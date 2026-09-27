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A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação

O Nove de Paus chega como um sinal de que, mesmo diante das adversidades, você permanece de pé e forte. Pode estar à beira do cansaço, mas sua resiliência e determinação mostram que você ainda tem forças para seguir até a linha de chegada.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

27/09/2026 - 12h00
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A força de quem já atravessou a tempestade

Há momentos em que a vida não pede que a gente comece do zero. Pede apenas que reconheça o quanto já caminhou. O Nove de Paus chega como uma carta de resistência, experiência e perseverança.

É a imagem de quem atravessou batalhas suficientes para saber que nem toda ameaça é real, mas também aprendeu que não vale a pena baixar completamente a guarda.

O personagem da carta está ferido, enfaixado, mas continua de pé. Atrás dele, oito paus formam uma espécie de barreira.

Cada um representa uma conquista obtida com esforço, uma experiência que deixou sua marca e, ao mesmo tempo, ampliou sua capacidade de enfrentar o que vier pela frente. Ele não está no mesmo lugar de quem começou a jornada. Já sabe do que é capaz.

É justamente aí que está a força do Nove de Paus: compreender que a experiência não serve apenas para nos lembrar do que sofremos, mas para nos ensinar como seguir adiante.

Depois de algumas decepções, perdas ou dificuldades, ficamos mais atentos aos sinais, reconhecemos melhor nossas vulnerabilidades e aprendemos a preservar aquilo que levou tempo para construir.

Nesta semana, essa energia encontra um céu que fala justamente de revisão, transformação e maturidade. Vênus começa seu movimento retrógrado, colocando relacionamentos, escolhas afetivas, valores e dinheiro sob uma lente mais reflexiva.

Em vez de simplesmente avançar, somos convidados a olhar para trás e perguntar: o que ainda faz sentido? O que merece uma segunda chance? E, principalmente, o que aprendemos com aquilo que já vivemos?

Essa é uma pergunta muito Nove de Paus. A carta não fala de alguém que desconhece o caminho, mas de quem já percorreu uma boa parte dele e, por isso, tem mais consciência sobre onde pisa. Sua cautela não nasce necessariamente do medo, mas do conhecimento. Ela sabe que preservar sua energia também é uma forma de sabedoria.

O desafio está em não transformar essa proteção em rigidez. Depois de algumas experiências difíceis, podemos começar a esperar que a próxima batalha seja inevitável. A memória do que doeu pode nos fazer enxergar perigo onde existe apenas novidade.

Nem toda porta que se abre esconde uma ameaça. Nem toda mudança significa perda. Às vezes, a vida está apenas pedindo uma nova maneira de olhar para aquilo que já conhecemos.

Por isso, o Nove de Paus também fala de limites. Saber dizer não quando necessário, reconhecer quando estamos nos sobrecarregando e perceber quais situações já não merecem nossa energia são atitudes de respeito por nós mesmos.

Ter limites não significa fechar-se para o mundo, mas decidir com mais consciência o que pode entrar e o que precisa permanecer do lado de fora.

Essa consciência também precisa se voltar para dentro. O personagem da carta não enfrenta apenas aquilo que está diante dele. Existe uma batalha mais silenciosa contra a voz que questiona seu valor e insiste em dizer que não somos suficientemente bons, fortes, talentosos ou capazes.

Depois de tudo o que enfrentamos, talvez seja justamente essa voz que já não precise comandar nossas escolhas.

O Nove de Paus fala, portanto, de um orgulho que nada tem a ver com arrogância ou com a necessidade de provar alguma coisa aos outros. É a dignidade de olhar para as próprias cicatrizes e reconhecer: eu passei por isso e continuo aqui.

As marcas não são apenas lembranças das batalhas; são também provas de sobrevivência, aprendizado e transformação.

