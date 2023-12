Toyota Etios colidiu com a motocicleta e carro estacionado no cruzamento das ruas Bahia x Antônio Maria Coelho - Evelyn Thamaris

Jornalista, Guilherme de Souza Pimentel, de 30 anos, foi exonerado do cargo de “Direção Gerencial Superior e Assessoramento” da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, órgão integrante do governo de Mato Grosso do Sul.

Ele era jornalista comissionado do governo do Estado e ocupava o cargo de assessor de comunicação.

Ele foi preso em flagrante na manhã de sábado (9), após se envolver em grave acidente de trânsito que acabou em morte, no cruzamento das ruas Bahia e Antônio Maria Coelho, no bairro Jardim dos Estados.

A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) desta segunda-feira (11) e assinada pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina.

Confira o trecho publicado do Diário Oficial:

"O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, com redação dada pelo Decreto n. 16.079, de 2 de janeiro de 2023, resolve: EXONERAR GUILHERME DE SOUZA PIMENTEL, matrícula n. 489033023, do cargo em comissão de Direção Gerencial Superior e Assessoramento, símbolo CCA-06, na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, reconduzindo-o, se for o caso, ao respectivo cargo efetivo do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Estadual, com efeito a partir da data da publicação."

ACIDENTE FATAL

Jornalista, Guilherme Pimentel, furou o sinal vermelho e atingiu uma moto Honda Biz no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e Bahia. Ele conduzia um Toyota Etios, carro oficial do governo de Mato Grosso do Sul, alcoolizado e em alta velocidade.

A garupa da moto, Belquis de Oliveira Maidana, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O condutor da motocicleta foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa. Ambos seguiam para o trabalho.

O impacto da colisão lançou a vítima para a calçada, onde morreu na hora. Com a força da batida, a moto foi parar debaixo do carro. O automóvel ainda chegou a bater na traseira de um veículo que estava estacionado na via. A parte frontal do automóvel ficou complemente destruída.

Motorista do Toyota Etios, Guilherme Pimentel, permaneceu no local, prestou esclarecimentos às autoridades, mas, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Apesar da recusa, policiais militares constaram embriaguez ao volante, devido aos sinais aparentes de álcool.

O jornalista foi preso em flagrante no sábado (9), mas teve a prisão convertida em liberdade provisória no domingo (10), mediante pagamento de fiança de 50 salários mínimos, o equivale a R$ 66 mil. Além disso, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e deverá permanecer em seu endereço residencial, na Capital, durante o decorrer do processo.

Conforme o processo em andamento, ele poderá responder pelos crimes de homicídio simples, lesão corporal grave e por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.