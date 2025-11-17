Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Juiz libera três dos cinco suspeitos pela morte de padre em MS

Permanecem detidos um dos menores de idade e Leanderson Júnior, 18 anos, apontado como autor do crime; grupo estaria atrás do Jeep do religioso, inclusive com comprador por R$40 mil no Paraguai

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

17/11/2025 - 12h48
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após realização de audiência de custódia ontem (16), a decisão judicial optou por liberar três dos indivíduos inicialmente listados como participantes na morte do padre Alexsandro da Silva Lima, caso registrado no interior de Mato Grosso do Sul, cerca de 225 quilômetros de Campo Grande. 

Depois que foi dado como desaparecido a partir da noite de sexta-feira (14), o corpo do padre foi encontrado sábado (15), enrolado em um tapete em uma área de mata no Distrito Industrial de Dourados, distante aproximadamente 225 km da Capital. 

Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina, Alexsandro da Silva Lima, de 44 anos, residente do bairro Jardim Vival dos Ipês, que fica a 226 km de Campo Grande, foi vítima em um caso investigado como latrocínio, roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver.

Até o domingo pelo menos cinco pessoas haviam sido inicialmente detidas, sendo dois rapazes de 18 anos e três adolescentes de 17, todos detidos até a noite de sábado (15), com três deles liberados após audiência de custódia ontem (16).

Pela decisão judicial, abordada pelo portal local Dourados News, permaneceram detidos apenas um dos menores de idade e Leanderson de Oliveira Júnior, 18 anos, apontado pela polícia como autor do crime, ambos à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue em andamento.

Já João Victor Martins Vieira, 18 anos, e duas outras adolescentes de 17 foram liberados ontem (16), depois de analisadas as circunstâncias que levaram à prisão e os materiais apresentados até o momento. O caso segue sob investigação.

O crime

Delegado responsável pelo caso, Lucas Albe Veppo adiantou durante o final de semana que as buscas pelo padre se intensificaram, após agentes conseguirem encontrar o celular da vítima no bairro Jardim Canaã I, ocasião em que Leanderson de Oliveira Junior teria sido detido. 

Os agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil localizaram o Jeep Renegade preto que pertencia ao padre, com os dois indivíduos dentro que inclusive confessaram a participação no crime e foram detidos. 

Esses suspeitos afirmaram que o objetivo era roubar o carro, dinheiro, jóias e outros pertences do padre, sendo que um deles disse ter cometido o homicídio, enquanto o outro relatou ter ajudado na ocultação do corpo.

Todo esse ataque inicial teria ocorrido na residência do padre, que fica localizada no bairro Jardim Vival dos Ipês, e relatos periciais apontam que Alexsandro apresentava ferimentos no pescoço causados por facadas e lesões na cabeça compatíveis com golpes de martelo.

Motivações

Conforme detalhado pela mídia local com base no conteúdo da audiência de custódia, Leanderson de Oliveira Júnior teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva, alegando em depoimento que teria sido forçado pelo religioso a praticar atos libidinosos no dia do crime. 

Segundo o depoente, em fala que segue sob investigação, a vontade de cometer o crime não teria sido repentina, mas sim surgido após uma sequência de encontros que teriam acontecido através de pagamento.

Uma vez "forçado a praticar ato sexual", o homem de 18 anos teria começado a agressão com um golpe de marreta, munindo-se de uma faca posteriormente para concluir a execução. 

Porém, conforme repassado pelo delegado responsável pelo caso, durante coletiva de imprensa na manhã de hoje (17), acompanhada pelo portal local Dourados News, não há qualquer indício de que Leanderson de Oliveira Júnior tivesse alguma ligação afetiva ou sexual com a vítima, alegação que teria sido apresentada em interrogatório sem respaldo nas evidências coletadas. 

“Essa é uma informação não oficial, que não foi fornecida pela Polícia Civil. Foi uma alegação feita durante o interrogatório do autor. Ele tem direito de dizer o que ele bem entender como meio de defesa. Até o momento não tem nenhum indício de que tenha realmente acontecido, de que tivesse algum envolvimento anterior com o padre ou de que o padre tenha tentado atacá-lo com intuito sexual.”, cita Lucas Veppo.

Para o delegado, a versão que mais se sustenta é que o padre pode ter sido atacado de forma sorrateira, como em uma emboscada, reforçando que não há elementos técnicos que comprovem essa versão da possível tentativa de abuso. 

Oficialmente o caso passou a ser oficialmente tratado como latrocínio, roubo seguido de morte, já que ambos acusados confessaram que já tinham feito o planejamento, e premeditado o crime um tempo antes. 

Em complemento, o delegado destaca que os acusados não sabiam que Alexsandro era padre e estariam atrás do Jeep do religioso, inclusive possuindo comprador no Paraguai que pagaria R$40 mil pelo veículo. 

Haverá perícia completa nos celulares apreendidos, o que a polícia espera que confirme a premeditação, que deve inclusive colocar por terra a hipótese de que um possível ataque do padre teria motivado o crime. 

