Jovem que levou Lívia à morte já havia sido apreendido em SP

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Um dos adolescentes que foi apreendido por participar da morte de Lívia, de apenas 13 anos, durante uma live em redes sociais, já havia sido preso tempos antes de a menina de Mato Grosso do Sul ter sido induzida à morte por um grupo extremista.

Segundo apurou reportagem do Correio do Estado, pelo menos um dos adolescentes que foram apreendidos por participar do crime já havia sido identificado pela delegada Lisandrea Salvariego, da Polícia Civil de São Paulo.

O jovem foi identificado em investigação por participar de grupos extremistas que realizavam violência contra animais e pessoas em eventos pela internet. Na época, a delegada, que é chefe do Núcleo de

Observação e Análise Digital (Noad) da Polícia Civil de São Paulo, apreendeu o jovem, porém, ele foi solto após passado um período.

Depois de ser colocado em liberdade, ele retornou para os grupos e seria um dos que incentivou a adolescente de Naviraí a tirar a própria vida durante transmissão nas redes sociais.

O caso desse jovem não é isolado, já que 5 dos 11 adolescentes que foram apreendidos até hoje em operações relacionadas à morte de Lívia foram colocados em liberdade pela Justiça.

Os jovens que foram liberados são os cinco que haviam sido apreendidos na primeira operação relacionada à morte de Lívia, realizada no dia 4 de agosto deste ano. Na ocasião, além dos cinco adolescentes, um jovem de 18 anos foi preso por participação na morte da adolescente.

Lívia morreu no dia 22 de julho deste ano. No início, o caso chegou a ser tratado como suicídio, porém, foi descoberto que a morte dela foi transmitida em plataformas digitais, o que gerou uma investigação que descobriu que a adolescente foi, na verdade, vítima de um grupo e de violência extrema, que a levou à morte.

De acordo com a investigação, o “evento”, forma como os grupos extremistas chamam as lives, havia sido marcado pelo Discord, entretanto, a morte de Lívia foi transmitida pelo Telegram e pelo TikTok.

Desde o fato, duas operações foram feitas, coordenadas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) de Campo Grande, que cumpriram mandados em nove estados: Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e São Paulo.

EXTREMISTAS

Segundo a especialista em Extremismo e Terrorismo On-line e assessora especial do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (Nupve) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Michele Prado, esse tipo de prática começou a ser mais frequente no Brasil a partir de 2021. De lá para cá, diversas operações foram realizadas e jovens de todo o País foram apreendidos, porém, os grupos são recriados após serem tirados do ar.

Conforme Michele Prado, o perfil desses jovens não está ligado à classe social, mas sim a aspectos muito além desse.

“A maioria tem algum tipo de vulnerabilidade, ou psicológica, ou social, algum tipo de sofrimento, alguma depressão, ou já tem ideação suicida, ou já estava inserido antes em subculturas on-line violentas, mas todos, sem exceção, têm excesso de telas”, avalia a especialista ouvida pelo Correio do Estado durante o 10º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação 2026 (Jeduca).

O uso indiscriminado do celular ou do computador, inclusive, é tido como o principal problema e pode levar os jovens para esses grupos.

“Eles são hiperconectados, porém, extremamente solitários. Então, eles querem amigos, eles querem se sentir ‘o máximo’, eles querem ter status, notoriedade, influência ali dentro. É o capital social deles. A mobilização principal é essa, é o sadismo para ter o status. Quanto mais sádico você é, mais status você tem. E vira um ciclo vicioso”, explica Michele Prado, que atua, com o procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, na identificação desses grupos, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o País.

Para Michele, a conversa e o monitoramento são os principais caminhos que os pais devem seguir para evitar que seus filhos entrem nesses grupos extremistas.

“Primeiro, é olhar para os filhos e conversar com eles. Verificar se existe algum tipo de sofrimento mental ou psíquico acontecendo. Se ele tem amigos. Os pais pararam de conversar com os filhos. Não é só as crianças que estão on-line, os pais também”, alerta.

* Saiba

Até agora, 12 pessoas foram identificadas pela Polícia Civil por atuarem diretamente na morte da menina Lívia, de 13 anos, que ocorreu no dia 22 de julho deste ano, em Naviraí. No total, são 11 adolescentes entre 14 e 17 anos e um jovem de 18 anos.