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Banco abre trainee com salário de R$ 9,3 mil e vagas para candidatos de todo o País

Programa aceita estudantes e recém-formados de qualquer área, oferece benefícios e terá processo seletivo em cinco etapas; inscrições seguem até 1º de setembro

Welyson Lucas

11/08/2026 - 16h01
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O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2027, que oferece salário de R$ 9.350, além de participação nos lucros e resultados (PLR) e benefícios. A seleção é aberta a candidatos de diferentes regiões do Brasil e aceita estudantes e recém-formados de cursos de graduação de todas as áreas.

As inscrições começaram em 3 de agosto e seguem até 1º de setembro. Podem participar pessoas com formação em cursos de bacharelado ou licenciatura concluída ou prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2027. Com isso, estudantes que ainda estejam na graduação também podem concorrer.

O inglês avançado não é uma exigência geral do processo seletivo. Segundo o banco, o domínio do idioma será obrigatório somente para os candidatos interessados na trilha de Finanças.

Com duração de 18 meses, o programa foi reformulado para a edição de 2027 e será dividido em seis trilhas: Finanças; Riscos; Crédito e Analytics; Estratégia de Negócios; Produtos Digitais; e Pessoas.

A proposta é direcionar os selecionados para diferentes áreas estratégicas da instituição, abrangendo atividades relacionadas a planejamento financeiro, gestão de riscos, análise de dados, desenvolvimento de produtos e experiências digitais, transformação de negócios e gestão de pessoas.

O programa é realizado em São Paulo (SP) e prevê modelo híbrido de trabalho. A jornada será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com presença mínima de três dias por semana nos polos do banco.

Salário ultrapassa R$ 9 mil

O programa oferece remuneração mensal de R$ 9.350, além de participação nos lucros e resultados (PLR) e um pacote de benefícios. Confira:

  • Salário: R$ 9.350;

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

  • Auxílio-refeição: R$ 50,46 por dia;

  • Auxílio-alimentação: R$ 874,78 por mês;

  • Assistência médica e odontológica;

  • Vale-transporte;

  • Auxílio-creche para filhos de até 71 meses;

  • Seguro de vida;

  • Descontos em farmácias conveniadas;

  • Convênio com academias e WellHub.

O Itaú também oferece previdência complementar, programa de vantagens e descontos em estabelecimentos parceiros e incentivo a cursos de idiomas, conforme as regras de elegibilidade.

Seleção terá cinco etapas

O processo seletivo será dividido em cinco etapas, começando pela inscrição. Na sequência, os candidatos passarão por testes de lógica, entrevista com a equipe de Pessoas e dinâmicas acompanhadas por executivos das áreas de negócio.

A fase final será presencial, em São Paulo, e contará com a participação do Comitê Executivo e de diretores executivos do banco.

Para possibilitar a participação de candidatos de outras regiões, o Itaú informou que custeará o deslocamento dos finalistas que residirem a mais de 100 quilômetros do local da avaliação presencial.

Na edição anterior, o Programa Trainee do Itaú registrou mais de 100 mil inscritos, conforme informações divulgadas pela própria instituição.

Inteligência artificial entra na formação

Outra mudança para 2027 será a inclusão de treinamentos relacionados à Inteligência Artificial. Ao longo dos 18 meses, os profissionais selecionados também participarão de atividades voltadas ao mercado financeiro, dados, produção digital, estratégia e desenvolvimento comportamental.

A programação prevê ainda uma imersão no Cubo Itaú, hub de inovação e empreendedorismo, onde os trainees terão contato com startups e diferentes modelos de negócios.

Segundo Tatyana Montenegro, diretora da área de Pessoas do Itaú Unibanco, a reformulação busca acompanhar as transformações do mercado de trabalho e preparar profissionais para assumir posições de liderança dentro da instituição.

“A edição 2027 do Programa Trainee reflete o investimento contínuo do Itaú na formação e no desenvolvimento de talentos. Queremos preparar profissionais capazes de liderar pessoas e negócios em um cenário de transformação acelerada, em que a Inteligência Artificial e a tecnologia redefinem o futuro do trabalho”, afirma.

A executiva acrescenta que a proposta é acelerar o desenvolvimento dos participantes e formar profissionais para ocupar posições estratégicas nos próximos anos.

Como participar

Os interessados devem realizar a inscrição até 1º de setembro pelo site oficial do Programa Trainee 2027 do Itaú Unibanco.

