, do ramo imobiliário, e o apresentador Ratinho. No papel, os irmãos Toffoli detiveram, entre 2021 e 2025, 18% do empreendimento. Em fevereiro do ano passado, eles venderam sua participação.

O engenheiro José Eugênio e o padre José Carlos investiram no negócio como dirigentes da Maridt S/A, a mesma empresa que foi sócia do resort em Ribeirão Claro (PR).

O empreendimento em São Pedro terá 240 apartamentos e 300 casas. Parte desses imóveis tem mais de 300 metros quadrados. A infraestrutura inclui, ainda, piscinas com borda infinita, aquaplay, toboáguas, pistas de boliche, spa, saunas, fitness center, sunset lounge club, bares, boutique e um restaurante internacional.

Além disso, a região de Porto Rico é conhecida por suas belezas naturais, com águas cristalinas e praias de areias brancas, oferecendo um cenário paradisíaco para os visitantes.

A cidade de Mato Grosso do Sul mais próxima de São Pedro do Paraná é Naviraí, que fica a 377 quilômetros de distância do município.

Venda do primeiro resort

Os irmãos do ministro venderam uma parte milionária no resort Tayayá, em Ribeirão Claro, no Paraná, a um fundo da Reag Investimentos, investigada por esquemas fraudulentos no caso do Banco Master e suspeitos de sonegação bilionária no mercado de combustíveis.

Em 2021, a Maridt Participações S.A., até então dirigidas pelos dois irmãos do ministro, se tornou sócia do Tayayá Resort, em Ribeirão Claro (PR).

Naquele mesmo ano, os irmãos Toffoli venderam metade da participação que tinham no resort, de R$ 6,6 milhões, para um fundo do pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Zettel era o único cotista do fundo de investimentos Leal, que, por sua vez, era o único cotista do fundo Arleen, todos da Reag Investimentos. Este último fundo foi usado para comprar a participação da família Toffoli no resort.

O Arleen Fundo de Investimentos chegou a investir R$ 20 milhões em duas empresas de familiares do ministro responsáveis pelo resort de 58 mil metros quadrados.

As empresas que receberam o aporte dos fundos de Zettel são a Tayayá Administração e Participações e a DGEP Empreendimentos, donas do resort e controladas pelo primo do ministro, Mario Umberto Degani. As duas tinham como sócia a Maridt S.A.

O fundo e a família Toffoli foram sócios das duas empresas até 2025. Entre os meses de fevereiro e julho, os irmãos e o primo do ministro e o fundo de investimentos se retiraram da sociedade para vender suas participações nas empresas ao advogado Paulo Humberto Barbosa.

* Com informações do Estadão

