Cidades

tráfico internacional

Julgamento do "Pablo Escobar brasileiro" é adiado para novembro na Bélgica

Ex-major da PM, Sérgio Carvalho é acusado de tráfico internacional de cocaína e é julgado com outros 30 réus

Glaucea Vaccari e Daiany Albuquerque

Glaucea Vaccari e Daiany Albuquerque

23/09/2025 - 17h01
O julgamento do ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, considerado um dos maiores traficantes internacionais de drogas e conhecido como Pablo Escobar brasileiro, foi adiado para o dia 12 de novembro, na Bélgica. Outros 30 acusados também são julgados.

De acordo com sites locais, o Tribunal decidiu pelo adiamento nessa segunda-feira (22) devido a vários pedidos de impedimentos terem sido protocolados após a última sessão de julgamento, realizada na última quinta-feira (18).

Na ocasião, a audiência foi encerrada após dois advogados terem sido retirados à força do tribunal.

O julgamento começou no dia 15 de setembro, quando foi interrompido após o advogado que representa Flor Bressers, um dos líderes do grupo criminoso, não concordar com uma das provas apresentadas contra o cliente e conseguir a suspensão da audiência.

O julgamento foi retomado na quinta-feira, quando houve novas divergências. Logo pela manhã, todos os quando todos os advogados se retiraram quando o juiz se recusou a dar a palavra para um deles. A audiência foi suspensa quando o presidente da Ordem dos Advogados foi chamado para intervir.

Na parte da tarde, o advogado de defesa criminal Louis De Groote tentou novamente usar a palavra, mas foi impedido e, mesmo assim, insistiu, até que o juiz Frederik Gheeraert ordenou que a polícia o retirasse da sala.

Conforme a imprensa da Bélgica, o juiz Frederik Gheeraert ordenou que o advogado de defesa criminal Louis De Groote fosse retirado do tribunal à força. O jurista teria sido retirado da Corte arrastado, “com força considerável”. 

Durante a condução do advogado para fora, outro advogado tentou impedir e também foi retirado a força.

A partir daí, sete pedidos de impedimentos foram apresentados pela defesa dos acusados, contra três juízes que participam do julgamento. O primeiro pedido teria partido da defesa do Major Carvalho, para retirar o Gheeraert do caso.

Um dos advogados retirados à força da audiência também apresentou o pedido, afirmando que o curso de eventos violou o direito a um julgamento justo, tendo em vista que sua defesa não foi autorizada a falar durante a audiência.

Ainda segundo um jornal local, a juíza de imprensa do Tribunal de Flandres, Amélie Van Belleghem, disse que o pedido de impedimento é um direito fundamental, mas acarreta custo social.

"Isso exige uma reprogramação completa das agendas de várias pessoas. Isso afeta não apenas os três juízes e o escrivão, mas também o assistente do tribunal, o promotor público, os intérpretes, a polícia e os advogados", disse.

Tráfico

Segundo a investigação, o grupo tinha dois grandes chefes, o núcleo europeu era comandado por Flor Bressers, já o sul-americano tinha como comandante o Major Carvalho.

Era do ex-PM a função de fazer a droga cruzar a fronteira do Brasil com o Paraguai para ser destinada até a Europa, onde Bressers cuidava da distribuição.

A investigação apurou que Bressers teria ganhado € 230 milhões (R$ 1,437 bilhão na cotação atual) com 10 carregamentos de cocaína, enquanto Sérgio Roberto de Carvalho teria arrecadado cerca de € 200 milhões (R$ 1,250 bilhão na atual cotação).

A investigação teve início em 2020, após a polícia apreender 3,2 toneladas de cocaína no porto holandês de Roterdã, escondidas em um carregamento de minério de manganês proveniente do Brasil. 

O carregamento tinha como destino uma empresa de tratamento de água no porto belga de Antuérpia, suspeita de estar sendo usada como fachada pelos traficantes.

Após uma série de prisões na Bélgica, Espanha e Dubai, Flor Bressers foi detido em Zurique, em fevereiro de 2022, e extraditado no outono seguinte para a Bélgica. Já Major Carvalho foi preso na Hungria em 2023, ele estava com um passaporte mexicano falso e era procurado pelas polícias do Brasil e da Europa.

Segundo o The Guardian, os promotores do caso apontam que a apreensão ocorrida em 2020, em Roterdã, teria sido apenas a ponta do iceberg. A rede operada por Carvalho e Bressers é suspeita de ter importado toneladas de cocaína entre 2019 e 2020 para a Europa.

