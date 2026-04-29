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Polícia fecha "usina" clandestina de falsificação de bebida alcoólica em Campo Grande

Em endereço alvo de mandado, foi constatado que suspeitos misturavam vodka com conhaque e vendiam como uísque

Felipe Machado

29/04/2026 - 08h00
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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) desmantelou um esquema clandestino de falsificação de bebida alcoólica em Campo Grande, onde dois casais produziam misturas baratas e vendiam como uísque de marcas famosas para conveniências espalhadas pela Capital.

De acordo com o inquérito policial, chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), no mês passado, por meio de uma denúncia anônima, que um casal no Bairro Zé Pereira estaria produzindo e comercializando bebidas alcoólicas falsas, o que foi percebido pela movimentação intensa de garrafas cheias e vazias indo e vindo no local.

Diante disso, na manhã do dia 20 de março, os agentes cumpriram mandado judicial para averiguar a situação de perto. Ao chegarem na residência, foram recebidos pelo casal, que mesmo sabendo da possibilidade de um desfecho ruim, colaboraram com a investigação.

Na parte interna do imóvel, foram encontrados diversos vasilhames de bebidas alcoólicas das mais variadas marcas, com destaque para Red Label, White Horse e Jack Daniel’s. O homem explicou que as bebidas eram preparadas a partir de uma mistura de conhaque com vodka e, em alguns casos, com adoçante. 

Ao final do processo, eram vendidas às conveniências como uísque, pelo valor de R$ 40 a R$ 70.

Ainda conforme relato do comerciante ilegal, as garrafas vazias eram adquiridas com ajuda de moradores de rua e usuários de entorpecentes. 

Casa estava cheia de garrafas vazias usadas no esquemaCasa estava cheia de garrafas vazias usadas no esquema - Foto: Divulgação

No local ainda foram achadas tampas de garrafas, tambores plásticos utilizados para misturar líquidos, funis de garrafa PET, rolos de embalador a vácuo e secador de cabelo, o que também ajudaram a indicar de adulteração e envase ilegal de bebidas alcoólicas.

Após o mandado ser cumprido neste endereço, os agentes policiais foram para outra residência que também constava no mandado judicial, localizada no Bairro Jardim Tarumã, e foram recebidos por mais um casal, que também colaborou com a apuração.

Durante vistoria no local, verificou-se bebidas armazenadas em uma sala comercial fechada, em frente à residência, que estavam cheias e prontas para serem comercializadas. Além disso, garrafas vazias que seriam destinadas ao envase irregular também foram encontradas.

O homem disse que comercializava as bebidas falsificadas em eventos na Capital, utilizando-as no preparo da mistura com uísque, energético e gelo saborizado, o chamado “copão”. Ainda, informou que adquiria tais produtos com os alvos do Zé Pereira, já tendo se deslocado até o bairro para buscá-los.

O rapaz ainda tentou convencer os policiais que sua esposa não participava da atividade ilícita. Porém, foram encontradas conversas no celular da mulher, relativas à comercialização das bebidas falsas e ao esquema clandestino.

Ao fim do cumprimento do mandado, os aparelhos celulares de todos os envolvidos foram apreendidos, como parte de autorização do mandado de busca e apreensão expedido.

Os quatro foram encaminhados à sede da Decon para prestarem mais esclarecimentos e ficarem à disposição da Justiça.

CONSTATAÇÕES

Poucos dias depois das apreensões, a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) enviou um parecer ao departamento policial afirmando que, conforme análise sensorial do material apreendido nos dois locais, como tampas, invólucros, rótulos, contra rótulos e selo IPI, foi atestado divergências com os padrões de autenticidade. Portanto, possui fortes indícios de falsificação ou produto de reaproveitamento.

No laudo pericial dos objetos realizado pela a Coordenadoria-Geral de Perícias, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), a equipe responsável pelas análises concluiu que a primeira residência realmente era utilizada para a prática de envase, adulteração e preparação de bebidas alcoólicas falsificadas.

“O conjunto dos achados evidencia a substituição do conteúdo original das bebidas por misturas de menor valor, com posterior tentativa de conferir aparência de produto legítimo, mediante técnicas rudimentares de envase e lacração”, pontua o documento.
Em seguida, no laudo pericial acerca do outro endereço, foi constatado que o local era utilizado para armazenamento e manipulação de bebidas alcoólicas em “condições incompatíveis com os padrões industriais e sanitários exigidos para produtos destinados ao consumo”, o que foi notado a partir dos elementos encontrados na residência.

* Saiba 

No fim do ano passado, casos de adulteração de bebidas com metanol, substância tóxica causadora de contaminações, explodiram em todo o País, com mais de 800 confirmados e 23 mortes.

Em Mato Grosso do Sul, um caso ganhou forte repercussão, após um jovem morrer depois de ingerir uma cachaça, mas a intoxicação por metanol foi descartada semanas depois.

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OPERAÇÃO CONTENÇÃO

Nova fase de operação mira familiares de Marcinho VP e esquema financeiro do CV

Ação da Polícia Civil do Rio busca desarticular esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico; investigação aponta que liderança da facção segue ativa mesmo com chefe preso em Campo Grande

29/04/2026 10h44

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Operação cumpre mandados no Rio de Janeiro e investiga estrutura financeira do grupo criminoso

Operação cumpre mandados no Rio de Janeiro e investiga estrutura financeira do grupo criminoso Divulgação

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A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (29), uma nova fase da Operação Contenção, com foco na desarticulação do braço financeiro do Comando Vermelho (CV). A ofensiva cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados suspeitos de atuar na movimentação e ocultação de recursos provenientes do tráfico de drogas.

