Banco abre trainee com salário de R$ 9,3 mil e vagas para candidatos de todo o País

Programa Trainee 2027 do Itaú oferece salário de R$ 9.350 e benefícios; inscrições seguem até 1º de setembro. - Foto: Divulgação.

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O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2027, que oferece salário de R$ 9.350, além de participação nos lucros e resultados (PLR) e benefícios. A seleção é aberta a candidatos de diferentes regiões do Brasil e aceita estudantes e recém-formados de cursos de graduação de todas as áreas.

As inscrições começaram em 3 de agosto e seguem até 1º de setembro. Podem participar pessoas com formação em cursos de bacharelado ou licenciatura concluída ou prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2027. Com isso, estudantes que ainda estejam na graduação também podem concorrer.

O inglês avançado não é uma exigência geral do processo seletivo. Segundo o banco, o domínio do idioma será obrigatório somente para os candidatos interessados na trilha de Finanças.

Com duração de 18 meses, o programa foi reformulado para a edição de 2027 e será dividido em seis trilhas: Finanças; Riscos; Crédito e Analytics; Estratégia de Negócios; Produtos Digitais; e Pessoas.

A proposta é direcionar os selecionados para diferentes áreas estratégicas da instituição, abrangendo atividades relacionadas a planejamento financeiro, gestão de riscos, análise de dados, desenvolvimento de produtos e experiências digitais, transformação de negócios e gestão de pessoas.

O programa é realizado em São Paulo (SP) e prevê modelo híbrido de trabalho. A jornada será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com presença mínima de três dias por semana nos polos do banco.

Salário ultrapassa R$ 9 mil

O programa oferece remuneração mensal de R$ 9.350, além de participação nos lucros e resultados (PLR) e um pacote de benefícios. Confira:

Salário: R$ 9.350;

Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

Auxílio-refeição: R$ 50,46 por dia;

Auxílio-alimentação: R$ 874,78 por mês;

Assistência médica e odontológica;

Vale-transporte;

Auxílio-creche para filhos de até 71 meses;

Seguro de vida;

Descontos em farmácias conveniadas;

Convênio com academias e WellHub.

O Itaú também oferece previdência complementar, programa de vantagens e descontos em estabelecimentos parceiros e incentivo a cursos de idiomas, conforme as regras de elegibilidade.

Seleção terá cinco etapas

O processo seletivo será dividido em cinco etapas, começando pela inscrição. Na sequência, os candidatos passarão por testes de lógica, entrevista com a equipe de Pessoas e dinâmicas acompanhadas por executivos das áreas de negócio.

A fase final será presencial, em São Paulo, e contará com a participação do Comitê Executivo e de diretores executivos do banco.

Para possibilitar a participação de candidatos de outras regiões, o Itaú informou que custeará o deslocamento dos finalistas que residirem a mais de 100 quilômetros do local da avaliação presencial.

Na edição anterior, o Programa Trainee do Itaú registrou mais de 100 mil inscritos, conforme informações divulgadas pela própria instituição.

Inteligência artificial entra na formação

Outra mudança para 2027 será a inclusão de treinamentos relacionados à Inteligência Artificial. Ao longo dos 18 meses, os profissionais selecionados também participarão de atividades voltadas ao mercado financeiro, dados, produção digital, estratégia e desenvolvimento comportamental.

A programação prevê ainda uma imersão no Cubo Itaú, hub de inovação e empreendedorismo, onde os trainees terão contato com startups e diferentes modelos de negócios.

Segundo Tatyana Montenegro, diretora da área de Pessoas do Itaú Unibanco, a reformulação busca acompanhar as transformações do mercado de trabalho e preparar profissionais para assumir posições de liderança dentro da instituição.

“A edição 2027 do Programa Trainee reflete o investimento contínuo do Itaú na formação e no desenvolvimento de talentos. Queremos preparar profissionais capazes de liderar pessoas e negócios em um cenário de transformação acelerada, em que a Inteligência Artificial e a tecnologia redefinem o futuro do trabalho”, afirma.

A executiva acrescenta que a proposta é acelerar o desenvolvimento dos participantes e formar profissionais para ocupar posições estratégicas nos próximos anos.

Como participar

Os interessados devem realizar a inscrição até 1º de setembro pelo site oficial do Programa Trainee 2027 do Itaú Unibanco.

Não há restrição de área de formação, desde que o candidato esteja dentro do período de conclusão da graduação estabelecido pelo programa.

A oportunidade também não é limitada a moradores de São Paulo, apesar de os selecionados precisarem trabalhar na capital paulista durante o programa.

As informações detalhadas sobre requisitos, etapas do processo seletivo e regulamento estão disponíveis na página oficial da seleção.