Não há restrição de área de formação, desde que o candidato esteja dentro do período de conclusão da graduação estabelecido pelo programa.

A oportunidade também não é limitada a moradores de São Paulo, apesar de os selecionados precisarem trabalhar na capital paulista durante o programa.

As informações detalhadas sobre requisitos, etapas do processo seletivo e regulamento estão disponíveis na página oficial da seleção.

Golpe do Falso Advogado

Falso advogado engana família e golpe termina em Pix de R$ 250 mil em MS

Criminoso alegou que pagamento era necessário para liberar valores de processo judicial; transferência foi contestada junto ao banco e caso será investigado pela Polícia Civil.

11/08/2026 17h31

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Caso foi registrado na Depac de Dourados após vítima transferir R$ 250 mil via Pix para golpista que se passou por advogado.

Caso foi registrado na Depac de Dourados após vítima transferir R$ 250 mil via Pix para golpista que se passou por advogado. Foto: Divulgação.

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Uma família de Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul, procurou a polícia após perder R$ 250 mil em um golpe aplicado por uma pessoa que se passou por advogado. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (11), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), depois que a vítima realizou uma transferência via Pix acreditando que o pagamento seria necessário para liberar valores relacionados a um processo judicial.

Conforme o boletim de ocorrência, um homem de 29 anos compareceu à delegacia para relatar que o pai havia recebido uma mensagem de uma pessoa que se apresentou como sendo seu advogado.

Durante a conversa, o suposto profissional teria informado que existiam valores disponíveis em um processo judicial, mas que seria necessário realizar previamente um pagamento para que o dinheiro pudesse ser liberado.

A abordagem é semelhante à utilizada no chamado “golpe do falso advogado”, modalidade de fraude na qual criminosos entram em contato com vítimas e utilizam informações relacionadas a processos ou profissionais da advocacia para dar aparência de legitimidade à cobrança.

Pix de R$ 250 mil

Ainda segundo o registro policial, durante a troca de mensagens, o golpista encaminhou uma chave Pix vinculada ao nome de uma propriedade rural e orientou a vítima a realizar uma transferência no valor de R$ 250 mil.

Acreditando que conversava com o advogado e que o procedimento estava relacionado à liberação de recursos judiciais, o homem efetuou a operação bancária.

Somente após a conclusão da transferência a família percebeu que se tratava de uma fraude.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o filho da vítima entrou imediatamente em contato com o gerente da instituição financeira para tentar impedir que o dinheiro fosse definitivamente perdido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o banco realizou a contestação da transferência feita via Pix. O registro, porém, não informa se o valor chegou a ser bloqueado ou recuperado.

Após o contato com a instituição financeira, a família foi orientada a procurar a polícia e formalizar a denúncia.

Caso será investigado

A ocorrência foi registrada na Depac de Dourados como fraude eletrônica e será investigada pela Polícia Civil.

A apuração deverá buscar identificar quem entrou em contato com a vítima, a origem das mensagens e o responsável pela chave Pix utilizada para receber os R$ 250 mil.

O caso também deverá esclarecer de que maneira o autor teve acesso às informações utilizadas para convencer a vítima de que estava em contato com seu verdadeiro advogado.

Golpes desse tipo exploram principalmente a confiança entre clientes e profissionais da advocacia. Os criminosos costumam apresentar supostos pagamentos, taxas ou despesas como condição para a liberação de indenizações ou outros valores relacionados a ações judiciais.

Diante de contatos semelhantes, a orientação é não realizar transferências imediatamente e confirmar qualquer solicitação financeira diretamente com o advogado ou escritório responsável pelo processo, utilizando números de telefone e canais de comunicação já conhecidos pelo cliente.

Como funciona o golpe do falso advogado

No golpe do falso advogado, criminosos podem utilizar informações disponíveis em processos judiciais para identificar as partes envolvidas e tornar a abordagem mais convincente.

Em alguns casos, os golpistas também usam nomes, fotografias e outras informações de advogados encontradas na internet e nas redes sociais para se passar pelos profissionais que representam as vítimas.

A abordagem geralmente começa com uma notícia positiva. O criminoso afirma que houve uma decisão favorável em determinado processo e que existe uma quantia disponível para recebimento.

Logo depois, porém, solicita uma transferência para o pagamento de supostas custas, taxas, impostos ou despesas necessárias para a liberação do dinheiro.

