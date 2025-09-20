Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EUROPA

Julgamento de "Pablo Escobar brasileiro" mobiliza justiça da Bélgica

Em uma semana, audiência que julga Major Carvalho e outros 30 réus não saiu do lugar e corre o risco de ser paralisada

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

20/09/2025 - 08h00
Conhecido como “Pablo Escobar brasileiro”, Sérgio Roberto de Carvalho, ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, passou esta semana no banco dos réus da Bélgica. Major Carvalho, como também é chamado, é julgado ao lado de outros 30 homens acusados de tráfico de drogas. A audiência foi paralisada na quinta-feira e ainda não tem previsão para ser retomada.

Segundo a imprensa belga, o julgamento começou na segunda-feira, mas mal teve sessão. Isso porque no primeiro dia de audiência o advogado que representa Flor Bressers, um dos chefões do grupo, teria conseguido suspender a Corte por não concordar com uma das provas apresentadas contra seu cliente.

O julgamento foi retomado na quinta-feira, porém, horas depois uma discussão entre um advogado que representa um dos réus e o juiz suspendeu novamente a audiência.

Conforme a imprensa da Bélgica, o juiz Frederik Gheeraert ordenou que o advogado de defesa criminal Louis De Groote fosse retirado do tribunal à força. O jurista teria sido retirado da Corte arrastado, “com força considerável”. 

A situação gerou revolta nos outros advogados, que, ainda conforme as publicações belgas, teriam proferido ofensas verbais ao magistrado. “A audiência terminou em completa confusão, com o Juiz Gheeraert adiando o caso ‘para permitir que as coisas se acalmassem’”, diz o Nieuwsblad (que em português seria Diário).

A situação repercutiu até na Ordem dos Advogados da Flandres e na Ordem dos Advogados de Bruxelas, que reagiram com indignação a confusão.

Nesta sexta-feira, segundo a publicação, o advogado de Carvalho, Frédéric Thiebaut, teria entrado com um pedido de impedimento contra o juiz Frederik Gheeraert, por causa da situação de quinta-feira.

O advogado também representa outros réus, mas teria partido do Major Carvalho o pedido para retirar o magistrado deste caso.

Para a imprensa belga, esse é considerado um dos maiores julgamentos por tráfico de drogas da história, tanto pelo fato de envolver 31 réus como também por se tratar de dois dos maiores chefões do tráfico entre Brasil e Europa, segundo a investigação. Chamada por eles de “Dossiê Samba”, a investigação tem tido acompanhamento quase que em tempo real.

TRÁFICO

Segundo a investigação, o grupo tinha dois grandes chefes, o núcleo europeu era comandado por Flor Bressers, já o sul-americano tinha como comandante o Major Carvalho.

Era do ex-PM a função de fazer a droga cruzar a fronteira do Brasil com o Paraguai para ser destinada até a Europa, onde Bressers cuidava da distribuição.

A investigação apurou que Bressers teria ganhado € 230 milhões (R$ 1,437 bilhão na cotação atual) com 10 carregamentos de cocaína, enquanto Sérgio Roberto de Carvalho teria arrecadado cerca de € 200 milhões (R$ 1,250 bilhão na atual cotação).

A investigação teve início em 2020, após a polícia apreender 3,2 toneladas de cocaína no porto holandês de Roterdã, escondidas em um carregamento de minério de manganês proveniente do Brasil. 

O carregamento tinha como destino uma empresa de tratamento de água no porto belga de Antuérpia, suspeita de estar sendo usada como fachada pelos traficantes.

Após uma série de prisões na Bélgica, Espanha e Dubai, Flor Bressers foi detido em Zurique, em fevereiro de 2022, e extraditado no outono seguinte para a Bélgica. Já Major Carvalho foi preso na Hungria em 2023, ele estava com um passaporte mexicano falso e era procurado pelas polícias do Brasil e da Europa.

Segundo o The Guardian, os promotores do caso apontam que a apreensão ocorrida em 2020, em Roterdã, teria sido apenas a ponta do iceberg. A rede operada por Carvalho e Bressers é suspeita de ter importado toneladas de cocaína entre 2019 e 2020 para a Europa.

O julgamento ocorre em Bruxelas porque, apesar de o processo ter começado em Bruges, a transferência foi pedida porque as forças de segurança belga temem que os réus pudessem tentar fugir durante a audiência. A sessão ocorre em um tribunal na antiga sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

MAJOR CARVALHO

Conhecido como “Pablo Escobar brasileiro” no Brasil, a Polícia Federal (PF) estima que Major Carvalho tenha movimentado R$ 2,25 bilhões entre os anos de 2018 e 2020, com exportações de 45 toneladas de cocaína à Europa, conforme a PF.  

O ex-major ingressou na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no fim da década de 1980 como comandante do Batalhão Militar de Amambai, área de fronteira do Estado com o Paraguai.  