O julgamento ocorre em Bruxelas porque, apesar de o processo ter começado em Bruges, a transferência foi pedida porque as forças de segurança belga temem que os réus pudessem tentar fugir durante a audiência. A sessão ocorre em um tribunal na antiga sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Major Carvalho

Conhecido como “Pablo Escobar brasileiro” no Brasil, a Polícia Federal (PF) estima que Major Carvalho tenha movimentado R$ 2,25 bilhões entre os anos de 2018 e 2020, com exportações de 45 toneladas de cocaína à Europa, conforme a PF.  

O ex-major ingressou na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no fim da década de 1980 como comandante do Batalhão Militar de Amambai, área de fronteira do Estado com o Paraguai.  

Na década de 1990, Carvalho já estava envolvido com atos ilícitos, como o contrabando de pneus. Anos depois, o ex-major foi pego contrabandeando uísque.

Em 1997, Carvalho já transportava cocaína da Colômbia e da Bolívia até o interior de São Paulo. No mesmo ano, o ex-major foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar de MS. 

No ano seguinte, foi condenado a 15 anos de prisão pelo tráfico de 237 quilos de cocaína. 

Após um longo processo e perda de seu posto e patente, sua aposentadoria foi suspensa em 2010. No entanto, em 2016, conseguiu reaver na Justiça o benefício de R$ 9,5 mil mensais.

Após desaparecer de Campo Grande em 2016 e iniciar o processo de logística internacional para o tráfico de drogas, Carvalho foi inserido na lista da Interpol, em 2018.  

O megatraficante foi expulso da Polícia Militar de MS em março de 2018.

Em 2019, o narcotraficante foi novamente condenado, desta vez a 15 anos e três meses de prisão, por usar laranjas em empresas de fachada para movimentar R$ 60 milhões.  

No Brasil, o Porto de Paranaguá (PR) era o preferido da quadrilha de Carvalho para as remessas de drogas ao Velho Continente.

Saúde

MS ultrapassa marca de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025

O Estado atingiu, no início do mês, o primeiro lugar no Ranking da Competitividade dos Estados em cobertura vacinal, com pontuação máxima

23/09/2025 18h00

MS supera 2 milhões de doses vacinais aplicadas em 2025

MS supera 2 milhões de doses vacinais aplicadas em 2025 Governo do Estado de MS

No mês que se comemora 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS), Mato Grosso do Sul se consolida como referência pública em saúde pública ao alcançar a marca de 2 milhões de vacinas aplicadas no ano.

A marca reforçou a conquista do Estado quando atingiu o primeiro lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 no indicador de cobertura vacinal do País, alcançando 100 pontos, no início de setembro. 

Apenas em 2025, já foram aplicadas 2.094.774 doses em todo o território sul-mato-grossense, reforçando o compromisso do Estado no controle de doenças. 

"Mato Grosso do Sul mostra que desenvolvimento só tem sentido quando vem acompanhado de políticas públicas, que protegem a vida. O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, está fazendo sua parte, entregando resultados concretos, e seguirá trabalhando para manter esse padrão de excelência", afirmou o secretário estadual de saúde, Mauricio Simões Corrêa. 

Números

Em maio deste ano, o Estado liderou a vacinação contra a Influenza, onde mais de 596 mil pessoas foram imunizadas. Na ocasião, considerando o grupo prioritário composto por gestantes, crianças e idosos, MS obteve o primeiro lugar com 38,93% de imunização. 

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso do Sul ocupa, hoje, a 5ª posição no ranking nacional de imunização contra Influenza, com 53,20% da população imunizada. 

Os municípios que lideram o ranking estadual de imunização contra a doença, considerando todas as doses aplicadas são:

  • Vicentina - 81,8%
  • Jateí - 79,3%
  • Rochedo - 74,6%
  • Jardim - 71,6%
  • Novo Horizonte do Sul - 70,4%
  • Brasilândia - 66,0%
  • Chapadão do Sul - 65,6%
  • Eldorado - 65,5%
  • Porto Murtinho - 63,6%
  • Figueirão - 63,3%

Campo Grande tem 52,7% da população imunizada contra a doença. 

Nos últimos dois anos, Mato Grosso do Sul também apresentou avanços satisfatórios em praticamente todos os imunizantes em crianças até dois anos de idade, além de ter completado dez anos sem nenhum registro de casos humanos de febre amarela, tendo a vacinação como a principal forma de proteção contra a doença. 