Entre os alvos estão familiares de Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, que cumpre pena em presídio federal em Campo Grande, apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças da facção. De acordo com o portal de notícias CNN, o rapper Oruam, a mãe dele, Márcia Nepomuceno, e o irmão, Lucas Nepomuceno, são considerados foragidos da Justiça nesta fase da operação.

Ainda segundo a CNN, um homem apontado como operador financeiro do grupo foi preso, suspeito de movimentar valores do tráfico e repassar recursos à família do líder da organização criminosa. Durante a ação, foram apreendidos bens como veículo e motocicleta.

Conforme o site UOL, a investigação, que se estende por cerca de um ano, identificou um esquema estruturado de lavagem de dinheiro. Segundo os policiais, os valores eram distribuídos por meio de contas de terceiros, os chamados “laranjas” e posteriormente reinseridos na economia formal por meio de pagamentos, aquisição de bens e ocultação patrimonial.

As apurações também se baseiam em dados extraídos de dispositivos eletrônicos e no cruzamento de informações financeiras e telemáticas. Conversas interceptadas indicariam a participação de integrantes da facção na organização das transações e reforçariam o papel central de Marcinho VP, mesmo após quase três décadas de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, ele continua exercendo influência direta nas decisões do grupo, incluindo o gerenciamento de recursos ilícitos.

Continuidade de investigações

Esta não é a primeira ofensiva recente contra a estrutura do Comando Vermelho. Em março deste ano, uma megaoperação também teve como alvo integrantes e aliados da facção, incluindo pessoas próximas à Marcinho.

Na ocasião, as investigações já apontavam a existência de uma rede de apoio responsável por manter a comunicação entre membros do grupo dentro e fora do sistema prisional, além de possíveis articulações políticas e logísticas.

As autoridades destacam que a Operação Contenção tem como objetivo enfraquecer a organização criminosa ao atingir não apenas seus integrantes armados, mas também sua base financeira e operacional. Desde o início da ofensiva, segundo o governo estadual, centenas de pessoas já foram presas e armas foram apreendidas.

As investigações seguem em andamento e novas prisões não estão descartadas.

Marcinho VP 

Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, é apontado com nome proeminente da criminalidade do Rio de Janeiro há quase três décadas, sendo um dos principais chefes do Comando Vermelho, ao lado de Fernandinho Beira Mar.

Preso desde 1996 , ele está em penitenciárias federais desde 2010, atualmente em Campo Grande.

No entanto, o encarceramento não impediu que Marcinho VP continuasse no mundo no crime. Mesmo de dentro do presídio, ele ordenou uma série de crimes que foram cometidos por outros faccionados. Nos últimos 14 anos, ele cumpre pena em unidades federais.

Em novembro de 2024, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da Vara de Execuções Penais, autorizou a renovação, por mais três anos, da permanência de Marcinho VP no sistema penitenciário federal.

Na decisão, o juiz afirmou que a manutenção de Marcinho VP no sistema federal segue necessária para dificultar articulações criminosas no Rio de Janeiro.

A decisão cita a megaoperação deflagrada em 28 de outubro de 2024 nos complexos do Alemão e da Penha, áreas consideradas reduto de Marcinho VP, para alertar sobre o "risco do retorno do apenado ao sistema penal do estado".

O histórico de transgressões do líder do Comando Vermelho também foi apontado como motivo pela sua permanência. 

A Justiça considerou que a lei permite a renovação do prazo de permanência por um novo período, caso permaneçam os motivos da transferência. No caso de Marcinho VP, o interesse coletivo de segurança pública.

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Operação Fidelis

Traficantes usam Três Lagoas como rota para transportar meia tonelada de cocaína

A operação cumpriu 12 mandados, além de medidas judiciais de bloqueio e sequestro de bens avaliados em R$ 4 milhões

29/04/2026 10h33

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Município de Três Lagoas

Município de Três Lagoas Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação FIDELIS, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa, que atua no tráfico de drogas e em outros crimes relacionados, com ramificações interestaduais, inclusive em Mato Grosso do Sul.

Durantes as investigações, os agentes identificaram indícios da participação do grupo criminoso no transporte de mais de meia tonelada de entorpecentes vindos da Bolívia, destinados a grandes centros urbanos do país, utilizando o município de Três Lagoas como rota e ponto estratégico para armazenamento, fracionamento e redistribuição da droga.

A operação cumpriu dez mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva, além de medidas judiciais de bloqueio e sequestro de bens, expedidas pela Justiça Estadual de Três Lagoas, que resultaram no valor aproximado de R$ 4 milhões.

O grupo criminoso era especializado no transporte de cocaína, com utilização de complexa rede logística e financeira.

Foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos, valores e outros bens de interesse da investigação, bem como a custódia cautelar dos suspeitos, apontados como lideranças da organização.

Município de Três Lagoas
Armas foram apreendidas durantes as buscas nas casas dos investigados / Divulgação: Polícia Federal

As investigações indicaram a prática reiterada de crimes relacionados ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais.

Os presos permanecerão à disposição da Justiça Federal, o material apreendido será submetido à análise pericial e financeira para o aprofundamento das investigações e à completa responsabilização penal dos envolvidos.

Nomenclatura 

O nome "FIDELIS", no latim, significa “fiel” ou “leal” e foi escolhido para simbolizar a relação de lealdade interna existente no núcleo familiar que compunha a organização criminosa.

Essa denominação reforça a ideia de coesão e disciplina entre os integrantes, evidenciada pelo repasse contínuo de ordens, valores e informações sensíveis, principalmente entre os dois irmãos presos.

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