Na década de 1990, Carvalho já estava envolvido com atos ilícitos, como o contrabando de pneus. Anos depois, o ex-major foi pego contrabandeando uísque.

Em 1997, Carvalho já transportava cocaína da Colômbia e da Bolívia até o interior de São Paulo. No mesmo ano, o ex-major foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar de MS. 

No ano seguinte, foi condenado a 15 anos de prisão pelo tráfico de 237 quilos de cocaína. 

Após um longo processo e perda de seu posto e patente, sua aposentadoria foi suspensa em 2010. No entanto, em 2016, conseguiu reaver na Justiça o benefício de R$ 9,5 mil mensais.

Após desaparecer de Campo Grande em 2016 e iniciar o processo de logística internacional para o tráfico de drogas, Carvalho foi inserido na lista da Interpol, em 2018.  

O megatraficante foi expulso da Polícia Militar de MS em março de 2018.

Em 2019, o narcotraficante foi novamente condenado, desta vez a 15 anos e três meses de prisão, por usar laranjas em empresas de fachada para movimentar R$ 60 milhões.  

No Brasil, o Porto de Paranaguá (PR) era o preferido da quadrilha de Carvalho para as remessas de drogas ao Velho Continente.

*SAIBA

Segundo a imprensa belga, há possibilidade de outros advogados que representam os réus também entrarem com pedido de impedimento do juiz, o que pode paralisar por um bom tempo o andamento do julgamento. A decisão sobre o pedido de impedimento pode sair na próxima segunda-feira, mas só depois disso será definido a sua retomada.

Campo Grande

Prefeitura terá que arcar com R$ 535 mil em fraldas para crianças especiais

Em julho deste ano, a Câmara Municipal promulgou lei que garante recursos às mães atípicas

19/09/2025 17h00

Sesau poderá depositar até R$ 12,5 mil diretamente para as mães atípicas

Sesau poderá depositar até R$ 12,5 mil diretamente para as mães atípicas Gerson Oliveira

Nesta semana, a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a destinação de R$ 535 mil em emendas impositivas para a compra de fraldas e outros insumos voltados ao atendimento de crianças e pessoas com deficiência e transtornos, atendendo a demanda apresentada pelas mães. O recurso será repassado por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

As emendas impositivas são recursos previstos em lei que precisam, obrigatoriamente, ser pagos pela Prefeitura. Com apoio do vereador André Salineiro (PL), a Casa de Leis aprovou os projetos que garantem o atendimento dessa necessidade urgente, uma reivindicação constante das famílias que lidam com as dificuldades no cuidado diário de seus filhos.

“Sei da dificuldade que as mães enfrentam com seus filhos com deficiências e transtornos. Por isso, é fundamental que a Câmara seja um espaço que não apenas elabora leis, mas também age para levar soluções reais e socorrer quem mais precisa”, afirmou Salineiro.

Em julho deste ano, a Câmara Municipal promulgou a Lei nº 11.796/25, que garante fornecimento de medicamentos, fraldas descartáveis e outros itens para crianças atípicas da Capital. Ficou decidido que a Sesau poderá depositar até R$ 12,5 mil diretamente para os familiares necessitados

A promulgação foi após a prefeita Adriane Lopes (PP) vetar o  projeto, com a justificativa de que no texto aprovado são criadas obrigações administrativas específicas (prazos, fluxos, designação de unidades responsáveis, eventuais penalidades e provisão orçamentária) que impactam diretamente a organização interna da Secretaria Municipal de Saúde, gerando despesas ao erário, pois impõem aquisição de produtos e insumos não necessariamente previstos no orçamento anual. 

O veto foi derrubado de forma unânime pelos vereadores de Campo Grande, durante sessão ordinária realizada em 1° de julho. 


 

ATÉ DOMINGO

Black Friday Fronteira tem empurra-empurra e disputa por produtos no Shopping China

Megapromoção começou nesta sexta-feira e vai até o domingo no Paraguai e em Ponta Porã; Longas filas se formaram desde o início do dia

19/09/2025 16h44

Clientes se aglomeraram e disputaram quase

Clientes se aglomeraram e disputaram quase "no tapa" por produtos em promoção Foto: Reprodução

A Black Fronteira começou nesta sexta-feira (19) e atraiu milhares de consumidores, tanto paraguaios quanto brasileiros. Com os megadescontos oferecidos, houve empurra-empurra e muitos produtos se esgotaram em segundos, com os clientes disputando no braço os itens.

No Shopping China, localizado em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Mato Grosso do Sul, os descontos chegaram a mais de 50% e, nas primeiras horas do dia, uma multidão já aguardava em fila. Houve correria assim que as portas abriram.

Em vídeo postado pelo próprio Shopping China, é possível ver uma confusão de clientes assim que é liberado um lote televisão 32 polegadas, ao preço de 49 dólares. Na cotação para o real, o valor seria de R$ 260,68.

