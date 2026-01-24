Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CASO MASTER

Irmãos de Toffoli foram sócios de resort de luxo na divisa com Mato Grosso do Sul

Parentes do ministro Toffoli venderam parte da cota que possuíam para um fundo administrado pela Reag, que está sendo alvo de investigações no caso Master

João Pedro Flores

24/01/2026 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, foram sócios de um segundo resort da rede Tayayá, na cidade de São Pedro (PR), na divisa com Mato Grosso do Sul. Localizado em uma região que fica às margens do Rio Paraná, o empreendimento, que ainda está em construção, é conhecido como Tayayá Porto Rico. 

Os irmãos Toffoli já foram sócios de um outro investimento da rede, na cidade de Ribeirão Claro (PR). O Tayayá Resort esteve sob os holofotes nesta sexta-feira (23), após ser descoberto que os parentes do ministro Toffoli venderam parte da cota que possuíam para o Arleen Fundo de Investimentos, administrado pela Reag, que está sendo alvo de investigações no caso Master.

O ministro Dias Toffoli é relator do inquérito do caso Master no Supremo Tribunal Federal, que envolve a Reag Investimentos.

Publicamente, o empreendimento é tido como uma parceria entre o empresário Patrick Ferro, do ramo imobiliário, e o apresentador Ratinho. No papel, os irmãos Toffoli detiveram, entre 2021 e 2025, 18% do empreendimento. Em fevereiro do ano passado, eles venderam sua participação.

O engenheiro José Eugênio e o padre José Carlos investiram no negócio como dirigentes da Maridt S/A, a mesma empresa que foi sócia do resort em Ribeirão Claro (PR).

O empreendimento em São Pedro terá 240 apartamentos e 300 casas. Parte desses imóveis tem mais de 300 metros quadrados. A infraestrutura inclui, ainda, piscinas com borda infinita, aquaplay, toboáguas, pistas de boliche, spa, saunas, fitness center, sunset lounge club, bares, boutique e um restaurante internacional.

Além disso, a região de Porto Rico é conhecida por suas belezas naturais, com águas cristalinas e praias de areias brancas, oferecendo um cenário paradisíaco para os visitantes.

A cidade de Mato Grosso do Sul mais próxima de São Pedro do Paraná é Naviraí, que fica a 377 quilômetros de distância do município.

Venda do primeiro resort

Os irmãos do ministro venderam uma parte milionária no resort Tayayá, em Ribeirão Claro, no Paraná, a um fundo da Reag Investimentos,  investigada por esquemas fraudulentos no caso do Banco Master e suspeitos de sonegação bilionária no mercado de combustíveis.

Em 2021, a Maridt Participações S.A., até então dirigidas pelos dois irmãos do ministro, se tornou sócia do Tayayá Resort, em Ribeirão Claro (PR).

Naquele mesmo ano, os irmãos Toffoli venderam metade da participação que tinham no resort, de R$ 6,6 milhões, para um fundo do pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. 

Zettel era o único cotista do fundo de investimentos Leal, que, por sua vez, era o único cotista do fundo Arleen, todos da Reag Investimentos. Este último fundo foi usado para comprar a participação da família Toffoli no resort.

O Arleen Fundo de Investimentos chegou a investir R$ 20 milhões em duas empresas de familiares do ministro responsáveis pelo resort de 58 mil metros quadrados. 

As empresas que receberam o aporte dos fundos de Zettel são a Tayayá Administração e Participações e a DGEP Empreendimentos, donas do resort e controladas pelo primo do ministro, Mario Umberto Degani. As duas tinham como sócia a Maridt S.A.

O fundo e a família Toffoli foram sócios das duas empresas até 2025. Entre os meses de fevereiro e julho, os irmãos e o primo do ministro e o fundo de investimentos se retiraram da sociedade para vender suas participações nas empresas ao advogado Paulo Humberto Barbosa. 

* Com informações do Estadão 

Assine o Correio do Estado

 

TRIBUTAÇÃO

Nova ferramenta permitirá autorregularização de inconsistências tributárias em MS

A proposta visa estimular a conformidade voluntária, reduzir litígios e fortalecer uma relação mais cooperativa e transparente com a Administração Tributária

24/01/2026 12h45

Compartilhar
A ferramenta será apresentada ao público no dia 2 de feveiro, em um encontro na sede da Fiems

A ferramenta será apresentada ao público no dia 2 de feveiro, em um encontro na sede da Fiems Divulgação: Governo do Estado

Continue Lendo...