Há uma diferença importante entre estar na defensiva e saber se proteger. A primeira atitude nasce do medo de ser ferido novamente. A segunda nasce da consciência do próprio valor. O Nove de Paus convida a fazer essa distinção. Nem sempre é preciso baixar a guarda, mas também não é necessário permanecer em estado permanente de guerra.

Talvez esta seja a verdadeira vitória representada pela carta: não vencer todas as batalhas, mas chegar ao ponto em que já não precisamos lutar contra tudo. Escolher onde colocar nossa energia. Reconhecer o que merece ser preservado e o que pode finalmente ser deixado para trás. Confiar na experiência sem permitir que ela nos aprisione.

Porque existe uma força particular em quem já atravessou a tempestade. Não é a força de quem acredita que nada mais pode acontecer. É a de quem sabe que, aconteça o que acontecer, terá recursos para se levantar novamente.

O Nove de Paus nos lembra que você não está começando de novo, mas a partir de tudo o que aprendeu. E experiência não significa esperar que o passado se repita. Significa saber reconhecer os sinais, confiar mais em si mesmo e entender que uma nova história não precisa repetir a antiga.

No amor, o Nove de Paus fala de maturidade conquistada através das experiências. Mágoas e desafios podem ter deixado você mais cauteloso, mas não precisam fechar seu coração. A carta convida a preservar seus limites sem transformar proteção em defesa permanente.

Para quem está em um relacionamento, também pode indicar a disposição de atravessar dificuldades e cuidar do vínculo, com mais clareza sobre o que é saudável e o que já não deve ser tolerado.

Com Vênus retrógrada a partir de sábado, relacionamentos entram em um período de revisão: o que realmente tem valor para mim? O que quero preservar? O que já não combina com quem me tornei? Para quem está em uma relação, podem reaparecer questões antigas que precisam ser tratadas com honestidade.

No trabalho, o Nove de Paus fala de perseverança diante de desafios e pressões. As experiências difíceis fortaleceram sua capacidade de lidar com situações complexas, defender suas conquistas e reconhecer seus limites. É uma carta que pede persistência, especialmente quando o cansaço aparece, lembrando que tudo o que você atravessou também construiu o profissional que é hoje.

Marte em Leão acrescenta coragem e visibilidade. É uma boa combinação para apresentar ideias, defender um projeto, assumir autoria e mostrar aquilo que você sabe fazer. Mas Mercúrio em Escorpião pede estratégia: observar antes de falar, entender o ambiente e escolher cuidadosamente quais batalhas realmente merecem sua energia.

O Nove de Paus também traz uma mensagem importante para quem está cansado: estar perto da conclusão não significa que seja hora de desistir só porque o caminho ficou mais difícil. Às vezes, falta muito menos do que parece. Você está quase lá. Não é hora de morrer na praia.

Nas finanças, o Nove de Paus fala de prudência e preservação. Depois de possíveis dificuldades, você aprendeu a cuidar melhor do que conquistou e a evitar riscos desnecessários. É um momento de fortalecer a segurança financeira, manter a disciplina e priorizar avanços consistentes em vez de apostar alto.

Pode ser um bom período para rever gastos, renegociar, reorganizar prioridades e recuperar uma estratégia que já funcionou anteriormente. A pergunta não é apenas “quanto eu tenho?”, mas “o que vale a pena sustentar daqui para frente?”.

A mensagem financeira da carta é simples: proteja o que construiu, mas não viva em estado permanente de defesa.

O Nove de Paus chega justamente quando o céu pede revisão. Vênus olha para trás. Mercúrio investiga. Plutão transforma. Netuno intui. Marte reacende a coragem. E Saturno, no final da semana, lembra que toda liberdade também exige responsabilidade.

É uma combinação que fala menos de começar uma batalha nova e mais de compreender as batalhas antigas.

Talvez você esteja mais perto de uma virada do que imagina. Mas, para atravessá-la, será preciso distinguir duas coisas: aquilo que merece continuar sendo protegido e aquilo que já pode finalmente ser deixado para trás.

O Nove de Paus permanece de pé não porque nunca tenha se ferido, mas porque descobriu que suas feridas também carregam conhecimento.

E talvez essa seja a grande mensagem da semana: experiência não precisa ser sinônimo de medo. Pode ser, justamente, a forma mais madura da coragem. Como escreveu Friedrich Nietzsche: “Aquilo que não me mata, me fortalece.”

Por fim, o conselho do Nove de Paus é claro: estabeleça seus limites e cuide deles. Se você tem permitido que outras pessoas interfiram no seu caminho ou consumam sua energia, talvez seja hora de deixar mais claro o que você precisa para seguir em frente e alcançar seus objetivos.

Mas a carta também faz um alerta: proteção demais pode se transformar em isolamento. Quando levantamos barreiras excessivas, também impedimos que os outros se aproximem, contribuam e nos ofereçam ajuda. O verdadeiro equilíbrio está em saber o que preservar, o que compartilhar e até onde deixar alguém chegar.

Proteja o que importa e poupe suas forças para aquilo que realmente merece sua luta. Às vezes, falta apenas um último esforço para chegar onde você quer. “Não desista. Afinal, é geralmente a última chave do chaveiro que abre a porta” — Paulo Coelho

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Esporte B+

Recordista brasileira, Núbia Oliveira volta à Dez Milhas Garoto para defender título histórico

Depois de quebrar um recorde nacional que durava 35 anos, campeã de 2025 mira bicampeonato na tradicional prova capixaba, que reúne elite brasileira e internacional

26/09/2026 17h00

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Recordista brasileira, Núbia Oliveira volta à Dez Milhas Garoto para defender título histórico

Recordista brasileira, Núbia Oliveira volta à Dez Milhas Garoto para defender título histórico Foto: Divulgação

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A 35ª Dez Milhas Garoto terá uma das brasileiras de maior  evidência no cenário atual da corrida de rua. Núbia Oliveira, campeã da edição de 2025, retorna à prova no dia 27 de setembro, em Vitória e Vila Velha, vivendo o melhor momento de sua carreira.

Pouco depois de fazer história ao quebrar um recorde brasileiro que permanecia intocado havia 35 anos, a atleta encara novamente a tradicional disputa capixaba com um objetivo claro: defender o título e provar que a vitória do ano passado não foi por acaso.

Núbia estabeleceu recentemente a marca de 1h11min13s na meia maratona em Buenos Aires, superando o antigo recorde brasileiro de Silvana Pereira, que permanecia vigente há três décadas e meia.

O resultado colocou a corredora definitivamente entre os principais nomes da nova geração da corrida de rua brasileira e aumentou ainda mais a expectativa para sua segunda participação na Dez Milhas Garoto.

“A temporada vem sendo incrível. Estamos felizes e satisfeitos com os resultados obtidos até aqui. Recentemente quebrei o recorde brasileiro da meia maratona, que já durava 35 anos, da Silvana Pereira, com a marca de 1h11min13s”, afirma.

A vitória na edição passada teve um significado especial. Em 2025, Núbia encerrou um jejum de 18 anos sem uma brasileira no lugar mais alto do pódio feminino da Dez Milhas Garoto. Agora, volta ao Espírito Santo não apenas como campeã, mas como recordista nacional e um dos nomes brasileiros que chegam à prova com maior expectativa.

“As expectativas para a Dez Milhas Garoto são sempre as melhores. “Estou bem preparada e com vontade de ir defender esse título”, destaca.

Torcida e percurso como aliados

Será apenas a segunda participação de Núbia na Dez Milhas Garoto, mas a corredora já conhece um dos grandes diferenciais da prova: a força do público capixaba. Para ela, a atmosfera criada pelos torcedores é um combustível especialmente importante nos quilômetros finais.

“Gosto muito da torcida capixaba. A energia é incrível, principalmente na chegada, que é muito contagiante”, conta.

O percurso entre Vitória e Vila Velha também não é novidade para a campeã. Núbia reconhece os desafios da prova, mas acredita que as características do trajeto dialogam com sua preparação.

“É um percurso que tem algumas partes desafiadoras, mas tem características que encontramos muito nos nossos treinos, então me sinto preparada”, explica.

De olho na elite internacional

A 35ª Dez Milhas Garoto reunirá novamente atletas de alto nível do Brasil e do exterior, cenário que Núbia considera importante para seu próprio crescimento competitivo.

“Gosto muito de competir ao lado de atletas de alto nível, porque isso nos mostra o quanto estamos evoluindo. Correr ao lado de grandes atletas nos faz ganhar cada vez mais confiança e acreditar que também podemos estar entre eles”, afirma.

A declaração traduz o momento vivido pela brasileira: de campeã nacional a protagonista em provas de alto nível, Núbia chega à Dez Milhas Garoto disposta a medir novamente forças com a elite internacional.

Além da disputa pela elite, a 35ª edição da Dez Milhas Garoto será uma grande celebração da corrida de rua, com 20 mil participantes no tradicional percurso entre Vitória e Vila Velha.

Para Núbia, a preparação começa antes da largada e passa por algo fundamental: respeitar o planejamento.

“Que todos tenham uma boa hidratação no dia anterior à prova, coloquem em prática tudo aquilo que foi planejado com o treinador e aproveitem muito cada parte do percurso”, recomenda.

E deixa uma mensagem que resume o espírito da competição: “Corram, vivam cada quilômetro e, acima de tudo, sejam felizes durante a prova!”

Uma brasileira para ficar de olho

Reconhecida pela World Athletics e com Permit Ouro da CBAt, a Dez Milhas Garoto chega à 35ª edição, consolidada entre as principais provas de rua do calendário brasileiro. E, desta vez, terá uma atração especial no pelotão feminino: a brasileira que quebrou um recorde nacional de 35 anos volta ao palco onde fez história em 2025, agora para tentar escrever um novo capítulo — o do bicampeonato.

 

Bem-estar - Correio B+

Postura corporal: como está a sua?

Profissional de Educação Física esclarece mitos e verdades sobre a saúde da coluna

26/09/2026 16h00

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Profissional de Educação Física esclarece mitos e verdades sobre a saúde da coluna

Profissional de Educação Física esclarece mitos e verdades sobre a saúde da coluna Foto: Divulgação

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Cuidar da postura não é apenas uma questão estética, é estar atento à qualidade de vida que esse cuidado proporciona no decorrer da vida.

A má postura pode gerar diversos quadros de dor, incluindo doenças ósseas e articulares, e com o passar do tempo começa a causar limitações na realização de tarefas simples como: pegar um objeto no chão, tirar malas do avião, pegar uma bolsa no banco de trás do carro. 

“Pode parecer algo bobo, ou até mesmo que não tenha ligação alguma, mas a má postura causa impacto não só na coluna, como também nos ombros e quadril. Além das dificuldades diárias, essas alterações podem impactar nas práticas esportivas, ou seja, no seu lazer”, comenta Stephanie Iara Heidorn, personal trainer,  especialista em dor e mobilidade na Bodytech Company.

Além do impacto na qualidade de vida, a postura pode influenciar a forma como os outros nos veem. Por exemplo, uma postura arqueada pode ser vista como uma pessoa desleixada e até representar falta de confiança para quem te observa.

Para aqueles que estão preocupados com a estética, a má postura pode favorecer um abdômen distendido, ou seja, aquela barriguinha mais saliente e indesejada por todos.

Boa postura no dia a dia

É importante adaptar os ambientes em que passamos mais tempo. Se você trabalha em frente a um computador, vale a pena elevar a tela até a linha do seu olhar para evitar o arqueamento da coluna e a projeção da sua cervical para a frente.

Passamos entre 6 a 8 horas dormindo, por isso, é importante ficar atento à posição do sono. Esse cuidado pode ajudar na melhora postural e na redução de quadros de dor. Deixar o ambiente confortável com a utilização de travesseiros, pode ser um bom começo.

Se você dorme de lado utilize um travesseiro entre as pernas, se dorme de abdômen para cima utilize o acessório abaixo dos joelhos, e para ambas as posições fique atento a altura do travesseiro para que sua cervical fique sempre bem acomodada, preservando um bom alinhamento.

É importante evitar permanecer sentado por longos períodos, faça pequenas pausas para beber água ou se proponha a ficar de pé sempre que utilizar o celular, revezar as posições também pode ajudar.

Além dessas recomendações é muito importante lembrar que a prática de exercício físico, principalmente os que envolvem fortalecimento muscular contribuem muito para a manutenção postural de uma maneira mais fácil e natural.

Problemas acarretados pela má postura

Os principais problemas causados pela má postura são: encurtamentos, fraquezas e desequilíbrios musculares. Os desequilíbrios sobrecarregam a coluna, cintura escapular e pélvica e podem ocasionar o aparecimento de hérnia de disco, tendinites, bursites, artrose, restrição de movimento e, consequentemente, muita dor. 

No topo dos inimigos da postura estão: longos períodos na mesma posição, falta de exercício físico e o tempo excessivo em frente às telas.

“Para amenizar as dores e auxiliar na correção da postura é essencial investir em exercícios de alongamento e mobilidade. Eles ajudam a amenizar a tensão gerada pelo desequilíbrio muscular, na hidratação e nutrição das articulações e principalmente no resgate dos movimentos. Qualquer tipo de restrição causa compensação e a compensação gera sobrecarga, causando dor”, orienta a profissional de Educação Física.

Stephanie esclarece quatro mitos e verdades relacionados à postura

1. Usar cinta para correção postural: MITO

O uso de cinta pode contribuir para o enfraquecimento muscular, uma vez que o suporte postural está relacionado ao seu uso. Os músculos precisam estar em uso para exercerem a sua função.

2. Fazer exercícios abdominais para fortalecimento do CORE e melhorar a postura: MITO

Os exercícios abdominais tradicionais, de modo geral, enfatizam a flexão de tronco, ou seja, é uma postura de arqueamento, adotada quando estamos sentados olhando para telas baixas.

Para melhorar a compreensão da região do CORE que compõe o centro de gravidade do corpo, onde todos os movimentos são iniciados, muitos autores englobam tronco, quadril e ombros como CORE também.

Os músculos dessa parte do corpo são essenciais na função e no controle de todas essas regiões, possuindo uma importante participação na estabilização da coluna. A maneira mais comum de exercitar a parede abdominal, seja no solo ou com uso de equipamentos, é por meio de flexões da coluna.

No entanto, dificilmente o músculo abdominal é utilizado dessa forma em atividades esportivas ou no dia a dia. A grande função dessa zona do corpo é estabilizar a coluna e não atuar como flexora, como é comumente nos deparamos nas academias. 

Procure realizar exercícios isométricos e de estabilização para obter melhor resultado, e para conseguir ficar mais próximo da principal função do CORE.

3. O posicionamento dos pés pode contribuir muito para a melhora postural: VERDADE

Experimente sentar-se em uma cadeira e deixar os pés soltos no chão. Agora, apoie os mesmos de maneira firme com a sola toda, perceba como sua coluna reage de maneira diferente.

4. Um jeito fácil de corrigir a postura é lançar os ombros para trás, forçando a musculatura das costas: MITO

Corrigir a postura dessa forma pode causar maior tensão na região, levando a quadros de dor e desequilíbrio. Para um ajuste mais confortável, faça um giro dos seus ombros, levando-os para a frente, para cima e posicionando-os para trás. Dessa forma, suas escápulas ficarão acomodadas no local certo e você não fará força para manter uma boa postura.

 


 

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