De acordo com os dados do Programa Nacional de Imunização (PNI), são destaques no Estado:

  • BCG: de 95,02% (2023) para 105,94% (2024)
  • Poliomielite: de 92,44% para 99,21%
  • Tríplice Viral (D1): de 98,90% para 105,21%
  • Pneumocócica 10v: de 94,77% para 102,21%

Os números superam a meta mínima de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde, colocando MS entre os estados mais bem-sucedidos do país em imunização.

Também avançou na imunização contra a dengue, com 21 municípios alcançando 100% na meta da campanha estadual. A introdução da dose zero contra o sarampo e a oferta da meningocócica ACWY pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os municípios sul-mato-grossenses reforçaram ainda mais o compromisso com a proteção infantil. 

"A nota máxima em cobertura vacinal é resultado direto do trabalho técnico e comprometido. O desempenho técnico que apresentamos não é pontual, é sustentado por uma rede de profissionais capacitados, campanhas bem estruturadas e uma gestão que entende que saúde pública se faz com presença, escuta e ação. Cada dose aplicada é uma barreira contra doenças e uma ponte para o desenvolvimento humano", explica o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes. 

LEILÃO

Detran abre leilão virtual com Hilux, Montana, Strada e mais de 80 motos

Os lances podem ser feitos até o dia 7 de outubro, às 14h

23/09/2025 17h20

Os lotes poderão ser examinados nos dias 2 e 3 de outubro, no Pátio da AUTOTRAN, em Campo Grande

Os lotes poderão ser examinados nos dias 2 e 3 de outubro, no Pátio da AUTOTRAN, em Campo Grande Divulgação/ Ibec Leilões

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu um leilão eletrônico de veículos para circulação, além de sucatas inservíveis e aproveitáveis. Estará disponível até o dia 7 de outubro, às 14h. Os interessados podem acessar a página do leiloeiro, no site do IBEC Leilões (clique aqui),  para conferir os lotes e fazer seus lances.

Os lotes poderão ser examinados nos dias 2 e 3 de outubro, no Pátio da AUTOTRAN, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, n°. 644, Bairro Rita Vieira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os 167 lotes de veículos apreendidos nos pátios do órgão foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (22), e podem ser conferidos entre as páginas 144 e 146.

No total, o leilão conta com 117 veículos que poderão voltar a circular e estão apreendidos em Amambai, Bela Vista, Campo Grande, Dourados, Maracaju, Naviraí e Rio Brilhante.

Veículos de destaque

Entre os veículos que podem voltar a circular, o leilão conta com uma Toyota Hilux 4CD, ano 2000; uma Montana Conquest, 2008/2009; e uma Strada Trek Ffelx, 2009/2010. 

O lance inicial da Strada é de R$ 9.086. Como comparação, o preço médio de mercado de uma picape como essa varia entre R$ 34 mil e R$ 37 mil.

Outro destaque é uma motocicleta Honda Biz ES, 2024/2024, sem placa e tem lance inicial de R$ 3.699. Uma Yamaha YBR125I Factor ED, 2024/2025, também está disponível, com valor de R$ 3.824.

Participação

  • Cadastro prévio obrigatório no site www.ibecleiloes.com.br
  • Documentos exigidos:
  • Pessoa física: RG, CPF e comprovante/declaração de residência (até 90 dias)
  • Pessoa jurídica: Contrato social, CNPJ e documentos do representante legal
  • Proibidos de participar: servidores do DETRAN/MS e parentes até 2º grau, o leiloeiro e equipe, atuais proprietários dos veículos, inidôneos, menores de 18 anos

Regras de Lances e Pagamento

  • Lances somente pelo portal do leiloeiro
  • Incremento mínimo definido no sistema
  • Encerramento escalonado dos lotes (prorrogação automática em caso de novo lance nos últimos 3 minutos)
  • Comissão do leiloeiro: 5% sobre o valor arrematado
  • Pagamento: até 24h úteis após encerramento via depósito no Bradesco (dados no edital)
  • Inadimplência: multa de 20% + impedimento de participar de leilões do DETRAN/MS por 1 ano.

Entrega e Retirada

  • Entrega em até 15 dias úteis após pagamento
  • Retirada deve ser feita em até 5 dias úteis (após liberação)
  • Após esse prazo: R$ 20,00/dia de estadia
  • Não retirada em até 30 dias será considerado abandono do bem e perda integral do valor pago.

Sucatas

As sucatas aproveitáveis, modalidade em que as peças dos veículos podem ser revendidas, somam 49 lotes entre motocicletas e automóveis. Já a sucata inservível, voltada para pessoas jurídicas credenciadas no Detran-MS que atuem no ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem, possui um lote único com 1.187 kg de material ferroso.