Outra estratégia recorrente é criar um sensode urgência, alegando que o pagamento precisa ser realizado imediatamente para que a vítima não perda o direito de receber o valor. A pressão para realizar transferências em curto espaço de tempo deve ser encarada como sinal de alerta.

Diante de uma solicitação desse tipo, a recomendação é não fazer pagamentos nem fornecer dados bancários antes de confirmar a informação.

A vítima deve interromper a conversa e entrar em contato diretamente com o advogado ou escritório responsável pelo processo por meio de um telefone que já conheça, evitando utilizar números enviados durante a abordagem suspeita.

Mesmo fotografias, áudios ou chamadas de vídeo não devem ser considerados, isoladamente, como garantia de que o contato é verdadeiro.

Em caso de dúvida, especialmente quando houver pedido de transferência de valores, a confirmação diretamente com o profissional responsável pelo processo ou presencialmente no escritório é uma das formas de evitar cair na fraude.

Guardiões de fogo

Operação contra fraude para obter CAC apreende armas e munições em Campo Grande

Segunda fase da Operação Guardiões de Fogo foi deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal

11/08/2026 17h15

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Armas e munições foram apreendidas em Mato Grosso do Sul

Armas e munições foram apreendidas em Mato Grosso do Sul Foto: Divulgação / Polícia Federal

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (11), a segunda fase da Operação Guardiões de Fogo, que tem como foco o combate à posse ilegal de armas de fogo obtidas mediante fraude no processo de concessão de registro de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs). Em Campo Grande, foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento da medida judicial, foram apreendidas armas de fogo, munições, documentos e outros materiais relacionados.

De acordo com a PF, investigações apontaram que o suspeito teria utilizado documentos inaptos durante a fase de concessão do registro, burlando os requisitos legais exigidos para a aquisição e para a manutenção de armas de fogo.

O registro de CAC exige o cumprimento de critérios rigorosos, como idoneidade, capacidade técnica e avaliação psicológica. O uso de documentos falsos, conforme a Polícia Federal, enfraquece o controle sobre armas e pode facilitar o acesso de criminosos a armamentos.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Guardiões de Fogo foi deflagrada no dia 9 de julho, em Campo Grande. 

Na ocasião, a Policia Federal apreendeu cerca de 300 munições, duas pistolas calibre 9 mm e um fuzil .22 de um suspeito que estaria com documentos da concessão de CAC irregulares. 

Segundo as investigações, o homem teria utilizado documentos não considerados aceitos para obter o registro, burlando os requisitos legais exigidos para a aquisição e a manutenção de armas de fogo. 

Em fases anteriores da Operação, em Belo Horizonte, a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante no dia 22 de junho. O suspeito também teria apresentado documentos falsos para conseguir a autorização para compra de armamentos. 

Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram duas pistolas, 130 munições e materiais relacionados a outros crimes. 

O homem mantinha as armas em um endereço diferente do que consta no cadastro, o que configura irregularidade, segundo a polícia.

CAC

O Certificado de Registro da Polícia Federal dá o direito a Caçadores, Atiradores e Colecionadores à compra de munições facilitada, permissão para caçar legalmente o javali, transporte de armas e munições em todo o país, aquisição de um maior número de armas e a possibilidade de adquirir armas de calibres restritos.

Além disso, os detentores do registro também têm a possibilidade de adquirir armas diretamente das fábricas com preços vantajosos, podem importar armas e deslocar-se com suas armas para atividades de caça, tiro desportivo e competição. Também é autorizada a compra de munições e insumos em maiores quantidades.

Quem possui o registro não pode andar armado. É autorizado apenas a posse da arma, mantendo em casa ou no local de trabalho e o trânsito para locais de treino, abate ou exposição, com a arma obrigatoriamente sem munição e em maleta própria. 

Entre os itens obrigatórios para se tornar CAC e obter o registro próprio, estão:

  • Ter no mínimo 18 anos completos e 25 anos para aquisição de arma de fogo;
  • Não possuir antecedentes criminais incompatíveis com a atividade de CAC, como condenações por crimes dolosos ou contra a segurança pública;
  • Não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal;
  • Apresentar aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo, comprovada por meio de avaliação psicológica realizada por psicólogo credenciado pela Polícia Federal;
  • Apresentar os documentos obrigatórios (documento de identificação, certidão de antecedentes criminais, comprovante de ocupação lícita, comprovante de residência);
  • Realizar o pagamento da taxa de registro junto ao Exército, de R$ 100 e outras taxas obrigatórias. O valor total pode chegar a R$ 3,5 mil.

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