Os clientes se aglomeram na tentativa de pegar o produto, que some da prateleira em menos de um minuto.

O mesmo acontece com a air fryer, onde os clientes disputam o produto, que estava sendo comercializado a 19,90 dólares, ou cerca de R$ 105.

No caso da air fryer, até crianças são vistas no aglomerado de pessoas que tentam pegar o item, com clientes carregando mais de um.

O speaker Echo Dot com Alexa entrou em promoção por 9,90 dólares e, assim como todos os demais itens, foi levado por quem foi mais rápido no meio do tumulto.

Ao longo dos próximos dois dias, outros produtos devem entrar em oferta e a expectativa é que também sejam todos vendidos em tempo recorde.

 

 

Black Friday Fronteira

Considerada a maior maratona de ofertas da região, a Black Fronteira começou nesta sexta-feira (19), com megadescontos em milhares de produtos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e em Pedro Juan Cabellero, no Paraguai.

O evento termina no próximo domingo (21) e, durante os três dias, as lojas participantes estarão com ofertas que podem ultrapassar 50% de desconto em diversos segmentos, como eletrônicos, perfumes, vestuário, brinquedos, bebidas, entre outros.

A ação, que é uma espécie de Black Friday antecipada, tem como objetivo impulsionar a economia regional, fortalecer o comércio fronteiriço e proporcionar uma experiência de compras a preços acessíveis.

A expectativa é de que milhares de pessoas dos dois países aproveitem a data para antecipar compras de fim de ano.

O evento é uma das promoções mais tradicionais da região e, por serem cidades fronteiriças, atrai muitos compradores brasileiros, que buscam aproveitar o desconto extra no país vizinho, já conhecido por vender produtos a preços mais baixos do que no Brasil durante todo o ano e, por este motivo, ser um famoso destino de compras dos brasileiros.

Além das promoções em produtos, há outros atrativos, como gastronomia com comidas típicas, música e artesanato.

A data movimenta também toda uma cadeia produtiva, do comércio em geral, serviços, turismo, hotelaria, bares e restaurantes.

A Black Fronteira 2025 é uma realização da Associação Comercial em parceria com a Câmara de Indústria e Comércio de Pedro Juan Caballero, reunindo esforços entre Brasil e Paraguai para promover um dos eventos mais esperados do calendário varejista da fronteira.

Vantagens de comprar no Paraguai em relação ao Brasil

O principal motivo que faz das cidades de fronteira um paraíso de compras para os brasileiros é a menor carga tributária, que permite que o Paraguai pratique preços mais competitivos, especialmente em relação a produtos importados.

As vantagens de comprar no país vizinho incluem também:

  • Preços mais baixos: Muitos produtos, especialmente eletrônicos, costumam ter preços significativamente menores devido a impostos mais baixos e a uma maior concorrência entre as lojas.
  • Variedade de produtos: O Paraguai possui uma grande variedade de marcas e modelos, principalmente eletrônicos e moda, o que pode ser uma vantagem para quem busca novidades.
  • Menor carga tributária: A estrutura tributária do Paraguai permite preços mais competitivos, principalmente em produtos importados.
  • Promoções e liquidações: Eventos como o Black Friday atraem muitas ofertas e descontos, tornando as compras ainda mais atrativas.
  • Compras em moeda local: Muitas lojas aceitam tanto a moeda paraguaia quanto o real, facilitando as transações.

O que compensa comprar na Black Friday do Paraguai

Na fronteira com o Paraguai, alguns produtos costumam ter preços mais atraentes e valem a pena ser comprados. Algumas categorias que geralmente compensam e que podem ter queda significativa no preço são:

  1. Eletrônicos: Smartphones, notebooks e acessórios, tv e equipamentos de áudio, câmeras fotográficas, drones
  2. Roupas e acessórios: Roupas de marcas famosas, calçados esportivos, acessórios como relógios e bolsas.
  3. Produtos de beleza e cosméticos: Maquiagens de marcas renomadas, perfumes importados.
  4. Bolsas e mochilas: Marcas internacionais com preços mais acessíveis.
  5. Bicicletas e equipamentos esportivos: Bicicletas e acessórios para esportes.
  6. Chocolates e doces: produtos importados.

Edição Brasil

No Brasil, excetuando-se a edição de fronteira, a Black Friday é realizada no mês de novembro. O dia “D” da “Black Friday” é a última sexta-feira do mês,mas alguns fornecedores oferecem ofertas antecipadas ao longo do mês, incluindo em seus sites.

Na data, lojas oferecem descontos em produtos e serviços dos mais variados tipos e já é um dos períodos de maior movimento no comércio.

As ofertas atraem diversos consumidores, dispostos a comprarem itens que estão planejando há tempos ou a aproveitar os preços baixos em outros produtos.

No ano passado, a Black Friday movimentou cerca de R$ 400 milhões na economia do Estado, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS).

