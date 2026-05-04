Jardim Itamaracá começa a receber asfalto em 22 ruas

Obras irão contemplar 22 ruas do bairro Jardim Itamaracá, na região sul de Campo Grande - Chico Ribeiro/Governo de MS

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O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou nesta segunda-feira (4) um conjunto de obras de pavimentação asfáltica, drenagem e recapeamento de 22 ruas do bairro Jardim Itamaracá, na região sul de Campo Grande.

As obras estão estimadas em um investimento de R$ 19,9 milhões e fazem parte de um pacote de investimentos para implantação de galerias de águas pluviais, construção de meio-fio e pavimentação de vias.

O asfalto leva mais conforto para quem mora na região e precisa conviver com a poeira, a lama e a sujeira.

"Estamos levando infraestrutura completa, com drenagem e pavimentação, para resolver de forma definitiva problemas históricos como lama e poeira. É o Governo do Estado, sob a liderança do governador Eduardo Riedel, investindo onde a população mais precisa, garantindo mais qualidade de vida, mobilidade e valorização para toda a região", afirmou o secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara.

O projeto completo prevê um percurso de três quilômetros de drenagem, 40 mil metros quadrados de pavimentação e mais de 53 mil metros quadrados de recapeamento e reconstrução de via, num prazo de 24 meses (dois anos) para ser concluído.

Alguma das vias que serão contempladas são as ruas:

Graciana Maria do Rosário;

Joana Maria de Souza;

Georgina Pereira Barbosa;

Naor Lemes Barbosa;

Sizuo Nakazato;

Kama Nakazato;

Nair Alves e Castro;

Rômulo Cappi;

Deocleciano Dias Bagage;

Joaquim B. de Almeida;

Taro Nakazato; e

Amabile Tanarche Cappi.

Também serão contemplados trechos com recapeamento e reconstrução, como as avenidas Ana Batista Caminha e Três Barras, e a rua Padre Mussa Tuma.

Outros bairros

O Governo do Estado também disponibilizou um aporte de R$9 milhões para pavimentação de 100% das ruas dos bairros Moreninha III e Moreninha IV, em Campo Grande.

O pacotão também inclui a restauração do asfalto e a drenagem de águas pluviais.

As obras irão contemplar a Avenida Baobá, Rua Antônio Hostorio Rezende, Rua Antônio Pires de Oliveira, Rua Candida Menezes Cintra, Rua Clotilde Chaia, Rua Sambura, Rua Doralice Menezes, Rua Elpídio Reis, Rua Tertuliano Silva, Rua João Adolfo Cintra, Rua Maria Cândida de Rezende, Rua Mauricio Cantero, Rua Natividade Quevedo, Rua Oriomar Fernandes, Rua Jaraguamuru e Travessa Janeiras.

Essa etapa das intervenções fazem parte de um conjunto de obras, desde as em fase de licitação como as concluídas, e investimentos que somam aproximadamente R$ 135,2 milhões.

Entre as obras já concluídas, está a chegada do asfalto e drenagem das águas da chuva no bairro Moreninha IV, nas ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira, Elias Saad e Clotilde Chaia, com valor de R$ 1,3 milhão.

Com recursos federais, a expectativa da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), é de asfaltar 600 quilômetros da Capital até 2028, o que inclui 36 bairros da cidade. A previsão é que os bairros, da primeira fase, comecem a ser asfaltados até 03 de julho de 2026, antes do prazo eleitoral.

O investimento é de R$ 343 milhões, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), além do anúncia na manhã de hoje de mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital.

Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação "velha", serão recapeados.