 

Assine o Correio do Estado

Tempo

MS lidera ranking nacional de maior volume de chuva em 24h

A partir de terça-feira, o calor deve voltar em todas as regiões do Estado e as chuvas podem dar uma trégua

17/11/2025 14h45

Compartilhar
Campo Grande teve acumulado de 31 mm em 24h

Campo Grande teve acumulado de 31 mm em 24h FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Continue Lendo...

Desde o último domingo, Mato Grosso do Sul tem sido destaque nacional nos volumes de chuva acumulados. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nas últimas 24 horas, entre as quatro cidades com mais precipitação, duas eram de MS. 

O município de Ivinhema liderou a lista, com 71,2 milímetros até às 9 horas da manhã desta segunda-feira (17). Amambai apareceu em quarto lugar, com 53,8 milímetros. Nas segunda e terceira colocação, Sete Lagoas (MG) e Florestal (MG) acumularam 63,6 milímetros e 58,2 milímetros, respectivamente. 

Durante o final de semana, Campo Grande apareceu como a capital que mais acumulou volumes de chuva no País, com 31 milímetros entre sábado (15) e domingo (16). Em seguida, aparece Cuiabá, com 9,5 milímetros, e São Paulo, com 5 milímetros. 

A diferença expressiva entre as capitais mostra o impacto das chuvas em Mato Grosso do Sul nos últimos dias em relação às outras capitais e cidades brasileiras. 

Junto com as chuvas nesta segunda-feira, Campo Grande também teve a presença de uma frente fria. Segundo divulgado pelo Inmet, a Capital registrou temperatura de 17,5ºC, com sensação térmica de 8,7ºC. 

Essas condições são esperadas até o final do dia, devido ao transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão e à passagem de cavados, o que favorece a formação de chuvas intensas e grandes acumulados. 

Volta do calor

A partir de terça-feira (18), no entanto, a temperatura volta a subir e a chuva deve dar uma trégua no Estado devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco. 

Segundo a previsão climática divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), as máximas podem chegar a 37ºC, especialmente nas regiões norte e pantaneira. 

Acompanhado a isso, a umidade relativa do ar também deve cair, variando entre 15% e 40%. Porém, não são descartadas pancadas de chuva, principalmente na região leste do Estado. 

Até a quinta-feira (20), estão previstas mínimas entre 13ºC e 16ºC e máximas até 32ºC nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. 

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 17ºC e 22ºC, e as máximas podem chegar a 37ºC. 

Nas regiões leste, bolsão e norte, as temperaturas podem chegar a 15ºC e máximas até 36ºC. 

Na Capital, são esperadas variações mínimas entre 16ºC e 18ºC e máximas entre 27ºC e 33ºC. 

Eventualmente, podem acontecer rajadas de vento superiores a 50 km/h. 

Imunidade

Com as constantes variações de temperatura, entre frio, calor e umidade variável, manter a imunidade da saúde não é fácil. Em períodos assim, é normal observar sintomas de resfriados e redução da imunidade. 

Por isso, alguns cuidados podem ser tomados para preservar a saúde e manter a imunidade alta, para lidar com o constante "tira casaco, coloca casaco" de Mato Grosso do Sul. 

  • Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
  • Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
  • Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo;
  • Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
  • Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.

Cidades

Macaco-da-noite é socorrido por morador após tomar choque na rede elétrica

Depois de receber a descarga elétrica, o animal chegou a ficar desacordado

17/11/2025 12h44

Compartilhar

Divulgação PMA

Continue Lendo...

O 3º Grupamento de Bombeiros Militar recebeu um morador que entregou um macaco-da-noite após o animal ter levado um choque elétrico ao subir em um poste, em Corumbá, município localizado a 425 quilômetros de Campo Grande.

Segundo relatou aos bombeiros, o primata subiu no poste de energia, no bairro Cravo Vermelho, no sábado (15), quando acabou tomando um choque e chegou a ficar desacordado.

Mesmo após recobrar a consciência, o macaco estava debilitado. A equipe verificou que o macaco-da-noite apresentava queimaduras na mão direita e na perna esquerda, compatíveis com choque elétrico.

A equipe prestou os primeiros cuidados e, em seguida, o animal foi levado até a Polícia Militar Ambiental (PMA).

No pelotão, o macaco irá receber os cuidados necessários, como avaliação com um veterinário, que irá determinar a alta para reintrodução segura ao habitat natural.
 

Divulgação PMA

Outro resgate

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande foi chamada para resgatar uma coruja-suindara (Tyto furcata), que estava presa na fenda do ninho em um imóvel rural no município de Rochedo.

A ave ficou com a asa presa no ninho e sofreu uma lesão. Ela foi retirada e colocada em uma caixa de transporte para ser encaminhada aos devidos cuidados.

Durante a ação, a equipe da PMA percebeu a presença de três filhotes no ninho. Como estavam vulneráveis sem a mãe, foram retirados do local e encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Hospital Veterinário Ayty.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

3

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

4

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário
vale da celulose

/ 2 dias

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?