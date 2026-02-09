Jovem de MS morre afogado na Ilha do Jurerê, em SP

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O jovem identificado como Danilo Leite Teles, de 19 anos, natural de Dourados, morreu afogado no Rio Paraná, em um local conhecido como Ilha do Jurerê, no município de Rosana, no interior de São Paulo.

Danilo teria ido em excursão até o Jurerê, local que possui uma praia fluvial conhecida pelas águas cristalinas do Rio Paraná.

O morador de Douradina e outra pessoa, que não teve o nome divulgado, se afogaram no local. Ambos foram resgatados pela tripulação de um barco que passava pela região segundo apurou o site Pontal News.

O Corpo de Bombeiros Militar do município de Rosana socorreu as vítimas, que foram encaminhadas a uma unidade hospitalar. Entretanto, Danilo não resistiu.

A outra vítima, cuja identidade não foi divulgada, apresentou melhora e, segundo os médicos plantonistas, conforme a evolução do quadro, poderia receber alta no mesmo dia.

Após o óbito, o corpo de Danilo foi levado por uma funerária ao Instituto Médico Legal (IML) de Presidente Venceslau (SP), para os procedimentos de praxe.

Por meio de nota, a Prefeitura de Rosana informou que a região do Jurerê Nacional é de responsabilidade da União, não sendo de responsabilidade do município.

O Executivo Municipal informou ainda que já havia protocolado uma solicitação para que militares do Corpo de Bombeiros atuassem permanentemente na região. No entanto, até o momento do incidente, não havia recebido autorização.

Luto

A Prefeitura Municipal de Douradina decretou luto oficial de três dias pela morte de Danilo Leite Teles e também pelo falecimento do jovem atleta Guilherme Lorente de Pellegrin, ocorrido em circunstâncias distintas e sem relação com o afogamento.

No decreto, emitido nesta segunda-feira (9), a prefeitura informou que a morte dos dois jovens, embora em situações diferentes, abalou profundamente o município. Confira a nota na íntegra:

“O Governo Municipal decreta luto oficial por três dias pelo falecimento dos jovens Danilo Leite Teles e Guilherme Lorente de Pellegrin.

Nos unimos às famílias, amigos e a toda a população em um só sentimento: dor, respeito e solidariedade. Que Deus conforte os corações e traga força neste momento tão difícil”.