No dia 2 de fevereiro, o Governo de Mato Grosso do Sul lançará o Regularize Já, uma ferramenta de autorregularização, inserida no programa 'Sefaz Com Você: Juntos para Fazer Dar Certo'. O programa será apresentado ao público durante um encontro focado na gestão fiscal e tributária das empresas, no auditório da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), a partir das 14h.

O programa é voltado à autorregularização orientada, que permite ao contribuinte identificar inconsistências e promover ajustes de forma espontânea, antes da adoção de medidas fiscais mais gravosas.

A proposta visa estimular a conformidade voluntária, reduzir litígios e fortalecer uma relação mais cooperativa e transparente com a Administração Tributária.

“Quando o Estado investe em ferramentas que orientam o contribuinte e promovem a regularização espontânea, fortalece a previsibilidade, reduz riscos e cria um ambiente mais seguro para quem produz, investe e gera desenvolvimento em Mato Grosso do Sul”, disse o secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira.

De cunho técnico e voltado à atualização, o evento girará em torno de sistemas e ferramentas que impactam diretamente a gestão fiscal das empresas, com foco em cadastro, conformidade e relacionamento entre o Fisco e os contribuintes.

As inscrições são limitadas e devem ser realizadas no portal da Escolagov. O auditório da Fiems fica na avenida Afonso Pena, 1.206, bairro Amambaí, em Campo Grande.

O direcionamento de público é específico: contadores, advogados tributaristas, empresários e gestores fiscais, profissionais estes que atuam diretamente na organização das informações cadastrais, no cumprimento das obrigações tributárias e na prevenção de passivos fiscais.

A programação técnica foi estruturada para abordar temas que já fazem parte da rotina das empresas e que ganham relevância diante do avanço da digitalização e do fortalecimento da conformidade fiscal.

Entre os assuntos que serão apresentados e detalhados estão: Cadastro Positivo, o novo Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) e o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), instrumentos que ampliam a previsibilidade, a segurança jurídica e a eficiência na comunicação entre Fisco e contribuinte.

Programação

14h – Credenciamento

14h20 – Abertura oficial
Secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira

14h40 – Nova diretriz da Sefaz-MS
Superintendente de Administração Tributária, Bruno Gouvêa Bastos

15h10 – Coffee break

15h30 – Autorregularização e Programa Regularize Já
Coordenadora de Planejamento e Controle Fiscal, Sabrina Melo

16h – Cadastro Positivo
Coordenadora Especial de Apoio à Administração Tributária, Silvia Leal

16h30 – Novo CCE e Domicílio Tributário Eletrônico
Gestora de Sistemas de Apoio à Administração Tributária, Marlene Cruz

17h – Encerramento e agradecimentos

Cidades

Com 147 lotes, leilão do Detran tem VW/UP por R$ 8,6 mil

Lotes incluem motos e carros de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis

24/01/2026 12h30

Compartilhar

Continue Lendo...

Foi aberto na última quarta-feira (21) o primeiro leilão de 2026 do Detran-MS, sob responsabilidade do leiloeiro Carlos Ferrari, de veículos de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis, e segue até o dia 5 de fevereiro, às 9h30.

No total, são ofertados 147 lotes de motocicletas e automóveis, além de um lote com material ferroso. Os veículos foram apreendidos e recolhidos em 10 municípios de Mato Grosso do Sul, e os proprietários não efetuaram a retirada dos bens dos pátios.

Os lances podem ser realizados pelo site www.carloferrarileiloes.com.br. A visitação aos lotes poderá ser feita nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, no bairro Rita Vieira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Na categoria Circulação, estarão disponíveis 108 lotes, sendo 78 motocicletas e 30 automóveis. Entre os veículos ofertados estão um VW/Up 2014/2015, na cor vermelha, com lance inicial de R$ 8.653,00, e uma Honda CG 2021/2022, também na cor vermelha, com lance inicial de R$ 3.702,00. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ofertar lances nessa categoria.

Já na categoria Sucatas Aproveitáveis, apenas pessoas jurídicas devidamente credenciadas em qualquer Detran do país podem ofertar lances nos 39 lotes, que somam 59 motocicletas e 27 automóveis.

O lote único de Sucatas Inservíveis conta com 17 motocicletas e 7 automóveis, totalizando aproximadamente 16.830 kg de material ferroso. Podem participar apenas pessoas jurídicas que atuem nos ramos de siderurgia, fundição ou reciclagem, devidamente credenciadas no Detran-MS.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada