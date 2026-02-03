Jovem tenta matar homem após discussão por bicicleta no Parque Lageado, em Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na última semana, a equipe da Polícia Militar do 10º Batalhão atendeu uma ocorrência onde dois homens se envolveram em uma confusão, causada por danos a uma bicicleta. Na ocasião, Davi Marques Marinho da Silva, de 23 anos, teve decretada sua prisão em flagrante, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil contra Leonardo Pergentino Cabral, de 27 anos.

Segundo o relato policial, moradores do bairro Parque do Lageado informaram sobre disparos de arma na Rua Ancelmo Selingardi, onde Leonardo Cabral foi encontrado com três ferimentos de bala. A equipe socorreu o rapaz e acionou uma unidade de resgate para encaminhá-lo ao Hospital Santa Casa.

Testemunhas relataram que o autor dos disparos se feriu acidentalmente, na mão e no abdômen, e fugiu na garupa de uma motocicleta. Logo após, Davi Marques foi localizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Aero Rancho. Ele confessou a autoria do crime aos policiais.

De acordo com os relatos dos moradores, o ataque ocorreu após uma discussão entre o Davi e Leonardo, em razão de o autor do crime ter danificado a bicicleta da vítima e não ter efetuado o pagamento pelo dano causado.

Davi Marques também foi encaminhado à Santa Casa posteriormente, sendo internado na ala vermelha. O suspeito permanece sob escolta policial na unidade hospitalar.

Prisão preventiva

A prisão de Davi Marques foi convertida de flagrante para preventiva, além de não ter o direito a fiança devido à gravidade do crime, a qual ultrapassa os quatro anos de reclusão. O interrogatório formal do preso não pôde ser realizado de imediato devido ao seu estado de internamento.

O juiz de Direito Albino Coimbra Neto não lhe concedeu a liberdade provisória, solicitada pela defesa do autor, devido a natureza do crime, aliado aos maus antecedentes criminais, preso por tráfico de drogas em outra ocasião.

O investigado será ouvido em audiência de custódia assim que tiver alta médica do Hospital Santa Casa.

Assine o Correio do Estado